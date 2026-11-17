Video: Giới thiệu mẫu xe SUV BMW X3 2016.

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa thông báo đợt triệu hồi đối với loạt xe BMW do lỗi hệ thống làm mát động cơ. Cụ thể, đầu nối điện của bơm nước làm mát có thể chưa được bịt kín đúng cách, điều này có thể gây tình trạng đoản mạch ở bộ phận này và dẫn đến cháy xe.

Tổng cộng, đợt triệu hồi mới ảnh hưởng đến 720.796 ôtô BMW tại thị trường Mỹ (đời 2012 - 2018), gồm các mẫu: 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, X1, X3, X4, X5 và Z4.

BMW triệu hồi hơn 720.000 xe lỗi bơm nước làm mát, nguy cơ gây cháy.

Đáng chú ý, BMW đã triệu hồi trở lại các xe từng được triệu hồi trước đây vào tháng 8/2024, với cùng số lượng, các mẫu xe bị ảnh hưởng và nguyên nhân gây lỗi. Nhà cung cấp linh kiện bị lỗi vẫn là Pierburg Pump Technology GmbH có trụ sở tại Đức.

Hiện tại, BMW vẫn chưa đưa ra phương án xử lý cụ thể đối với các mẫu xe thuộc đợt triệu hồi mới. Tuy nhiên, hãng khuyến cáo người dùng nên đỗ xe ở bên ngoài, tránh xa các tòa nhà và các phương tiện khác.

Dù đã từng triệu hồi và khắc phục theo đợt trước đó, nhưng BMW vẫn ghi nhận 10 vụ cháy ôtô có thể liên quan đến lỗi bơm nước làm mát trên.