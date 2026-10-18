Bỏ bắt buộc họp 3 lần mỗi năm, phụ huynh trút bỏ tính hình thức

Quy định mới về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh vừa ban hành đã cởi bỏ yêu cầu bắt buộc tổ chức họp phụ huynh ba lần mỗi năm. Từ giữa tháng 11 năm nay, các trường chỉ cần họp vào đầu năm học, những đợt tiếp theo sẽ căn cứ theo nhu cầu thực tế và có thể linh hoạt diễn ra trực tuyến. Sự thay đổi này nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận xã hội, bởi thực tế lâu nay không ít buổi họp vẫn bị xem là nặng tính hình thức, gây tốn kém thời gian của cả gia đình lẫn nhà trường.

Từng tham dự nhiều buổi họp phụ huynh, chị Trần Thị Thu Hằng, phụ huynh có con học lớp 11 tại phường Cầu Giấy (Hà Nội) nhận thấy kịch bản quen thuộc thường là giáo viên đọc báo cáo chung, thông báo thu chi. Tiếp đó là thời gian làm việc của Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu quỹ học kỳ 1, rồi phụ huynh ký tên đi về.

Chị Hằng cho rằng những thông tin này hoàn toàn có thể gửi qua sổ liên lạc điện tử hoặc nhóm trao đổi trực tuyến chỉ trong vài phút. Ở bậc trung học phổ thông, lứa tuổi học sinh đối mặt với nhiều áp lực thi cử và biến động tâm lý lớn, điều cha mẹ cần nhất là sự tư vấn riêng hoặc định hướng từ nhà trường thay vì những buổi tập trung đông người chỉ để nghe số liệu khô khan.

Quy định mới sắp tới sẽ gỡ bỏ yêu cầu bắt buộc tổ chức họp phụ huynh 3 lần mỗi năm, hướng tới các buổi gặp gỡ linh hoạt và thực chất.. Ảnh minh hoạ

Ở góc nhìn cấp học nhỏ hơn, chị Nguyễn Phương Mai, phụ huynh có con học tiểu học tại Phú Thọ đánh giá việc cho phép họp trực tuyến là bước tiến văn minh. Hình thức này giúp những cha mẹ làm ca kíp bận rộn hoặc đi làm xa không bị bỏ lỡ thông tin của con. Dù vậy, chị Mai cho rằng buổi gặp trực tiếp đầu năm vẫn rất cần thiết để phụ huynh quan sát môi trường học tập và tăng tính gắn kết với thầy cô.

Giáo viên trút bỏ áp lực kịch bản, trả cuộc họp về đúng bản chất đồng hành

Không chỉ phụ huynh, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cũng trút bỏ được nhiều áp lực khi quy định gò ép số buổi được gỡ bỏ. Cô Lê Thanh Tâm, giáo viên chủ nhiệm một trường THCS tại Hà Nội chia sẻ trước đây do khung quy định cố định ba buổi một năm nên cuối học kỳ một, dù lớp không có quá nhiều biến động, thầy cô vẫn phải xoay xở chuẩn bị kịch bản tổ chức họp cho đúng tiến độ.

Khi không còn bị gò ép về số lượng, giáo viên có thể linh hoạt chia nhỏ các đợt gặp gỡ. Thay vì tập trung toàn thể lớp 40 học sinh cùng lúc, nhà trường có thể tổ chức họp theo từng nhóm nhỏ phụ huynh có chung mối quan tâm như nhóm cần hỗ trợ kiến thức, nhóm có năng khiếu hay nhóm cần tư vấn tâm lý. Việc tăng cường đối thoại trực tiếp giữa giáo viên và gia đình giúp thông tin đi đúng vào thực tế của từng học sinh, thay vì chỉ trao đổi chung chung.

Đánh giá về ý nghĩa của quy định mới, ThS. Nguyễn Viết Hiền (Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định, việc bỏ áp cứng số lần họp là bước chuyển quan trọng từ quản lý hành chính sang quản trị chất lượng kết nối. Buổi họp phụ huynh truyền thống lâu nay vốn mang nặng hai yếu tố khiến cha mẹ e ngại là chuyện thu chi tài chính và áp lực thành tích khi sợ con bị nhắc nhở trước tập thể.

Theo chuyên gia, để một cuộc gặp thực sự phát huy hiệu quả trong bối cảnh hiện nay, nhà trường nên chuyển toàn bộ thông tin hành chính, báo cáo điểm số và thu chi sang các kênh truyền thông số. Thời gian gặp gỡ trực tiếp cần ưu tiên dành cho việc tư vấn tâm lý lứa tuổi, chia sẻ phương pháp đồng hành cùng con vượt qua áp lực học tập và đặc biệt là tôn trọng sự riêng tư của từng học sinh. Khi nhận được những giá trị thực chất để thấu hiểu con mình, cha mẹ sẽ tự nguyện đồng hành cùng nhà trường mà không cần bất kỳ sự bắt buộc nào.