BMW tắt máy vẫn có thể cháy, Mỹ yêu cầu triệu hồi hơn nửa triệu xe

Theo thông báo ngày 13/11 của Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), BMW đang triệu hồi 720.796 phương tiện do nguy cơ cháy liên quan đến hệ thống bơm nước làm mát.

Đáng chú ý, NHTSA yêu cầu các chủ xe thuộc diện ảnh hưởng đỗ phương tiện ngoài trời, tránh xa nhà cửa và những ôtô khác cho đến khi được sửa chữa.

Xe đỗ trong nhà vẫn có thể cháy?

Theo NHTSA, nguyên nhân dẫn đến chương trình triệu hồi mới xuất phát từ đầu nối điện của bơm nước làm mát. Bộ phận này có thể không được làm kín đúng cách, tạo điều kiện để hơi ẩm hoặc nước xâm nhập vào bên trong. Khi nước tiếp xúc với các chi tiết điện, hệ thống có nguy cơ bị đoản mạch, phát sinh nhiệt lượng và dẫn đến cháy.

Điều đáng lo ngại là sự cố có thể xuất hiện ngay cả khi xe đã tắt động cơ. Vì vậy, thay vì chỉ khuyến cáo tài xế hạn chế sử dụng xe, NHTSA yêu cầu những phương tiện thuộc diện ảnh hưởng phải được đỗ ngoài trời, tránh xa các công trình xây dựng và xe khác.

Đây là biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan nếu sự cố xảy ra khi phương tiện đang đỗ.

Đáng chú ý, lỗi không liên quan đến hệ thống pin điện áp cao trên ôtô điện. Phần lớn phương tiện bị ảnh hưởng là những mẫu BMW sử dụng động cơ đốt trong đời cũ, bên cạnh một số phiên bản hybrid sạc ngoài.

Những chiếc BMW 3 Series đời 2012-2016 có nguy cơ cháy nổ. Ảnh: BMW.

Theo hồ sơ triệu hồi, đây không phải lần đầu tiên BMW xử lý sự cố liên quan đến đầu nối bơm nước làm mát. Trước đó, vào năm 2024, hãng xe Đức đã triển khai chương trình triệu hồi đối với cùng nhóm phương tiện tại Mỹ.

Các đại lý BMW đã tiến hành sửa chữa theo phương án được công bố ở thời điểm đó. Tuy nhiên đến năm 2026, nhà sản xuất tiếp tục ghi nhận những sự cố có liên quan hoặc nghi liên quan đến lỗi tương tự.

Theo NHTSA, BMW đã biết đến khoảng 10 vụ việc tại Mỹ, tất cả đều xảy ra trên những xe từng được sửa chữa trong chương trình triệu hồi năm 2024. Hiện chưa có báo cáo về tai nạn giao thông hoặc thương tích liên quan đến các sự cố này.

Dù vậy, việc lỗi tiếp tục xuất hiện sau lần sửa chữa trước khiến BMW phải mở chương trình triệu hồi mới, thay thế đợt triển khai năm 2024. Điều đó có nghĩa những chủ xe từng mang phương tiện đến đại lý khắc phục lỗi vẫn cần thực hiện sửa chữa thêm một lần nữa.

Hiện BMW chưa hoàn thiện phương án xử lý. Theo NHTSA, các đại lý sẽ tiến hành sửa chữa miễn phí khi giải pháp được nhà sản xuất công bố.

Trong thời gian chờ đợi, chủ xe được yêu cầu tuân thủ khuyến cáo đỗ phương tiện ngoài trời.

Những dòng BMW nào bị ảnh hưởng?

Đợt triệu hồi mới liên quan đến nhiều dòng ôtô BMW quen thuộc, gồm sedan, xe gầm cao và xe thể thao.

Theo danh sách từ NHTSA, nhóm phương tiện bị ảnh hưởng bao gồm một số phiên bản BMW 3 Series và 5 Series đời 2012-2016, BMW X1 đời 2012-2015, X3 đời 2013-2017 và X4 đời 2015-2018. Ngoài ra còn có BMW Z4 đời 2012-2016, một số biến thể 2 Series, 4 Series và X5 xDrive40e hybrid sạc ngoài đời 2016-2018.

Đợt triệu hồi còn ảnh hưởng đến những chiếc BMW Z4 đời 2012-2016. Ảnh: BMW.

Tuy nhiên không phải tất cả phương tiện thuộc những dòng xe này đều phải triệu hồi. Phạm vi ảnh hưởng được xác định dựa trên cấu hình kỹ thuật, năm sản xuất và số nhận dạng phương tiện (VIN).

Vì vậy, chủ xe cần kiểm tra thông tin chính xác thay vì chỉ dựa vào tên mẫu xe.

Hiện chương trình triệu hồi 720.796 ôtô được NHTSA công bố chỉ áp dụng tại thị trường Mỹ.

Chưa có thông báo chính thức xác nhận những chiếc BMW cùng dòng sản phẩm đang lưu hành tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi tương tự.

Tuy nhiên những người sử dụng BMW đời 2012-2018, đặc biệt là xe nhập khẩu tư nhân hoặc mua lại từ thị trường nước ngoài, có thể chủ động kiểm tra lịch sử triệu hồi của phương tiện.