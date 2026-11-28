THACO AUTO và BMW Motorrad giới thiệu mẫu mô tô BMW R 12 S hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Ba mẫu xe thuộc các dòng sản phẩm Heritage, Adventure và Urban Mobility, hướng đến những nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau, từ mô tô phong cách cổ điển, xe địa hình đường dài đến scooter cao cấp phục vụ di chuyển đô thị.

BMW R 12 S là mẫu xe được phát triển trên nền tảng BMW R 12 nineT, lấy cảm hứng từ BMW R 90 S – dòng mô tô thể thao từng ghi dấu ấn tại các giải đua quốc tế, trong đó có Daytona 200 năm 1976.

Mẫu xe mang phong cách café racer đặc trưng của thập niên 1970, với ốp đầu xe gắn trên tay lái, kính chắn gió tối màu và cụm đèn pha LED dạng tròn. Ngoại hình nổi bật với lớp sơn Lava Orange Metallic, gợi nhớ màu Daytona Orange trên mẫu R 90 S.

Điểm nhấn của BMW R 12 S là các trang bị cao cấp thuộc dòng Option 719 được tích hợp từ nhà máy, gồm vành nan hoa Classic II màu bạc cùng Billet Pack Shadow và Shadow II. Các chi tiết gia công CNC từ nhôm nguyên khối, bề mặt anode hóa màu đen kết hợp sắc cam thân xe tạo điểm nhấn về thiết kế.

BMW R 12 S sử dụng động cơ Boxer hai xi-lanh, làm mát bằng không khí và dầu, dung tích 1.170 cc, cho công suất tối đa 109 mã lực và mô-men xoắn cực đại 115 Nm. Xe có ba chế độ lái Rain, Road và Dynamic, phù hợp với các điều kiện vận hành khác nhau. Giá bán tại Việt Nam là 789 triệu đồng.

Cùng với mẫu xe mới, BMW Motorrad Việt Nam giới thiệu màu sơn White Aluminium Metallic Matt trên BMW R 1300 GS Trophy phiên bản 2026. Lớp sơn nhám ánh kim kết hợp họa tiết xanh, đỏ thể thao làm nổi bật thiết kế góc cạnh và phong cách mạnh mẽ của dòng adventure.

BMW R 1300 GS Trophy phiên bản 2026

BMW R 1300 GS Trophy được trang bị động cơ Boxer dung tích 1.300 cc, tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên BMW ShiftCam, sản sinh công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 149 Nm.

Xe sử dụng hệ thống treo trước EVO-Telelever và treo sau EVO-Paralever, kết hợp cụm đèn Matrix LED với công nghệ Headlight Pro, hỗ trợ chiếu sáng thích ứng theo góc cua.

Hệ thống phanh Full Integral ABS Pro giúp phân bổ lực phanh cho cả hai bánh, kể cả khi xe nghiêng trong cua. Đáng chú ý, mẫu adventure này có bảy chế độ lái gồm Eco, Rain, Road, Dynamic, Dynamic Pro, Enduro và Enduro Pro, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị, đường trường và địa hình off-road. Giá bán BMW R 1300 GS Trophy là 869 triệu đồng.

BMW C 400 GT Exclusive

Ở phân khúc Urban Mobility, BMW C 400 GT Exclusive được bổ sung màu Blue Ridge Mountain Metallic. Màu xanh ánh kim kết hợp vành đúc hợp kim, cùm phanh trước màu vàng, yên đen với đường chỉ khâu vàng và logo GT thêu nổi, tạo diện mạo mới cho mẫu scooter cao cấp.

BMW C 400 GT Exclusive sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 350 cc, đạt tiêu chuẩn khí thải EU5+, có công suất tối đa 34 mã lực. Xe được trang bị các công nghệ hỗ trợ an toàn như ABS Pro, hệ thống kiểm soát lực kéo DTC và MSR hạn chế trượt bánh sau khi giảm ga đột ngột.

Không gian chứa đồ có thể để laptop 15 inch hoặc hai mũ bảo hiểm, trong khi chiều cao yên 765 mm giúp người lái thuận tiện khi sử dụng hằng ngày. Mẫu xe có giá bán 286 triệu đồng.

Theo THACO AUTO, cả ba mẫu xe đều được áp dụng chính sách bảo hành 3 năm không giới hạn số km và gói cứu hộ dọc đường RSA 24/7. Giá bán đã bao gồm thuế VAT