BMW X3 M50 xDrive 2027 ra mắt - động cơ 6 xi-lanh mạnh mẽ

BMW X3 M50 xDrive G45 đã được cập nhật dưới dạng phiên bản 2027 với gói Black Package mới, mang đến sức mạnh lớn hơn đồng thời bổ sung diện mạo tối màu độc quyền. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý nhất là động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L bên dưới nắp ca-pô.

Cụ thể, động cơ được nâng cấp để đáp ứng các quy định khí thải Euro 7. Động cơ hiện sản sinh công suất tối đa 443 mã lực và mô-men xoắn cực đại 580 Nm.

Những con số này tăng đáng kể so với mức 381 mã lực và 540 Nm của BMW X3 M50 xDrive đời cũ ra mắt vào năm 2025. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,4 giây, cải thiện so với mức 4,6 giây trước đây.

Tiếp đến là gói Black Package, bao gồm các chi tiết thiết kế ngoại thất và nội thất màu tối. Đáng chú ý nhất là bộ mâm hợp kim Polygon 1134 M Black kích thước 22 inch, lớn hơn 1 inch so với trang bị tiêu chuẩn của X3 M50 xDrive.

Phía sau bộ mâm là cùm phanh M Sport cũng được sơn màu đen bóng. Mỗi cùm phanh đều đi kèm logo M đơn sắc. Những logo này cùng với tem chữ nổi trên BMW X3 M50 xDrive Black Package đều được sơn màu đen với viền bạc.

Phong cách tối màu tiếp tục được áp dụng trong khoang nội thất của BMW X3 M50 xDrive Black Package. Tại đây, một số khu vực trên mặt táp-lô phía người lái, màn hình trung tâm và khay sạc điện thoại không dây được bọc Alcantara màu đen BMW Individual. Chất liệu này cũng xuất hiện trên ốp cửa và bệ tỳ tay trung tâm.

Ghế được bọc Alcantara màu đen kết hợp Veganza, đi kèm đường chỉ khâu và viền trang trí màu xanh. Tựa đầu ghế cũng được dập nổi logo M trên nền chất liệu Alcantara. Ở phía dưới, thảm sàn được bổ sung dải họa tiết 3 màu đặc trưng của thương hiệu BMW M và đường viền màu xanh.

Những phiên bản khác trong dòng SUV hạng sang BMW X3 đều sẽ được nâng cấp nội thất từ tháng 12/2026. Trong đó, mặt táp-lô sẽ có thiết kế đường chỉ khâu mới. Bề mặt khu vực phía trước màn hình trung tâm sẽ được phủ PVC Softskin.

Ngăn chứa đồ trên bảng điều khiển trung tâm và tay nắm cửa bên trong sẽ được bổ sung đèn viền nội thất. Ngoài ra, út mở hộp đựng găng tay và nẹp bảo vệ mép cửa cốp bằng thép không gỉ cũng sẽ được thiết kế mới.

Bên cạnh đó, tất cả các phiên bản được trang bị gói M Sport và các phiên bản M Performance của BMW X3 sẽ có thêm bậc cửa màu bạc đậm với logo M màu đen.

Tương tự động cơ của X3 M50, máy xăng 4 xi-lanh trên BMW X3 20 xDrive hiện đã đáp ứng tiêu chuẩn Euro 7. Giá bán của BMW X3 2027 nói chung và X3 M50 hiện vẫn chưa được công bố.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV BMW X3 M50 xDrive 2027 mới.