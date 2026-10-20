Bộ ba GELEX – Chứng khoán VIX – Viconship và cổ phần Eximbank

Cơ cấu cổ đông của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) thu hút sự chú ý khi Công ty cổ phần Container Việt Nam (Viconship, mã chứng khoán: VSC) xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ, bên cạnh Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX) và Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX).

Theo danh sách cổ đông được Eximbank cập nhật ngày 14/10/2026, GELEX sở hữu 186,924 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 10% vốn điều lệ. Đây là cổ đông duy nhất nắm giữ từ 5% vốn ngân hàng trở lên theo danh sách này.

Chứng khoán VIX nắm giữ 90 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 4,83% vốn điều lệ. Trong khi đó, Viconship sở hữu 18,775 triệu cổ phiếu, tương đương 1,01%. Người có liên quan của VSC còn nắm khoảng 1,247 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 0,07%.

Tính riêng phần sở hữu trực tiếp của GEX, VIX và VSC, tổng tỷ lệ nắm giữ đạt khoảng 15,84% vốn Eximbank.

Mối liên hệ giữa ba doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc cùng sở hữu cổ phiếu Eximbank, mà còn thể hiện qua các khoản đầu tư qua lại giữa các doanh nghiệp này.

GELEX, Chứng khoán VIX và Viconship đang trực tiếp nắm giữ tổng cộng khoảng 15,84% vốn Eximbank.

VIX đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào GELEX, Eximbank và Viconship

Theo thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026, tại ngày 30/6/2026, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của Chứng khoán VIX có tổng giá gốc 17.203,2 tỷ đồng, giá trị hợp lý đạt 20.818,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, danh mục cổ phiếu niêm yết của VIX ghi nhận nhiều khoản đầu tư liên quan đến GELEX, Viconship và Eximbank.

Cụ thể, cổ phiếu Eximbank (EIB) có giá gốc 1.716,9 tỷ đồng, giá trị hợp lý 1.890 tỷ đồng. Với cổ phiếu GELEX (GEX), hai con số tương ứng là 1.587 tỷ đồng và 2.050,7 tỷ đồng.

VIX còn nắm giữ cổ phiếu GEE và GEL – các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái GELEX. Tại ngày 30/6/2026, khoản đầu tư vào GEE có giá gốc 1.676,6 tỷ đồng, giá trị hợp lý 2.907,5 tỷ đồng; khoản đầu tư vào GEL có giá gốc 736,6 tỷ đồng, giá trị hợp lý 1.015 tỷ đồng.

Như vậy, riêng ba khoản đầu tư GEX, GEE và GEL của VIX có tổng giá gốc khoảng 4.000,2 tỷ đồng, giá trị hợp lý gần 5.973,2 tỷ đồng.

Đối với Viconship (VSC), danh mục của VIX ghi nhận khoản đầu tư có giá gốc 1.440 tỷ đồng, giá trị hợp lý 1.140 tỷ đồng.

Viconship tăng đầu tư vào cổ phiếu VIX

Ở chiều ngược lại, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 của Viconship cũng ghi nhận khoản đầu tư vào cổ phiếu VIX, bên cạnh cổ phiếu GEX.

Tại ngày 30/6/2026, tổng giá gốc danh mục chứng khoán kinh doanh của VSC đạt 715,78 tỷ đồng, giá trị hợp lý 790 tỷ đồng. Bảng số liệu cuối kỳ không ghi nhận dự phòng giảm giá đối với danh mục này.

Trong đó, cổ phiếu GEX có giá gốc 480,45 tỷ đồng, giá trị hợp lý 549,27 tỷ đồng. Cổ phiếu VIX có giá gốc 235,33 tỷ đồng, giá trị hợp lý 240,73 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại đầu kỳ, giá gốc khoản đầu tư VIX của VSC chỉ ở mức 13,07 tỷ đồng, giá trị hợp lý 13,3 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6/2026, giá gốc khoản đầu tư này tăng lên 235,33 tỷ đồng, còn giá trị hợp lý đạt 240,73 tỷ đồng.

Như vậy, xét theo giá gốc ghi nhận trên báo cáo tài chính, khoản đầu tư vào VIX của VSC đã tăng hơn 222 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026.

Đặt cạnh danh mục của VIX, số liệu cho thấy hai doanh nghiệp đang nắm giữ cổ phiếu của nhau: VIX có khoản đầu tư VSC với giá gốc 1.440 tỷ đồng, trong khi VSC có khoản đầu tư VIX với giá gốc 235,33 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.

Như vậy, dòng vốn giữa Viconship, GELEX và Chứng khoán VIX đang cho thấy những điểm giao thoa đáng chú ý: VSC nắm giữ cổ phiếu GEX và VIX; VIX đầu tư vào GEX, VSC và VGR; trong khi cả GEX, VIX và VSC đều trực tiếp sở hữu cổ phần Eximbank. Những mối liên hệ này chưa đủ để khẳng định ba doanh nghiệp thuộc cùng một nhóm pháp lý hay phối hợp hành động, nhưng đặt ra câu hỏi đáng chú ý về mạng lưới sở hữu và dòng vốn đang hình thành quanh Eximbank.