BMW X5 M sẽ có thêm bản thuần điện

Theo Carscoops, hình ảnh rò rỉ từ đường thử bên ngoài đường đua Nürburgring ở Đức cho thấy, hãng xe Đức đang chuẩn bị ra mắt mẫu SUV BMW X5 M với cải tiến rõ rệt ở phần ngoại thất cho dù xe được ngụy trang khá kỹ.

Lộ hình ảnh BMW X5 M trên đường thử tại Đức, xe được ra mắt năm 2028, có bản xăng V8 và thuần điện (Ảnh: Carscoops).

Khác với phiên bản tiền nhiệm, mẫu SUV X5 M mới dự kiến có cả phiên bản động cơ V8 và phiên bản thuần điện. Trong đó, bản thuần điện sẽ là phiên bản cao cấp nhất của dòng X5 và iX5.

Các mẫu xe như Mercedes-AMG GT SUV mới, Porsche Cayenne Electric, Lotus Eletre và Audi RS Q6 sẽ là đối thủ trực tiếp của BMW X5 điện.

Mặc dù hình ảnh thử xe cho thấy, toàn bộ phần thân xe được phủ kín bằng lớp dán ngụy trang nhưng vẫn có thể thấy nó trông hầm hố và thể thao hơn so với các phiên bản không phải M của X5 (G65) – thậm chí cả M60e xDrive. Điều này là nhờ những sửa đổi về khung gầm, bộ mâm xe mới và bộ bodykit được thiết kế lại.

Điểm nhấn chính là lưới tản nhiệt hình quả thận rộng hơn, kết hợp với nắp ca-pô được thiết kế tinh tế hơn với các khe thông gió tích hợp. Nhìn ở đầu và sau xe sẽ dễ nhận thấy xe có nhiều sự thay đổi và trông góc cạnh, hầm hố hơn rõ rệt.

Bộ mâm hợp kim năm chấu màu đen trông có vẻ hơi đơn điệu, nhưng có thể sẽ được thay thế bằng những bộ mâm mới với thiết kế tinh tế hơn trên phiên bản thương mại.

Nội thất sẽ thừa hưởng toàn bộ công nghệ và tính thực dụng từ chiếc X5 (G65) tiêu chuẩn, nhưng cách điệu, cải tiến để trông thể thao hơn, phù hợp với thiết kế tổng thể của mẫu BMW M.

Dự kiến sẽ có một cặp ghế kiểu thể thao mới với phần đệm dày hơn, các chi tiết bằng sợi carbon, các tùy chọn bọc ghế mới và rất nhiều biểu tượng chữ M xung quanh cabin.

Hệ thống phanh với đĩa phanh đục lỗ và kẹp phanh sáu piston. Kết hợp với hệ thống treo thích ứng và vô-lăng được tinh chỉnh sắc bén hơn, giúp nâng cao hơn nữa trải nghiệm lái xe.

Mặc dù BMW vẫn chưa công bố thông tin của phiên bản mới, nhưng theo các nguồn tin, phiên bản điện sẽ có công suất khoảng 900 mã lực (671 kW/912 PS) từ hệ thống bốn mô-tơ điện. Điều này có nghĩa sẽ tạo ra khoảng cách lớn về công suất so với các mẫu X5 M và X6 M hiện tại được trang bị động cơ V8 4.4 lít tăng áp kép, công suất 617 mã lực (460 kW/625 PS).