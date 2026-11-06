Bỏ 51.000 đồng mua vé số, 1 người chơi trúng độc đắc 21.700 tỷ đồng

Theo ban tổ chức Powerball, dãy số trúng thưởng tối 4/11 gồm 15, 34, 41, 53 và 56. Số Powerball màu đỏ là 21. Kết quả này chấm dứt chuỗi khoảng 2 tháng không có vé trúng độc đắc.

Danh tính chủ nhân tấm vé chưa được công bố. Theo luật bang New Jersey, người trúng xổ số có quyền giữ kín danh tính vô thời hạn.

Người thắng có thể nhận toàn bộ giải thưởng ước tính theo hình thức trả dần hoặc nhận 1 lần khoản tiền mặt 363,1 triệu USD (khoảng 9.325 tỷ đồng). Cả 2 phương án đều chịu thuế.

Theo cơ quan xổ số New Jersey, giải thưởng vượt ngưỡng 500.000 USD (hơn 12,8 tỷ đồng) nên áp dụng mức khấu trừ thuế liên bang 24% và thuế bang 8%.

Kết quả này chấm dứt chuỗi khoảng 2 tháng không có vé trúng độc đắc. Ảnh minh họa

Đây là lần thứ 12 New Jersey có vé trúng độc đắc Powerball. Lần gần nhất trước đó là ngày 10/6/2024, khi 1 người chơi giấu tên nhận giải 222,6 triệu USD (khoảng 5.700 tỷ đồng).

Giải thưởng tối 4/11 đứng thứ 9 trong lịch sử Powerball, vượt mức 842 triệu USD (khoảng 21.600 tỷ đồng) của kỳ quay đầu năm 2024. Tấm vé trúng giải khi đó được mua tại Grand Blanc, bang Michigan, và do nhóm The Breakfast Club đứng ra nhận thưởng.

Trước kỳ quay ở New Jersey, giải độc đắc gần nhất thuộc về 1 người chơi ở bang Illinois vào ngày 12/8. Người này thắng 1,04 tỷ USD (khoảng 26.600 tỷ đồng) và chọn nhận tiền mặt 1 lần trị giá 450,5 triệu USD (khoảng 11.500 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải tại Illinois có giá 2 USD (khoảng 51.000 đồng), được mua tại cửa hàng Hy-Vee Fast & Fresh ở thành phố Quincy. Người chơi dùng hình thức Quick Pick, để hệ thống tự chọn dãy số, và giữ kín danh tính khi nhận thưởng.

Giải tháng 8 vẫn là giải Powerball lớn nhất năm 2026 và đứng thứ 8 trong lịch sử trò chơi. Tính đến kỳ quay tối 4/11, Powerball đã có 7 lần tìm được chủ nhân giải độc đắc trong năm.

Theo ban tổ chức, xác suất trúng độc đắc Powerball là 1/292.201.338. Với tỷ lệ này, nhiều kỳ quay có thể liên tiếp không tìm được người thắng, khiến giá trị giải thưởng tăng lên.