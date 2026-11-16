BMW R18 bị triệu hồi vì nguy cơ hoả hoạn từ hộp điều khiển hộp số lùi

Video: Giới thiệu mẫu xe môtô BMW R18 thế hệ mới.

Cơ quan quản lý tại Australia cho biết BMW Motorrad sẽ tiếp tục phải triệu hồi các mẫu cruiser R18 tại thị trường này do nguy cơ cháy xe, đợt trước diễn ra vào ngày 4/11/2026. Cụ thể, sẽ có hơn 830 chiếc BMW R 18 được sản xuất từ 2020 đến 2026 sẽ phải triệu hồi vì nguy cơ hoả hoạn.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do lỗi trong quá trình sản xuất đã khiến gioăng của hộp điều khiển số lùi bị hở, khiến nước xâm nhập dẫn đến đoản mạch, quá nhiều và làm tăng nguy cơ cháy xe.

Triệu hồi loạt xe BMW R18 vì nguy cơ hoả hoạn từ hộp điều khiển hộp số lùi.

Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải, Phát triển vùng, Truyền thông, Thể thao và Nghệ thuật cảnh báo: Việc xe bốc cháy có thể làm tăng nguy cơ bị thương nặng hoặc tử vong cho người điều khiển xe, những người tham gia giao thông khác và gây thiệt hại về tài sản.

Trước đó, đợt triệu vào 4/11/2026 tại Australia cũng khiến BMW Motorrad phải triệu hồi 193 chiếc R 18 thuộc các phiên bản 2021 - 2024

Tại Mỹ, ảnh hưởng của lỗi ở hộp số lùi còn nặng nề hơn khi vào tháng 10/2024, hơn 5.000 chiếc R 18 có thời gian sản xuất từ 19/6/2020 đến 11/7/2024 đã phải triệu hồi với nguyên nhân tương tự.

Đến tháng 4/2026, hơn 9.100 chiếc BMW K1600 cũng phải triệu hồi, các mẫu xe được sản xuất trong giai đoạn từ 2017 - 2025, bao gồm cả các phiên bản GT, GTL và B đời 2017-2025 và các phiên bản K 1600 Grand America đời 2018-202.

Tháng 10/2026, hơn 4.600 chiếc BM R18 tiếp tục phải triệu hồi tại thị trường Mỹ cũng từ lỗi bộ điều khiển hộp số phụ, với thời gian sản xuất từ 2021 – 2024.