BMW M2 giá từ 4,099 tỷ đồng rẻ nhất dải BMW M được trang bị những gì?

Xe hiệu năng cao BMW M2 có giá bán khởi điểm từ 4,099 tỷ đồng

THACO AUTO vừa giới thiệu dải xe hiệu năng cao BMW M tại Việt Nam, gồm BMW M2, BMW M3, BMW M3 Touring và BMW M4 với giá bán lần lượt 4,099 tỷ đồng, 4,999 tỷ đồng, 5,389 tỷ đồng và 5,599 tỷ đồng. Trong đó, BMW M2 trở thành mẫu xe có mức giá khởi điểm thấp nhất trong nhóm sản phẩm này.

BMW M2 được định vị là mẫu xe nhỏ gọn nhất của BMW M. Xe sở hữu kiểu dáng coupe hai cửa, chiều dài cơ sở 2.747 mm và hệ dẫn động cầu sau. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.580 x 1.887 x 1.403 mm.

BMW M2 là mẫu xe nhỏ gọn nhất trong dải sản phẩm BMW M và cũng là mẫu xe dễ tiếp cận nhất dành cho những khách hàng lần đầu bước vào thế giới xe hiệu năng cao BMW M

Điểm đáng chú ý trên BMW M2 nằm ở động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 2.993 cc, sử dụng công nghệ M TwinPower Turbo. Với phiên bản hộp số tự động 8 cấp, động cơ sản sinh công suất tối đa 480 mã lực tại 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm trong dải 2.700-5.620 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động 8 cấp. Theo thông số được công bố, BMW M2 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

BMW M 2 có kiểu dáng coupe hai cửa, chiều dài cơ sở 2.747 mm và hệ dẫn động cầu sau. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.580 x 1.887 x 1.403 mm.

BMW M2 tại Việt Nam còn có lựa chọn hộp số sàn 6 cấp. Với cấu hình này, công suất động cơ vẫn ở mức 480 mã lực nhưng mô-men xoắn cực đại giảm xuống 550 Nm, đạt trong dải 2.650-6.130 vòng/phút. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h được công bố ở mức 4,2 giây.

Về trọng lượng, BMW M2 sử dụng hộp số sàn có khối lượng không tải 1.705 kg, trong khi bản số tự động nặng 1.730 kg. Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau, phù hợp với định hướng tập trung vào cảm giác điều khiển của dòng xe BMW M.

BMW M2 có 2 tùy chọn phiên bản hộp số tự động 8 cấp và hộp số sàn 6 cấp

BMW M2 được phát triển với khung gầm M chuyên biệt, kết hợp hệ thống treo và các công nghệ quản lý vận hành nhằm tăng khả năng kiểm soát xe. Hệ thống Active M Differential cũng là một trong những công nghệ góp phần tối ưu lực kéo và độ ổn định khi xe vận hành ở các điều kiện khác nhau.

Nội thất BMW M2

Bên cạnh khả năng vận hành, BMW M2 mang thiết kế đặc trưng của dòng xe hiệu năng cao với cấu hình coupe hai cửa, thân xe ngắn và tỷ lệ thiên về thể thao. Chiều dài cơ sở tương đối ngắn cũng góp phần tạo nên đặc tính linh hoạt khi điều khiển.

Theo THACO AUTO, BMW M2 được phát triển để trở thành điểm khởi đầu cho khách hàng tiếp cận thế giới BMW M. So với BMW M3 và M4, mẫu xe có kích thước nhỏ gọn hơn, đồng thời vẫn sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp và hệ dẫn động cầu sau.

Nội thất BMW M2

Tại Việt Nam, BMW M2 được phân phối với giá công bố từ 4,099 tỷ đồng. Đây là mức giá dành cho cấu hình tiêu chuẩn; giá thực tế của xe đặt hàng theo cấu hình cá nhân hóa có thể thay đổi tùy thuộc các lựa chọn của khách hàng.

Ngoài BMW M2, dải sản phẩm BMW M được THACO AUTO giới thiệu lần này còn có BMW M3, BMW M3 Touring và BMW M4. BMW M3 Competition M xDrive và BMW M3 Touring sử dụng động cơ công suất 530 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm, trong khi BMW M4 Competition M xDrive cũng có thông số tương tự.

Hàng ghế trước thể thao trên BMW M2

Việc đưa BMW M2 cùng các mẫu M3, M3 Touring và M4 vào phân phối chính hãng mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng tìm kiếm xe hiệu năng cao tại Việt Nam. Các mẫu xe được phân phối thông qua hệ thống showroom BMW của THACO AUTO trên toàn quốc.