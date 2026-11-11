Bộ 3 tỷ phú trẻ nhất thế giới tăng gấp đôi tài sản sau 1 năm

Mercor, công ty khởi nghiệp chuyên cung cấp dữ liệu và chuyên gia huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI), vừa huy động 750 triệu USD, đưa định giá doanh nghiệp lên 20 tỷ USD.

Theo ước tính của Forbes, 3 tỷ phú đồng sáng lập 23 tuổi Brendan Foody, Adarsh Hiremath và Surya Midha hiện sở hữu khối tài sản khoảng 4,2 tỷ USD mỗi người.

Doanh nghiệp AI trị giá 20 tỷ USD

Ngày 10/11, Mercor thông báo hoàn tất vòng gọi vốn Series D trị giá 750 triệu USD, với sự tham gia của các nhà đầu tư như Benchmark, Felicis, Fundomo hay Nvidia. Theo Reuters, vòng gọi vốn mới đưa định giá công ty lên 20 tỷ USD, gấp đôi mức 10 tỷ USD đạt được vào tháng 10/2025.

Thành lập năm 2023, Mercor ban đầu hoạt động như một nền tảng tuyển dụng ứng dụng AI, kết nối các công ty Mỹ với lập trình viên tự do tại Ấn Độ. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang cung cấp chuyên gia có kiến thức chuyên môn để huấn luyện và đánh giá các mô hình AI.

Brendan Foody, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Mercor, gia tăng khối tài sản cá nhân sau vòng gọi vốn của công ty. Ảnh: Forbes.

Theo Forbes, Brendan Foody, Adarsh Hiremath và Surya Midha đều 23 tuổi, lần lượt giữ vị trí CEO, CTO và chủ tịch hội đồng quản trị của Mercor. Với mỗi người sở hữu khoảng 21% cổ phần, ước tính tài sản cá nhân của bộ 3 đạt 4,2 tỷ USD, tăng từ mức 2,2 tỷ USD vào tháng 10/2025.

Trước đó, vòng gọi vốn 350 triệu USD vào tháng 10/2025 đưa định giá Mercor lên 10 tỷ USD, giúp 3 nhà sáng lập trở thành những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 22. Họ vượt qua Shayne Coplan, CEO nền tảng thị trường dự đoán Polymarket, người khi đó 27 tuổi.

Những gương mặt này cũng đồng thời vượt mốc tuổi mà Mark Zuckerberg từng đạt được khi trở thành tỷ phú ở tuổi 23. Surya Midha là người trẻ nhất trong 3 nhà đồng sáng lập. Mercor từ chối bình luận về những ước tính tài sản cá nhân do Forbes đưa ra.

Câu chuyện của bộ 3 bắt đầu từ thời trung học, khi quen nhau qua hoạt động tranh biện. Sau khi thành lập Mercor, họ phát triển từ ý tưởng ban đầu về tuyển dụng thành mô hình kinh doanh phục vụ ngành AI. Thay vì chỉ kết nối người tìm việc với doanh nghiệp, công ty đưa chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như bác sĩ và luật sư tham gia vào quá trình cải thiện các mô hình AI tiên tiến.

Đây là công việc đòi hỏi kiến thức chuyên ngành và khả năng đánh giá chất lượng đầu ra của AI. Những chuyên gia này cung cấp dữ liệu hoặc phản hồi giúp các phòng thí nghiệm AI kiểm tra mô hình, nhận diện điểm yếu và cải thiện khả năng thực hiện nhiệm vụ. Theo TechCrunch, Mercor phát triển từ một startup tuyển dụng thành doanh nghiệp kết nối các công ty công nghệ với chuyên gia. Mục đích là huấn luyện và tinh chỉnh mô hình nền tảng.

Đặt cược vào nhu cầu huấn luyện AI

Khoản vốn mới được Mercor đầu tư vào mảng đánh giá mô hình và hậu huấn luyện (post-training). Theo thông báo của công ty, mục tiêu là xây dựng hạ tầng giúp doanh nghiệp đo lường mức độ đáng tin cậy, hiệu quả và chi phí khi các tác nhân AI (AI agents) thực hiện công việc.

Theo Reuters, Mercor hiện kết nối các công ty công nghệ với chuyên gia trong từng lĩnh vực để huấn luyện, kiểm tra và cải thiện mô hình AI. Với nguồn vốn mới, công ty dự kiến hỗ trợ quá trình huấn luyện và đánh giá tác nhân AI trong các nhiệm vụ chuyên môn.

Các nhà sáng lập Mercor (từ trái sang phải) bao gồm Adarsh ​​Hiremath, Brendan Foody và Surya Midha. Ảnh: Mercor.

Trong thông báo về vòng Series D, CEO Brendan Foody cho rằng mỗi công việc trong nền kinh tế cần các tác nhân AI riêng. Đồng thời, doanh nghiệp cần cách huấn luyện và đánh giá các hệ thống này dựa trên chính công việc của mình.

Thay vì chỉ cung cấp dữ liệu cho các phòng thí nghiệm AI lớn, Mercor muốn mở rộng năng lực này tới nhiều doanh nghiệp hơn. Định hướng này xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tiếp tục tăng. Dữ liệu Crunchbase cho biết các startup AI huy động 102 tỷ USD trong quý III/2026, tương đương 64% tổng vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu trong giai đoạn này.

Dù định giá tăng nhanh, con số 20 tỷ USD chỉ phản ánh giá trị doanh nghiệp trong vòng gọi vốn, không đồng nghĩa Mercor nắm giữ lượng tiền mặt tương đương. Tương tự, khối tài sản 4,2 tỷ USD của mỗi nhà sáng lập là ước tính của Forbes dựa trên tỷ lệ cổ phần, không phải số tiền đã được hiện thực hóa.