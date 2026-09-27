BMW M2 giá hơn 4 tỷ vừa ra mắt Việt Nam có gì đặc biệt?

BMW M2 vừa được giới thiệu tại Việt Nam với giá từ 4,099 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn trang bị cá nhân hóa. Đây là mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận nhất của dòng M được BMW ra mắt tại Việt Nam.

Xe mở bán với duy nhất bản dáng coupe 2 cửa. M2 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.580 x 1.887 x 1.403 mm, trục cơ sở 2.747 mm.

So với 2 mẫu xe còn lại, M2 có thiết kế đầu xe khác biệt hơn hẳn. Nóc M Carbon là tùy chọn nâng cao, giúp hạ thấp trọng tâm của xe, nhờ đó cải thiện khả năng bám đường khi qua khúc cua.

Lưới tản nhiệt dạng quả thận đặc trưng trên M2 được tinh chỉnh kích thước bé hơn, cùng logo mẫu xe đặt ở bên phải. Gần cản trước là các hốc gió cỡ lớn.

Đuôi xe được vuốt ngược về sau với cặp đèn hậu cách điệu. Cốp xe dung tích khoảng 390 lít.

Tương tự M3 hay M4, không gian khoang lái của M2 cũng lấy gam màu xám chủ đạo. Nếu có nhu cầu, người mua có thể nâng cấp lên vô lăng bọc da Alcantara M. Màn hình sau vô lăng 12,3 inch nối với màn trung tâm 14,9 inch.

Bộ ghế thể thao trên mẫu coupe được bọc da màu đen viền xanh-đỏ tạo cảm giác thể thao. Ở bản nâng cấp, khách hàng có thể chọn loại ghế thể thao M Carbon Bucket ôm sát cơ thể, tựa đầu dạng liền.

So với M3 Touring hay M4, M2 không có các phần ốp carbon. Xung quanh xe còn có ốp nội thất vệt màu xanh đỏ M phát sáng.

Xe được trang bị động cơ M TwinPower Turbo 3.0L 6 xy-lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 480 mã lực, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây với hộp số tự động và 4,2 giây với hộp số sàn. Ở kích thước và tầm giá của M2, đây là mẫu xe được đánh giá là một trong những mẫu xe mạnh mẽ nhất.

Xe được hỗ trợ hệ thống M Traction Control, vi sai chủ động M và hệ thống treo thích ứng M SelectDrive. Sức mạnh động cơ trên một mẫu xe có kích thước nhỏ gọn và khối lượng nhẹ, đi kèm khả năng kiểm soát đã trở thành thương hiệu, M2 nằm ở nhóm xe thể thao tương đối cực đoan và không dành cho những "tay chơi" mới nhập môn. So với thế hệ cũ, M2 lần này sở hữu thêm nét thời trang riêng khiến mẫu xe có thể gây hấp dẫn với những người yêu xe đẹp, nhưng thể thao mạnh mẽ vẫn là điểm nổi bật.