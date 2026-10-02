BMW M4 cạnh tranh với mẫu xe nào?

BMW M4 chỉ mất 3,5 giây để đạt 100 km/h

BMW M4 Competition M xDrive có giá 5,599 tỷ đồng tại Việt Nam. BMW M4 sở hữu động cơ xăng I6 3.0L, loại động cơ M TwinPower Turbo cho công suất cực đại 530 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm, kết hợp hộp số M Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh M xDrive ưu tiên cầu sau.

BMW M4 Competition M xDrive có giá bán gần 5,6 tỷ đồng.

Mẫu BMW M4 Competition M xDrive có giá bán gần 5,6 tỷ đồng, là mẫu coupe hiệu năng cao của BMW. Xét về giá bán, M4 có thể cạnh tranh với một số mẫu Mercedes-AMG, nhưng lại gần như không có đối thủ trực tiếp nếu xét đồng thời kiểu dáng coupé hai cửa và hiệu năng.

M4 Competition M xDrive là phiên bản hiệu năng cao phát triển từ dòng 4 Series Coupe. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.801 x 1.887 x 1.398 mm, chiều dài cơ sở 2.857 mm và trọng lượng khoảng 1.775 kg.

Tại Việt Nam, M4 được phân phối chính hãng duy nhất với cấu hình Competition M xDrive. Xe sử dụng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L M TwinPower Turbo, công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, kết hợp hộp số M Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh M xDrive. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h được BMW công bố ở mức 3,5 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Hệ thống có xu hướng ưu tiên cầu sau, trong khi người lái có thể lựa chọn các chế độ vận hành khác nhau thông qua hệ thống M Mode. Đây là cách BMW duy trì đặc tính của một chiếc xe thể thao dẫn động cầu sau, nhưng vẫn tăng độ bám đường khi cần thiết.

Cùng tầm giá, nhưng rất ít đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Đặc biệt ở chỗ, thị trường Việt Nam hiện không có nhiều mẫu xe cùng lúc đáp ứng ba điều kiện, là mẫu xe coupe hai cửa, hiệu năng cao và giá quanh 5-6 tỷ đồng. Đây là điểm khác biệt khiến BMW M4 Competition M xDrive.

Ngay cả với Mercedes-AMG là thương hiệu có nhiều sản phẩm tương tự BMW M nhất. Tuy nhiên, AMG C 63 S E Performance lại là sedan hiệu năng cao, trong khi Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ mang kiểu dáng coupe nhưng thuộc nhóm GT 4 cửa.

Về giá bán, Mercedes-AMG C 63 S E Performance hiện có giá niêm yết 4,9 tỷ đồng tại Việt Nam. Mẫu xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ xăng 2.0L tăng áp và mô-tơ điện, cho tổng công suất 680 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.020 Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây.

Một số hình ảnh ngoại thất, nội thất mẫu BMW M4 Competition M xDrive vừa ra mắt tại Việt Nam (Ảnh: Thaco Auto).

Xét về thông số hiệu năng, C 63 S E Performance nhỉnh hơn M4 về công suất và mô-men xoắn. Tuy nhiên, hệ thống động cơ lại có sự khác biệt, hướng tới đối tượng khách hàng khác nhau.

Nếu M4 sử dụng động cơ I6 3.0L thuần xăng, trong khi C 63 chuyển sang động cơ 4 xi-lanh 2.0L kết hợp hệ thống điện hóa (PHEV). Vì vậy, khách hàng lựa chọn hai mẫu xe này không chỉ dựa vào con số công suất mà còn dựa trên kiểu dáng, cảm giác vận hành và triết lý động cơ.

Mẫu xe nào là đối thủ gần nhất?

Một mẫu xe khác đáng chú ý trong họ nhà Mercedes là mẫu xe AMG GT 53 4MATIC+. Đây là mẫu coupé 4 cửa, sử dụng động cơ I6 3.0L và hệ dẫn động 4MATIC+.

Tại Việt Nam, giá niêm yết của GT 53 được công bố ở mức khoảng 5-6 tỷ đồng tùy thời điểm và đại lý. Do đó, về giá cả và kiểu dáng, AMG GT 53 4MATIC+ sẽ tương đồng với BMW M4 hơn các mẫu xe khác.

Về thông số kỹ thuật, AMG GT 53 4MATIC+ cũng sử dụng động cơ I6 3.0L, máy xăng cho công suất cực đại 435 mã lực, mô men xoắn 520 (Nm), hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC+ và sử dụng hộp số Tự động 9 cấp AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. Xe có khả năng tăng tốc, GT 53 sẽ mất khoảng 4,5 giây để tăng tốc 0-100 km/h và đạt tốc độ tối đa 285 km/h.

Do đó, nếu xét về kiểu dáng, công suất động cơ và giá cả, GT 53 gần M4 hơn C 63 nhưng xét về cấu trúc thân xe, GT 53 vẫn không phải đối thủ trực tiếp. M4 thiên về một chiếc coupé thể thao thuần túy, còn GT 53 cân bằng giữa tính thể thao và khả năng sử dụng hằng ngày.

Một trường hợp khác là Mercedes-AMG C 63 S E Performance. Mẫu sedan hiệu năng cao này hiện có giá 4,9 tỷ đồng, thấp hơn BMW M4 khoảng 700 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 680 mã lực và mô-men xoắn 1.020 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h được Mercedes công bố ở mức 3,4 giây.

Nếu chỉ nhìn vào các con số, C 63 S E Performance có công suất và mô-men xoắn cao hơn M4, đồng thời tăng tốc nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, đây là hai cách tiếp cận khác nhau, nếu BMW M4 sử dụng động cơ I6 3.0L thuần xăng, thì C 63 S E Performance kết hợp động cơ xăng 2.0L với hệ thống điện hóa. M4 lại có kiểu thân coupé 2 cửa, còn C 63 là sedan 4 cửa.

Porsche 718 Cayman S là mẫu xe có kiểu dáng tương đồng nhất với BMW M4 tại Việt Nam.

Mẫu xe gần nhất về kiểu dáng chính là chiếc Porsche 718 Cayman S, giá niêm yết khoảng 4,9 tỷ đồng. Mẫu xe Porsche có cấu trúc động cơ đặt giữa, thân xe hai cửa và trọng tâm hướng tới cảm giác lái.

Porsche 718 Cayman S đạt công suất tối đa 285 km/h nhưng công suất cực đại chỉ đạt 350 mã lực và mất tới 4,4 giây (4,2 giây với Gói Sport Chrono) để đạt tốc độ từ 0-100 km/h. Qua đó có thể thấy, Porsche 718 Cayman S cùng kiểu dáng nhưng công suất thấp hơn rất nhiều so với BMW M4.

BMW M4 khác biệt ở đâu?

Nếu chỉ xét giá, BMW M4 nằm giữa một nhóm sản phẩm khá rộng. Porsche 718 Cayman S rẻ hơn, Mercedes-AMG C 63 S E Performance cũng rẻ hơn, trong khi AMG GT 53 có thể đắt hơn khoảng 400 triệu đồng.

Nhưng nếu thu hẹp tiêu chí xuống coupé 2 cửa, 4 chỗ, công suất trên 500 mã lực và khả năng tăng tốc khoảng 3,5 giây, M4 trở thành một lựa chọn khá đặc thù.

Đây cũng là lợi thế quan trọng của mẫu xe này tại Việt Nam. M4 không cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe thể thao thuần túy như Porsche 718, cũng không phải sedan hiệu năng cao như C 63 S E Performance.

Ngược lại, M4 nằm ở khoảng giữa, đủ mạnh để mang đặc tính của xe hiệu năng cao, nhưng vẫn có 4 chỗ ngồi, khoang hành lý và cấu hình phù hợp hơn cho nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Với khách hàng tìm kiếm một chiếc coupé thể thao, Porsche 718 Cayman S đem lại cấu hình động cơ đặt giữa và dẫn động cầu sau. Với người cần sedan hiệu năng cao, Mercedes-AMG C 63 S E Performance có lợi thế về công suất hệ thống và tính tiện dụng. Trong khi đó, Mercedes-AMG GT 53 hướng tới nhóm khách hàng muốn một mẫu xe thể thao 4 cửa cao cấp hơn.

Còn BMW M4 tập trung vào nhóm khách hàng muốn giữ lại chất coupe truyền thống, nhưng không muốn đánh đổi quá nhiều khả năng sử dụng hàng ngày để đổi lấy hiệu năng.

Với giá 5,599 tỷ đồng, M4 không chỉ cạnh tranh bằng con số công suất. Giá trị của mẫu xe nằm ở sự kết hợp giữa động cơ I6 530 mã lực, hệ dẫn động M xDrive, kiểu dáng coupé 2 cửa và khả năng sử dụng hàng ngày – một cấu hình không có nhiều lựa chọn tương đồng tại thị trường Việt Nam.