Với khoảng 42 triệu đồng/người, Lapgroaig Vu đã có 7 ngày trekking tại Thụy Sĩ, khám phá những cung đường núi, hồ nước và sông băng ở vùng Berner Oberland, kết hợp 2 ngày quá cảnh tại Bắc Kinh.

Thụy Sĩ vốn nổi tiếng là điểm đến đắt đỏ tại châu Âu, đặc biệt với những hành trình khám phá dãy Alps và các khu du lịch trên núi.

Theo Lapgroaig Vũ, trước chuyến đi, Thụy Sĩ không nằm trong danh sách ưu tiên của nhân vật do chi phí du lịch đắt đỏ. Tuy nhiên, sau 7 ngày trải nghiệm, du khách nhận thấy khoảng thời gian này vẫn quá ngắn để khám phá hết vẻ đẹp của quốc gia châu Âu. Thụy Sĩ gây ấn tượng bởi nhịp sống thanh bình, môi trường sạch sẽ, an toàn, hệ thống giao thông thuận tiện và sự thân thiện của người dân.

LỊCH TRÌNH 7 NGÀY KHÁM PHÁ THUỴ SĨ

Lapgroaig Vu cho biết anh đã xin visa Schengen nhập cảnh một lần do Thụy Sĩ cấp để thực hiện chuyến đi. Hồ sơ được nộp qua Trung tâm tiếp nhận thị thực VFS vào thứ Sáu và có kết quả vào thứ Ba của tuần thứ hai tiếp theo, tương đương khoảng 5-7 ngày làm việc.

"Hồ sơ của mình thiếu giấy xác nhận thông tin cư trú CT07 và giấy xin nghỉ phép nhưng vẫn được chấp thuận", nam du khách nói.

Những cung đường trekking giữa dãy Alps mở ra khung cảnh núi non trùng điệp, hồ nước xanh biếc và những đỉnh núi phủ tuyết của Thụy Sĩ

Nhân vật dành 9 ngày cho hành trình từ TP.HCM đến Thụy Sĩ. Trong đó, 2 ngày quá cảnh tại Bắc Kinh và 7 ngày khám phá vùng núi Berner Oberland.

Ngày thứ nhất, Lapgroaig Vu bay từ TP.HCM đến Bắc Kinh và tham gia tour quá cảnh, ghé thăm Đền Thiên Đàn và phố đi bộ Tiền Môn. Sáng hôm sau, nhân vật tiếp tục bay đến Geneva rồi đi tàu đến Lauterbrunnen, bắt đầu hành trình khám phá Thụy Sĩ.

Ngày thứ ba, Lapgroaig Vu đón bình minh tại Schilthorn rồi đi bộ qua Mürren, Gimmelwald, sau đó ghé Wengen và Männlichen.

Ngày thứ tư anh dành thời gian để khám phá cung Schynige Platte – First, tiếp đến là cung đường được ví như “sống lưng khủng long” - Hardergrat.

Ngày thứ năm, Lapgroaig Vu chinh phục Hardergrat, cung trekking nổi tiếng với địa hình hiểm trở, được ví như “sống lưng khủng long”. Ngày thứ sáu, hành trình tiếp tục đến Aletsch Glacier, nơi du khách chiêm ngưỡng cảnh quan sông băng hùng vĩ giữa dãy Alps.

Sang ngày thứ bảy, nhân vật khám phá hồ Oeschinensee với làn nước xanh đặc trưng, trước khi lên tàu đến Montreux vào buổi tối. Ngày thứ tám, Lapgroaig Vu dành thời gian trekking nhẹ qua những triền nho tại Lavaux, sau đó di chuyển bằng tàu từ Montreux đến Geneva và lên chuyến bay đi Bắc Kinh vào buổi tối.

Đến trưa ngày thứ chín, Lapgroaig Vu trở lại Bắc Kinh, tiếp tục quá cảnh trước khi lên chuyến bay buổi tối về TP.HCM.

LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM LƯU TRÚ GẦN GA TÀU

Trong chuyến đi, Lapgroaig Vu ưu tiên các hostel có vị trí thuận tiện cho việc di chuyển và phù hợp với ngân sách. Tại Lauterbrunnen, Valley Hostel được lựa chọn nhờ cách ga khoảng 5 phút đi bộ, có bếp để tự nấu ăn và khu vực gửi hành lý. Chi phí lưu trú tại đây khoảng 1 triệu đồng/đêm theo chia sẻ của du khách.

Tại Montreux, nhân vật lưu trú tại Youth Hostel, gần ga Territet. Cơ sở lưu trú có bữa sáng, lò vi sóng, bình đun nước và tủ gửi đồ miễn phí, với giá khoảng 1,5 triệu đồng/đêm. "Nơi đây có tiện nghi tốt, tầm nhìn hướng hồ Geneva và mang lại trải nghiệm lưu trú thoải mái", Lapgroaig Vu nhận xét.

Bên cạnh chi phí lưu trú, du khách cần dự trù thêm thuế du lịch địa phương, khoảng 3-5 CHF/đêm.

NHỮNG CUNG TREKKING THỬ THÁCH GIỮA DÃY ALPS

Trong 7 ngày ở Thụy Sĩ, Lapgroaig Vu dành phần lớn thời gian khám phá vùng núi Berner Oberland bằng những cung đường đi bộ dài. Anh cho biết nên tải sẵn bản đồ ngoại tuyến trên Maps.me hoặc Mapy để chủ động tìm đường, nhất là khi trekking ở những khu vực xa khu dân cư.

Ở Schilthorn, Lapgroaig Vu dậy sớm đón bình minh trên núi, sau đó ghé Birg đi bộ trên cung đường thử thách. Anh tiếp tục trekking từ làng Mürren rồi băng qua thác Sprutz để đến Gimmelwald. Buổi chiều, nhân vật khám phá Wengen, lên Männlichen ngắm cảnh rồi đi cáp treo xuống Grindelwald.

Địa hình hiểm trở, những lối mòn men theo sườn núi và vực sâu bên cạnh khiến hành trình trekking trở thành thử thách đáng nhớ

Với cung Schynige Platte – First, anh xuất phát từ Wilderswil, dành khoảng 6-7 tiếng để hoàn thành hành trình. "Đây là cung đường tương đối khó nhưng đáng trải nghiệm nhờ cảnh hồ Thun, hồ Brienz, đỉnh Faulhorn, hồ Bachalpsee và cầu đi bộ First Cliff Walk", nhân vật nói.

Hardergrat là cung đường khiến Lapgroaig Vu có phần lo lắng. Được ví như “sống lưng khủng long”, tuyến trekking này có địa hình hiểm trở, thời gian hoàn thành có thể lên tới 10-12 tiếng. Nhân vật lưu ý du khách nên chọn ngày thời tiết tốt, đường khô ráo và tính toán thời gian để kịp tàu hoặc cáp treo xuống núi.

Trong chuyến đi, anh xuất phát từ Brienz lúc 10h nhưng gặp đường lầy nên quyết định không tiếp tục toàn bộ hành trình. Thay vào đó, anh lại rẽ xuống tại Wanner Pass sau khoảng 4,5 km, vòng về ga Planalp rồi trở lại Brienz.

Với Aletsch Glacier, Lapgroaig Vu gợi ý các tuyến cáp treo từ Mörel lên Riederalp, từ Bettmeralp hoặc từ Fiesch lên Fiescheralp. Nếu muốn tiết kiệm thời gian, có thể đi cáp treo lên Bettmerhorn để ngắm sông băng, sau đó đi bộ về phía Moosfluh.

Ở hồ Oeschinensee, cung đường mà nam du khách lựa chọn đi qua Läger, Ober Bergli rồi men theo hồ xuống núi, trở về ga Kandersteg. Từ ga, có thể đi bộ khoảng 15 phút hoặc bắt xe buýt đến trạm cáp treo để bắt đầu hành trình.

Trước khi rời Thụy Sĩ, Lapgroaig Vu đã dành thời gian đi bộ qua vùng trồng nho Lavaux bên hồ Geneva. Từ Vevey, anh đi tàu hoặc xe buýt đến Chexbres, rồi men qua những vườn nho ở Rivaz, Saint-Saphorin trước khi quay lại Vevey. Khác với những cung đường giữa núi cao, hành trình này đưa anh qua các triền nho chạy dọc sườn đồi, hướng ra mặt hồ.

BÍ QUYẾT TIẾT KIỆM CHI PHÍ TÀU XE, ĂN UỐNG

Với lịch trình tập trung ở vùng Interlaken, Lapgroaig Vu sử dụng Berner Oberland Pass (BOP), loại thẻ cho phép đi miễn phí xe buýt, tàu hỏa và một số tuyến cáp treo, tàu leo núi trong phạm vi áp dụng. Thẻ còn bao gồm một số chặng tàu đến Bern và Lucerne.

Theo tính toán của anh, nếu chỉ mua BOP, chi phí tiết kiệm được là 82 CHF. Khi kết hợp thêm Half-Fare Card (HFC), khoản tiết kiệm tăng thêm 25 CHF.

Những dòng sông băng khổng lồ nằm giữa núi non hùng vĩ là một trong những cảnh quan ấn tượng nhất trong hành trình khám phá dãy Alps

Để tra cứu giờ tàu, chuyến chạy và số sân ga, nhân vật sử dụng ứng dụng SBB của đường sắt Thụy Sĩ. Với những chặng xa, có thể cân nhắc vé Supersaver mua trước theo chuyến cố định. Chẳng hạn, anh đặt vé chặng Montreux trước ba ngày và tiết kiệm được 5 CHF. Loại vé này yêu cầu hành khách đi đúng chuyến, đúng giờ đã chọn; nếu lỡ tàu, vé có thể không còn giá trị và phải mua vé khác.

Ngoài ra, khách lưu trú tại khách sạn ở Montreux có thể được cấp Guest Card để đi lại miễn phí trong phạm vi áp dụng tại thành phố. Nhờ đó, nam du khách không phải trả thêm tiền cho các chặng di chuyển nội thành trong thời gian thẻ có hiệu lực. Khi đi Lavaux, cần tính riêng chi phí những chặng nằm ngoài phạm vi miễn phí của thẻ.

Để giảm chi phí ăn uống, Lapgroaig Vu thường mua thực phẩm tại siêu thị, tự chuẩn bị bữa ăn hoặc chọn đồ chế biến sẵn. "Coop và Migros có nhiều cửa hàng ở khu vực nhà ga, thuận tiện mua đồ khi di chuyển; trong khi Lidl và Aldi là những lựa chọn có giá mềm hơn", nhân vật chia sẻ.

Anh cũng khuyên nên mang theo một ít thực phẩm khô từ Việt Nam như mì gói, tôm khô để chủ động bữa ăn. Nước uống có thể lấy miễn phí tại nhiều vòi nước công cộng dọc đường, giúp giảm khoản chi không nhỏ trong những ngày đi bộ đường dài.

LƯU Ý KHI QUÁ CẢNH TẠI TRUNG QUỐC

Với chặng quá cảnh ở Bắc Kinh, Lapgroaig Vu lưu ý hành khách nên chuẩn bị sẵn vé máy bay chặng tiếp theo cùng thông tin lưu trú, lịch trình để xuất trình khi làm thủ tục nhập cảnh quá cảnh.

Về thanh toán và kết nối Internet, nên cài đặt Alipay hoặc chuẩn bị một ít tiền mặt, đồng thời thiết lập eSIM hoặc SIM Trung Quốc từ Việt Nam để hạn chế sự cố khi đến nơi. Tại sân bay Bắc Kinh có vòi nước nóng để pha mì hoặc đồ ăn nhanh. Theo trải nghiệm của anh, phòng chờ ở nhà ga T3 sử dụng voucher Trip hoặc thẻ tín dụng chủ yếu phục vụ đồ ăn nhẹ như mì ly và cháo ăn liền.

Theo Lapgroaig Vu chuyến trekking Thụy Sĩ kéo dài 7 ngày, kết hợp 2 ngày quá cảnh tại Bắc Kinh, có tổng chi phí khoảng 42 triệu đồng/người. Trong đó, vé máy bay chiếm 12 triệu đồng, khách sạn 7,2 triệu đồng và chi phí di chuyển khoảng 16 triệu đồng.

Các khoản còn lại gồm visa Thụy Sĩ 3,2 triệu đồng, ăn uống 2,6 triệu đồng và khoảng 1 triệu đồng cho SIM, bảo hiểm, taxi cùng những chi phí phát sinh khác.