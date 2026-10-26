'Bộ ba' lừa đảo, rửa tiền: Mr.Pips, Mr.Hunter và Shark Bình bị dẫn giải đến phiên tòa

Trong đó có 3 bị cáo được dư luận quan tâm nhiều nhất là Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 1994, trú phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter, 1990, trú phường Phú Diễn, TP Hà Nội) và Nguyễn Hòa Bình (1981, tức "Shark Bình" trú phường Hà Đông, Hà Nội).

2 bị cáo: Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị truy tố về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; còn bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark Bình") bị truy tố về tội: “Rửa tiền”.

“Bộ ba” lừa đảo, rửa tiền: Mr.Pips, Mr.Hunter và "Shark Bình".

Trong vụ án này, bị cáo Phó Đức Nam bị xác định đã phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng trong số này để mua 32 bất động sản, mua vàng, đô-la Mỹ, đô-la Singapore. Hành vi này của Nam bị xác định đã cấu thành tội “Rửa tiền.”

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr.Hunter) đã tiếp tay đắc lực cho Phó Đức Nam phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên bị cơ quan tố tụng kết luận có vai trò đồng phạm tích cực, cùng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, tài sản chiếm đoạt là gần 340 tỷ đồng. Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có và nhằm đầu tư, tích lũy tài sản, Lê Khắc Ngọ đã sử dụng gần 200 tỷ đồng để mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Hành vi này của Lê Khắc Ngọ bị xác định là đã phạm tội: “Rửa tiền”.

Đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình, kết quả điều tra xác định "Shark Bình" đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng. Cụ thể, từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022 có tổng số 150 bị hại đã chuyển gần 214 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

Được biết, phiên tòa xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, trong đó điểm cầu trung tâm là tại Phòng xử chính trụ sở TAND TP Hà Nội (có 51 bị cáo), điểm cầu Hội trường TAND TP Hà Nội (nơi các bị hại và người liên quan dự) và điểm cầu thành phần tại Hội trường Trại tạm giam số 01 của Công an TP Hà Nội (có 137 bị cáo).

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng Công an dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa sáng nay:

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị dẫn giải đến tòa. Ảnh: ANTĐ

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) bị dẫn giải đến tòa. Ảnh: ANTĐ

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark Bình") bị dẫn giải đến tòa. Ảnh: ANTĐ

Lực lượng Công an dẫn giải các bị cáo trong vụ án đến phiên tòa. Ảnh: ANTĐ