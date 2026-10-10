BMW sẽ biến màn hình ô tô thành nơi quảng cáo

Màn hình trung tâm trên ô tô vốn phục vụ điều khiển các tính năng, giải trí và hiển thị thông tin vận hành. Tuy nhiên, việc BMW sử dụng bộ phận này để giới thiệu nội dung quảng bá phim đang đặt ra câu hỏi về khả năng các hãng xe biến màn hình thành nơi phân phối quảng cáo tới khách hàng.

Công nghệ kết nối cho phép các hãng xe đưa nội dung quảng cáo trực tiếp lên màn hình ô tô, ngay cả sau khi xe đã được bán.

Theo MotorTrend ngày 5/10, BMW đã đưa nội dung quảng bá phim Spider-Man lên màn hình trung tâm của một số xe thông qua hệ thống kết nối không dây. Thay vì phát quảng cáo trực tiếp, nội dung xuất hiện dưới dạng thông báo, cho phép chủ xe lựa chọn xem video hoặc bỏ qua.

Dù người dùng có quyền từ chối, cách làm này vẫn gây tranh luận về khả năng các hãng ô tô biến màn hình trên xe thành nơi phân phối quảng cáo. Trước đây, công nghệ kết nối chủ yếu phục vụ cập nhật phần mềm từ xa, bổ sung tính năng và cung cấp tiện ích giải trí. Tuy nhiên, hệ thống này cũng cho phép nhà sản xuất gửi nội dung thương mại đến phương tiện sau khi bán.

BMW kết hợp quảng bá thương hiệu cùng bộ phim Spider-Man: Brand New Day.

Một vấn đề khác được MotorTrend đề cập là chi phí duy trì kết nối. Trên một số dòng xe, khách hàng phải trả phí thuê bao để sử dụng các tính năng trực tuyến. Nếu hệ thống này đồng thời được dùng để truyền quảng cáo, chủ xe có thể phải trả tiền duy trì dịch vụ nhưng vẫn nhận thêm nội dung thương mại từ nhà sản xuất.

BMW từng gây tranh cãi khi áp dụng hình thức thu phí thuê bao đối với tính năng sưởi ghế, dù phần cứng đã được lắp đặt sẵn. Chính sách sau đó bị hủy bỏ trước phản ứng tiêu cực của khách hàng. Theo MotorTrend, quảng cáo trên màn hình có thể trở thành một hình thức khai thác doanh thu khác sau khi xe đã được bán.

Ở chiều ngược lại, một số hãng xe đang giảm sự phụ thuộc vào màn hình cảm ứng. Ferrari đưa trở lại các nút bấm vật lý, trong khi Mercedes-Benz và Volkswagen cũng thừa nhận hạn chế của việc tích hợp quá nhiều thao tác điều khiển lên màn hình.