BMW Motorrad vừa chính thức mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với sự xuất hiện của R 12 S hoàn toàn mới, đồng thời làm mới hai mẫu xe R 1300 GS Trophy và C 400 GT Exclusive. Ba mẫu xe lần lượt đại diện cho các dòng sản phẩm Heritage, Adventure và Urban Mobility của thương hiệu Đức.

BMW R 12 S: Hồi sinh phong cách mô tô thể thao thập niên 1970 ﻿Được phát triển trên nền tảng BMW R 12 nineT, R 12 S lấy cảm hứng từ mẫu R 90 S từng ghi dấu ấn tại giải Production TT trên đảo Man và giành chiến thắng tại Daytona 200 năm 1976. Xe mang phong cách café racer đặc trưng với ốp quây đầu xe, kính chắn gió tối màu và cụm đèn pha LED dạng tròn.

Màu sơn Lava Orange Metallic được phát triển dựa trên sắc Daytona Orange từng xuất hiện trên BMW R 90 S. Điểm nhấn trên BMW R 12 S là loạt trang bị Option 719 được tích hợp sẵn từ nhà máy, bao gồm bộ vành nan hoa Classic II màu bạc cùng hai gói trang bị Billet Pack Shadow và Shadow II.

Các chi tiết bằng nhôm nguyên khối được gia công CNC và hoàn thiện với bề mặt anod hóa màu đen, tạo sự tương phản với màu cam chủ đạo của thân xe. Cung cấp sức mạnh cho BMW R 12 S là động cơ Boxer hai xi-lanh, dung tích 1.170 cc, làm mát bằng không khí và dầu, sản sinh công suất tối đa 109 mã lực và mô-men xoắn cực đại 115 Nm.

Xe có ba chế độ lái gồm Rain, Road và Dynamic, cho phép người lái lựa chọn đặc tính vận hành phù hợp với điều kiện mặt đường. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe môtô hoài cổ BMW R 12 S có giá bán chính hãng là 789 triệu đồng.

BMW R 1300 GS Trophy bổ sung màu trắng bạc ánh kim ﻿BMW R 1300 GS Trophy phiên bản 2026 được bổ sung màu sơn White Aluminium Metallic Matt. Lớp sơn trắng bạc ánh kim dạng nhám kết hợp cùng các họa tiết xanh và đỏ, làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên thân xe.

Sức mạnh của mẫu adventure này đến từ động cơ Boxer dung tích 1.300 cc, tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên BMW ShiftCam, cho công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 149 Nm. Hệ thống treo trước EVO-Telelever và treo sau EVO-Paralever, được thiết kế nhằm tăng độ ổn định khi phanh và cải thiện khả năng kiểm soát xe.

Danh sách công nghệ hỗ trợ đáng chú ý gồm đèn pha Matrix LED tích hợp chức năng chiếu sáng thích ứng theo góc cua Headlight Pro và hệ thống phanh liên kết Full Integral ABS Pro. Xe sở hữu 7 chế độ lái gồm Eco, Rain, Road, Dynamic, Dynamic Pro, Enduro và Enduro Pro. BMW R 1300 GS Trophy 2026 có giá bán 869 triệu đồng tại Việt Nam.

BMW C 400 GT Exclusive giá 286 triệu đồng, thêm màu xanh ánh kim ﻿Ở nhóm xe tay ga cao cấp, BMW C 400 GT Exclusive được bổ sung màu sơn Blue Ridge Mountain Metallic, kết hợp bộ vành hợp kim và cùm phanh trước màu vàng. Yên xe màu đen với đường chỉ khâu vàng và logo GT thêu nổi tạo thêm điểm nhấn.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 350 cc, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5+, sản sinh công suất tối đa 34 mã lực. Các công nghệ hỗ trợ vận hành gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS Pro, kiểm soát lực kéo DTC và hệ thống kiểm soát mô-men xoắn khi giảm ga MSR, giúp hạn chế tình trạng trượt bánh sau khi giảm tốc đột ngột.

Về tính thực dụng, BMW C 400 GT Exclusive sở hữu khoang chứa đồ có thể chứa laptop 15 inch hoặc hai mũ bảo hiểm. Chiều cao yên 765 mm cũng giúp người lái thuận tiện hơn khi chống chân trong điều kiện giao thông đô thị. BMW C 400 GT Exclusive có giá bán 286 triệu đồng.

Các mức giá dành cho bộ 3 xe môtô BMW mới đã bao gồm thuế VAT, đi kèm chính sách bảo hành 3 năm không giới hạn số km và dịch vụ cứu hộ dọc đường RSA 24/7. BMW Motorrad Việt Nam tiếp tục duy trì các hoạt động kết nối cộng đồng người chơi môtô như Heritage Day, Ride Hub và S-Venture Roadtrip...