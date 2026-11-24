Những con đường mở từ lòng dân

Theo chân ông Tán Văn Đặng, Bí thư Chi bộ thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) và anh Tán Minh Tân, Trưởng thôn, chúng tôi đến những tuyến đường đang được mở rộng, kết nối các khu dân cư với không gian văn hóa của làng. Có đoạn đang hối hả thi công, có tuyến chuẩn bị khởi công, nhưng ở đâu câu chuyện người dân tự nguyện hiến đất cũng được nhắc đến như một minh chứng cho sự đồng thuận cộng đồng.

Tuyến đường nhánh nối từ tuyến ADB5 đi Gò Ổi kết nối vào đình làng Bồ Bản dần thành hình, khang trang, sạch sẽ

Trên tuyến ADB 5 đi Gò Ổi (bao gồm đường nhánh kết nối vào đình làng Bồ Bản), gia đình ông Võ Kháng tự nguyện hiến khoảng 70m2 đất ruộng đang canh tác để mở đường.

Trưởng thôn Bồ Bản Tán Minh Tân cho biết, tuyến đường có lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên 3m, tổng mặt cắt ngang 13,5m, tổng diện tích gần 8.000 m2, thực hiện theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm: Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, người dân đóng góp diện tích đất còn lại.

Dù đã gần 80 tuổi, ông Võ Kháng vẫn nhanh nhẹn. Chỉ tay ra con đường đang triển khai, ông cụ bộc bạch: “Ban đầu, người dân cũng còn băn khoăn vì đất ruộng là tư liệu sản xuất của gia đình. Nhưng khi được địa phương giải thích rõ việc mở đường sẽ giúp đi lại thuận tiện hơn, có vỉa hè, cảnh quan khang trang, bà con hiểu được lợi ích chung nên đồng tình hiến đất”.

Ông Võ Kháng (mũ đỏ) nói về kỳ vọng tuyến đường nối vào đình làng Bồ Bản hoàn thành sẽ thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương

Tương tự, trên tuyến đường từ Miếu Ông đến Miếu Bà dài khoảng 660m, các hộ dân dọc tuyến đều thống nhất tự nguyện hiến đất mà không yêu cầu hỗ trợ, đền bù. Gia đình ông Hồng Diễn là một trong những hộ đi đầu.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Diễn cho biết, khi chủ trương mở rộng đường được đưa ra họp bàn, bà con dọc tuyến đều đồng thuận, thực hiện theo nguyên tắc đo đạc, đánh dấu và triển khai đến đâu thì bàn giao mặt bằng đến đó. “Bà con đều đồng tình vì đường mở rộng thì đi lại thuận tiện, sạch sẽ và an toàn hơn. Gia đình tôi tự nguyện hiến phần đất bị ảnh hưởng, mong có con đường khang trang để kinh tế địa phương phát triển”, ông Diễn nói và cho biết thêm đoạn đường này vốn thấp trũng, thường ngập úng vào mùa mưa; riêng năm 2025 từng ngập sâu tới 1,5m. “Chỉ cần một trận mưa lớn nước đã dâng, đi lại rất khó. Dù việc mở rộng đường chưa thể giải quyết triệt để tình trạng ngập úng, chúng tôi vẫn kỳ vọng công trình sẽ giúp giao thông an toàn hơn và mong tuyến đường sớm hoàn thành”, ông Diễn chia sẻ.

Tuyến đường từ Miếu Ông đến Miếu Bà dài 660m được người dân thôn Bồ Bản đồng thuận hiến đất mở đường sắp được khởi công xây dựng

Việc làm của gia đình ông Kháng, ông Diễn là 2 trong hàng trăm hộ dân tham gia hiến đất mở đường ở Bồ Bản. Đằng sau sự đóng góp ấy là văn hóa cộng đồng, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng cải thiện điều kiện sống cho quê hương.

Trưởng thôn Bồ Bản Tán Minh Tân cho biết, quá trình vận động hiến đất cũng có lúc gặp khó, nhưng khi người dân thấy rõ lợi ích thiết thực đối với đời sống và sản xuất, sự đồng thuận từng bước được hình thành. "Thậm chí khi vận động hiến đất mở đường đoạn từ Miếu Ông đến Miếu Bà, bà con còn đề xuất sẽ cùng nhau tự bỏ kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình hiến nhiều đất nhưng hoàn cảnh khó khăn để việc chung không bị gián đoạn", ông Tân cho hay.

Tuyến đường bê tông nội đồng đang được triển khai và sắp hoàn thành

Từ nếp làng, hồn quê đến tinh thần đại đoàn kết

Sự đồng thuận hiến đất mở đường ở Bồ Bản bắt nguồn sâu xa từ nền tảng nếp sống cộng đồng được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Đi dọc các tuyến đường làng ngang qua những thửa ruộng đã gặt và các vườn ớt xanh tốt, Bí thư Chi bộ Tán Văn Đặng cho biết, đời sống người dân Bồ Bản từ lâu gắn với sản xuất nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa, cây màu và rau. Trong quá trình lao động, sinh hoạt, các tộc họ hình thành sự gắn bó, tương trợ lẫn nhau. Những ký ức thời chiến tranh, khi một bộ phận người dân phải tản cư tránh bom đạn rồi trở về dựng xây quê hương sau ngày giải phóng, càng hun đúc tình cảm gắn kết giữa các thế hệ.

Nếp sống ấy tiếp tục được gìn giữ qua phong tục, tập quán, sinh hoạt dòng tộc và các lễ cúng truyền thống. “Ở đây cứ làng có việc là người dân chung tay, như một nếp làng đã bén rễ sâu vào tâm khảm như lẽ đương nhiên”, Bí thư thôn Tán Văn Đặng nói.

Từ nền tảng đó, việc vận động người dân chung sức mở đường có thêm thuận lợi. “Trước đây, khi đường sá nhỏ hẹp, lầy lội, người dân từng tự bỏ tiền làm những đoạn đường rộng khoảng 1m. Khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, Nhà nước hỗ trợ xi măng, cát sạn, bà con góp công sức mở rộng đường lên 2,5m, 3m rồi 5m. Qua từng giai đoạn, việc chung tay làm đường trở thành một phần trong quá trình xây dựng quê hương”, Trưởng thôn Tán Minh Tân chỉ về phía những con đường mới khang trang đang thành hình.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú về chung vui với bà con thôn Bồ Bản trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam mới đây

Mới đây (ngày 5/11), trong không khí cả nước chào mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã về tham dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam với người dân thôn Bồ Bản.

Tại đây, Thường trực Ban Bí thư biểu dương thôn Bồ Bản đã phát huy tốt vai trò tộc họ trong giữ gìn gia phong, bảo đảm bình yên thôn làng và phát triển kinh tế, đồng thời đặc biệt nhắc đến những gia đình tự nguyện hiến đất mở đường vào đình thôn Bồ Bản và tuyến từ Miếu Ông đến Bồ Bản. “Với nhà nông tấc đất là tấc vàng, bà con hiến đất là hiến tất cả tấm lòng cho quê hương”, Trường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh và khẳng định đây là minh chứng cho tinh thần cách mạng, đoàn kết và sự đồng thuận giữa ý Đảng với lòng dân.

Từ nền tảng ấy, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Vang và nhân dân thôn Bồ Bản tiếp tục củng cố đại đoàn kết, tương trợ phát triển kinh tế không để ai bị bỏ lại phía sau; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, giữ vững an ninh trật tự; bảo tồn kiến trúc, không gian tâm linh đình làng Bồ Bản và trao truyền bài chòi cho thế hệ trẻ gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; đồng thời phát huy dân chủ cơ sở để người dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và trực tiếp thụ hưởng. “Với truyền thống lịch sử vẻ vang, sự đồng lòng của bà con và sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, tôi tin tưởng sâu sắc rằng thôn Bồ Bản sẽ phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và trở thành hình mẫu sáng về khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, ông Trần Cẩm Tú nói.

Bí thư Chi bộ thôn Bồ Bản giới thiệu về con đường từ Miếu Ông đến Miếu Bà sẽ mở với vị trí bãi đỗ xe rộng hơn 100m2 hoàn toàn từ đất người dân đồng thuận hiến tặng

Chia tay chúng tôi, ông Võ Kháng bảo: “Người dân mong đường sá mở rộng, kết nối thuận lợi để vừa phục vụ sinh hoạt, sản xuất, vừa phát triển du lịch cộng đồng. Người dân Bồ Bản luôn sẵn sàng, đồng lòng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước để góp phần phát triển kinh tế quê hương. Mong chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để các tuyến đường sớm hoàn thành”.

Những con đường đang thành hình ở Bồ Bản vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một công trình hạ tầng. Đó là kết quả của nếp sống nghĩa tình được gìn giữ qua nhiều thế hệ, biến giá trị văn hóa làng quê thành nguồn lực phát triển địa phương.

Sau sắp xếp, thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) có 9 tổ dân cư với hơn 2.700 nhân khẩu; các tộc họ đều ký cam kết xây dựng tộc họ văn hóa, không có ma túy. Trên nền tảng đó, các hoạt động trao truyền dân ca bài chòi, làm bánh tráng, bánh tét, bánh ít, bánh gói và giới thiệu ẩm thực địa phương đang từng bước gắn với định hướng phát triển du lịch cộng đồng.Cùng với các tuyến đang thi công, Bồ Bản tiếp tục vận động mở rộng các tuyến giao thông kết nối khu dân cư với không gian văn hóa làng, như tuyến từ xóm Cây Dừng đến nhà văn hóa thôn nối ra đình làng Bồ Bản. Thôn sở hữu nhiều giá trị lịch sử, văn hóa như di tích quốc gia đình làng Bồ Bản, sinh hoạt bài chòi, khu vực Bầu Thủy cùng tiềm năng du lịch sinh thái. Việc mở rộng hạ tầng kết nối đình làng, chợ, đường 14B và Bầu Thủy sẽ tháo gỡ nút thắt giao thông nhỏ hẹp, tạo đà phát huy hiệu quả các giá trị di sản sẵn có.