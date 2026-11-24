Bờ Bắc kênh Đôi 'khoác áo mới' sau hơn 1 năm thi công
Hơn một năm thi công, dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi qua phường Chánh Hưng và Phú Định (TP Hồ Chí Minh) có tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng đã dần hoàn thiện nhiều hạn mục công trình kè, đường giao thông ven kênh.
Hơn một năm khởi công, khu vực bờ Bắc kênh Đôi, đoạn qua hai phường Phú Định và Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh) đã có những chuyển biến rõ nét về diện mạo công trình. Nhiều đoạn bờ kè, tuyến đường ven kênh đang dần hình thành, thay thế cảnh nhà cửa lụp xụp, san sát dọc mép nước trước đây.
Hiện tại, các đơn vị thi công đang tập trung xây dựng bờ kè kiên cố dọc tuyến kênh, kết hợp nạo vét một phần lòng kênh nhằm tăng khả năng thoát nước, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Song song đó, dự án còn mở rộng, nâng cấp các tuyến đường ven kênh, trong đó có đường Nguyễn Duy và Hoài Thanh, góp phần cải thiện điều kiện giao thông và kết nối các khu dân cư.
Được biết, Dự án cải tạo, xây dựng hạ tầng bờ Bắc kênh Đôi được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2024 với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm gần 6.000 tỷ đồng. Đến tháng 8/2025, dự án chính thức khởi công với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 4,3 km, đi qua địa bàn hai phường Phú Định và Chánh Hưng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bo-bac-kenh-doi-khoac-ao-moi-sau-hon-1-nam-thi-cong-post1405426.html