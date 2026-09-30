BMW M2 - xe thể thao nhập môn của BMW M giá hơn 4 tỷ đồng

BMW M2 giá từ 4,099 tỷ đồng, công suất 480 mã lực. (Ảnh: Thaco)

BMW M2 là mẫu xe có kích thước nhỏ nhất và giá bán dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm M thuần chủng của BMW.

Tại Việt Nam, mẫu xe được Thaco phân phối với hai lựa chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 8 cấp Steptronic, giá từ 4,099 tỷ đồng. Mức giá trên chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa.

BMW M2 được phát triển dựa trên nền tảng Series 2 nhưng được nâng cấp toàn diện về phần cứng và động cơ. Thân xe được gia cố bằng các thanh giằng kết nối hệ thống treo, vách ngăn khoang máy và khung phụ trước, sau nhằm tăng độ cứng xoắn.

BMW M2 là mẫu xe nhỏ nhất và có giá bán khởi điểm thấp nhất trong dải sản phẩm M thuần chủng của BMW. (Ảnh: Thaco)

M2 có chiều dài cơ sở 2.746 mm, ngắn hơn 109 mm so với M4. Tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước, sau gần như 50:50. Trong khi đó, độ rộng vệt bánh trước và sau tương đương M4. Xe sử dụng la-zăng 19 inch phía trước và 20 inch phía sau, đi cùng hệ thống treo thích ứng điện tử Adaptive M Suspension tiêu chuẩn.

Sức mạnh của M2 đến từ động cơ S58 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3 lít, công suất 480 mã lực tại 6.250 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 550 Nm với bản số sàn và 600 Nm với bản tự động. Sức mạnh được truyền tới cầu sau.

BMW M2 bản số sàn tăng tốc 0-100 km/h trong 4,2 giây, trong khi bản tự động mất 4 giây. Xe có các chế độ Road, Sport và Track; riêng chế độ Track được thiết kế cho đường đua và vô hiệu hóa hoàn toàn các tính năng hỗ trợ lái. Hệ thống kiểm soát lực kéo cho phép người lái can thiệp ở 10 mức.

Khoang lái M2 trang bị màn hình giải trí 14,9 inch nối với màn hình 12,3 inch sau vô-lăng. Bộ vi sai chủ động Active M Differential là trang bị tiêu chuẩn, có khả năng khóa vi sai lên tới 100%.

Với giá bán từ 4,099 tỷ đồng, BMW M2 hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe thể thao hiệu năng cao, kích thước nhỏ và dẫn động cầu sau.