Hơn một năm khởi công, khu vực bờ Bắc kênh Đôi, đoạn qua hai phường Phú Định và Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh) đã có những chuyển biến rõ nét về diện mạo công trình. Nhiều đoạn bờ kè, tuyến đường ven kênh đang dần hình thành, thay thế cảnh nhà cửa lụp xụp, san sát dọc mép nước trước đây.

Hiện tại, các đơn vị thi công đang tập trung xây dựng bờ kè kiên cố dọc tuyến kênh, kết hợp nạo vét một phần lòng kênh nhằm tăng khả năng thoát nước, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Song song đó, dự án còn mở rộng, nâng cấp các tuyến đường ven kênh, trong đó có đường Nguyễn Duy và Hoài Thanh, góp phần cải thiện điều kiện giao thông và kết nối các khu dân cư.

Tại gói thầu XL1 trên đường Nguyễn Duy, hàng trăm cọc bê tông được huy động, công nhân liên tục ép cọc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành gói thầu vào tháng 12/2026.

Sau hơn 1 năm thi công, gói thầu XL2 từ cầu Hiệp Ân 2 bắc qua rạch Ụ Cây đã dần thành hình, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Được biết, Dự án cải tạo, xây dựng hạ tầng bờ Bắc kênh Đôi được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2024 với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm gần 6.000 tỷ đồng. Đến tháng 8/2025, dự án chính thức khởi công với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 4,3 km, đi qua địa bàn hai phường Phú Định và Chánh Hưng.

Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều hạn mục công trình, để hoàn thành dự án kịp tiến độ bàn giao.

Dù thời tiết TP Hồ Chí Minh diễn biến thất thường, có lúc nắng gắt, có lúc mưa lớn bất chợt, các nhà thầu vẫn duy trì "ba ca bốn kíp" bám sát công trường để bảo đảm tiến độ.

Dự kiến hoàn thành vào năm 2028, dự án bờ Bắc kênh Đôi không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, kỳ vọng sẽ từng bước khắc phục triệt để tình trạng nhà ở lụp xụp, đồng thời tạo diện mạo mới khang trang hơn, góp phần nâng chất lượng sống cho người dân ở khu vực ven kênh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.