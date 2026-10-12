Bộ ba Cross của Toyota khuấy đảo phân khúc xe gầm cao tháng 10

Khép lại tháng 9, Toyota Việt Nam công bố doanh số bán hàng với 6.935 xe, tăng hơn 2.100 xe so với tháng trước đó. Trong khi Yaris Cross tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột doanh số của hãng với 1.799 xe giao đến tay khách hàng, thì Innova Cross và Corolla Cross cho thấy sức bật mạnh mẽ với doanh số 1.461 xe và 866 xe, tăng 76,2% và 116,5% so với tháng 8.

Đặc biệt, phiên bản Hybrid Electric (HEV) đóng góp tích cực vào thành tích doanh số của ba mẫu xe này. Điển hình là Corolla Cross, phiên bản HEV chiếm đến 71,1% doanh số của mẫu xe này. Innova Cross HEV và Yaris Cross HEV ghi nhận doanh số 630 xe và 413 xe. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy xe hybrid đang ngày càng được người Việt ưa chuộng.

Tiết kiệm nhiên liệu, sự tiện lợi khi không cần cắm sạc cùng chính sách bán hàng hấp dẫn là ba yếu tố quan trọng giúp dòng xe này đến gần hơn với người dùng.

Toyota Yaris Cross: Trẻ trung, năng động trong phố thị

Yaris Cross HEV ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10.

Sau hơn 3 năm ra mắt (kể từ tháng 9/2023), Yaris Cross vẫn giữ vững sức hút trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.

Không chỉ nằm trong nhóm xe bán chạy của thị trường hàng tháng, mẫu SUV cỡ B của Toyota còn cho thấy sự phù hợp với thị hiếu người dùng Việt khi sở hữu ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, trang bị tiện ích đa dạng và hiện đại, nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong phân khúc với gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) và phù hợp xu hướng chuyển đổi xanh với công nghệ hybrid tự sạc (HEV).

Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt di chuyển trong đô thị cùng không gian nội thất tối ưu, Yaris Cross đã và đang trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ, gia đình trẻ. Trước sự đón nhận của người dùng Việt, Toyota Việt Nam phối hợp với hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai các chính sách hỗ trợ hấp dẫn cho khách hàng lựa chọn Yaris Cross.

Yaris Cross linh hoạt trong phố thị.

Cụ thể, từ nay đến hết 31/10, khách hàng mua Yaris Cross HEV sẽ được ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ, tiết kiệm đến 74 triệu đồng chi phí lăn bánh. Với bản thuần xăng, hãng hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.

Bên cạnh đó, khách hàng mua xe theo hình thức trả góp, còn được Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 7,75% trong 6 tháng đầu, 10,49% cố định trong 6 tháng tiếp theo. Các chính sách này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa Yaris Cross đến với đông đảo gia đình Việt.

Toyota Corolla Cross: Lựa chọn xe xanh tin cậy của người Việt

Là mẫu xe khai mở phân khúc hybrid phổ thông tại Việt Nam, từng trở thành tượng đài doanh số của hãng Nhật, Corolla Cross vẫn giữ được sức hút nhất định trong bối cảnh thị trường phân hóa đa dạng và phân khúc SUV cỡ C trở nên “chật chội” hơn.

Phiên bản HEV tiếp tục trở thành điểm nhấn duy trì vị trí của Corolla Cross trong phân khúc nói riêng và toàn thị trường nói chung. 9 tháng đầu năm, 4.175 chiếc Corolla Cross HEV đã được bán ra, nằm trong top xe hybrid bán chạy của thị trường xe lai (theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA).

Corolla Cross HEV ưu đãi đến 50 triệu đồng trong tháng 10.

Để tạo đà tăng trưởng cho mẫu xe này trong quý cuối năm, hãng Nhật áp dụng chính sách hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Quy đổi ra tiền mặt, khách hàng mua bản xăng được hưởng lợi 41 triệu đồng, với bản HEV là 43,5 triệu đồng. Khách hàng mua xe trả góp cũng được hưởng lãi suất vay trong vòng 1 năm đầu.

Việc giảm giá bán nhờ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt từ Nhà nước, tối ưu chi phí lăn bánh với hỗ trợ mua xe từ hãng cùng chính sách bảo hành dài hạn đến 10 năm hoặc 185.000km, Corolla Cross HEV tiếp tục có cơ hội gia tăng doanh số trong tháng cuối năm.

Toyota Innova Cross: Đáp ứng đa dạng nhu cầu cho gia đình

Là mẫu xe bán chạy trong phân khúc MPV cỡ trung kể từ khi ra mắt đến nay, Innova Cross trở thành lựa chọn tin cậy, kinh tế và đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của gia đình. Sở hữu không gian nội thất rộng rãi với chiều dài cơ sở lên đến 2.850mm, Innova Cross được thiết kế 8 chỗ ngồi với 2 bản thuần xăng và 7 chỗ ngồi với bản HEV, đáp ứng nhu cầu của gia đình đông thành viên.

Xe được trang bị đa dạng tiện ích với hệ thống điều hòa tự động, cửa gió sau, màn hình giải trí cỡ lớn, 6 loa được trang bị, tựa tay hàng ghế hai trên cả 3 phiên bản. Ngoài ra, bản V và HEV còn được bổ sung tính năng kết nối điện thoại thông minh không dây, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cốp điều khiển điện góp phần nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Phiên bản HEV còn được trang bị thêm cửa sổ trời toàn cảnh, hàng thứ hai là ghế thương gia chỉnh điện 4 hướng, có đệm chân chỉnh điện 2 hướng và tựa tay mang đến sự thoải mái trên mọi hành trình. Sử dụng công nghệ hybrid tự sạc, Innova Cross HEV đạt mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn 50% so với phiên bản thuần xăng cùng loại. Theo công bố từ hãng, khi di chuyển trong đô thị, bản HEV tiêu thụ khoảng 3,89 lít/100km.

Innova Cross HEV - lựa chọn thực dụng cho gia đình.

Khách hàng mua xe Innova Cross HEV trong tháng 10 sẽ được lựa chọn 1 trong 2 gói hỗ trợ. Gói 1 gồm ưu đãi lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 5,49%/năm cố định trong 6 tháng tiếp theo. Gói 2 gồm ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe, giúp khách hàng tiết kiệm từ 45-60 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Với hàng loạt chính sách hỗ trợ từ hãng và đại lý, bộ ba Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành điểm nhấn doanh số của hãng Nhật trong tháng đầu của quý cuối cùng trong năm.