Khoảng 8h ngày 20/11/2026, lực lượng cứu hộ tỉnh Chachoengsao (Thái Lan) nhận được tin báo về vụ cháy ô tô trên Quốc lộ 304, đoạn đường hướng về trung tâm thành phố Chachoengsao, gần một trạm xăng Caltex thuộc phường Bang Phai, huyện Mueang.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc BMW X5 màu đen, mang biển kiểm soát Bangkok, đang bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa xuất phát từ khoang động cơ phía trước, sau đó lan lên nắp ca-pô và nhanh chóng bén sang khoang hành khách.

Chiếc BMW X5 trên Quốc lộ 304, đoạn đường hướng về trung tâm thành phố Chachoengsao, gần một trạm xăng Caltex thuộc phường Bang Phai, huyện Mueang.

Các nhân viên cứu hỏa lập tức triển khai phun nước để khống chế đám cháy. Trong quá trình chữa cháy, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong chiếc xe. Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc BMW X5 đã bị hư hại nghiêm trọng.

Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc BMW X5 đã bị hư hại nghiêm trọng.

Theo ông Nakarin Siharith, nhân viên cứu hộ tại Chachoengsao, nữ tài xế cho biết bà đang lái xe đi giải quyết công việc thì nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ khoang động cơ. Chiếc xe sau đó có dấu hiệu mất điện và không thể khởi động bình thường.

Phát hiện sự cố, người phụ nữ nhanh chóng đưa xe vào lề đường rồi rời khỏi xe. Ít phút sau, khói bắt đầu bốc lên từ khu vực nắp ca-pô, tiếp đó ngọn lửa bùng phát mạnh và lan rộng. Lực lượng cứu hộ được gọi đến để xử lý vụ việc.

Chiếc BMW X5 cháy rụi.

May mắn, nữ tài xế đã thoát ra ngoài kịp thời và không có ai bị thương trong vụ cháy. Nguyên nhân khiến chiếc BMW X5 bốc cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo về nguy cơ cháy xe khi đang lưu thông. Khi phát hiện mùi khét, khói bốc lên từ khoang động cơ hoặc các dấu hiệu bất thường như hệ thống điện chập chờn, tài xế cần nhanh chóng bật đèn cảnh báo, giảm tốc độ và đưa xe vào vị trí an toàn bên lề đường. Sau khi dừng xe, cần tắt động cơ, đưa tất cả người trên xe ra ngoài và di chuyển đến khoảng cách an toàn.

Nếu nghi ngờ có cháy ở khoang động cơ, tài xế không nên mở nắp ca-pô đột ngột vì lượng oxy tràn vào có thể khiến ngọn lửa bùng lên mạnh hơn. Không nên cố khởi động lại xe hoặc tiếp tục di chuyển. Thay vào đó, hãy gọi lực lượng cứu hỏa theo số 199 tại Thái Lan hoặc 114 tại Việt Nam để được hỗ trợ. Chỉ sử dụng bình chữa cháy mini khi đám cháy còn nhỏ, có thể tiếp cận an toàn và người xử lý đã được hướng dẫn sử dụng; tuyệt đối không mạo hiểm tiếp cận chiếc xe khi lửa đã lan rộng.

Theo Dailynews.co