Bộ ba cầu thủ nhập tịch tuyển Việt Nam nghỉ thi đấu bao lâu?

Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Ba tuyển thủ Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đều đang phải điều trị chấn thương với thời gian hồi phục từ 3 tuần đến khoảng 2 tháng.

Ngày 7/10, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được kiểm tra chấn thương tại Bệnh viện Vinmec sau khi không thể góp mặt ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.

Kết quả cho thấy Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, cần ít nhất một tháng điều trị. Do đã có tổn thương đầu gối từ trước, thời gian hồi phục của Hoàng Hên có thể kéo dài hơn.

Trước đó, Xuân Son bị tổn thương cơ đùi phía sau trong trận gặp Philippines ngày 26/9. Tiền đạo này được dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục và đã trở về CLB từ ngày 28/9 để thuận tiện cho quá trình điều trị.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với các câu lạc bộ chủ quản để theo dõi sát quá trình hồi phục, đồng thời hỗ trợ các cầu thủ trở lại thi đấu trong thời gian sớm nhất.