BMW M2 giá dự kiến 4,1 tỷ đồng, gói hiệu năng cao đủ mua Subaru Forester

Thông tin chia sẻ bởi đại lý cho biết, BMW M2 sẽ được phân phối chính hãng với tuỳ chọn phiên bản số tự động giá dự kiến 4,099 tỷ đồng, bản số sàn có giá 4,149 tỷ đồng.

BMW M2 là mẫu coupe hai cửa thuộc dòng thể thao BMW M, phát triển trên nền tảng của dòng xe 2 Series song được nâng cấp đáng kể ở khung gầm cùng hệ truyền động.

Mẫu xe BMW M2 đã về Việt Nam để chuẩn bị chính thức ra mắt thị trường. Ảnh: Đại lý

Mẫu xe sử dụng động cơ M TwinPower Turbo I6 dung tích 3.0L, công suất cực đại 480 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động M Steptronic 8 cấp. Toàn bộ các phiên bản đều trang bị hệ dẫn động cầu sau cùng vi-sai chủ động M.

Phiên bản sử dụng hộp số tự động có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 4 giây, trong khi bản số sàn mất khoảng 4,2 giây. Mẫu xe thể thao trang bị hệ thống treo thích ứng M, chức năng kiểm soát ổn định DSC, kiểm soát lực kéo và hệ thống phanh hiệu năng cao M.

BMW M2 có hai tuỳ chọn hộp số sàn và tự động. Ảnh: Đại lý

BMW M2 sở hữu chiều dài tổng thể 4.580 mm, rộng 1.887 mm, cao 1.403 mm và trục cơ sở 2.747 mm. Bộ vành hợp kim M kích thước 19 inch trang bị trên bánh trước và 20 inch cho bánh sau.

Các công nghệ nổi bật trên mẫu xe thể thao có hệ thống đèn Adaptive LED, BMW Live Cockpit Plus, hệ điều hành BMW Operating System 8.5, điều hòa tự động hai vùng, dàn âm thanh 14 loa Harman Kardon và đèn viền nội thất.

Thiết kế khoang lái BMW M2. Ảnh: Đại lý

Ngoài ra, mẫu xe cũng trang bị các tính năng an toàn hỗ trợ như camera lùi, cảm biến trước/sau, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và một số tính năng hỗ trợ lái.

Tại thị trường Việt Nam, người tiêu dùng cũng có thể cá nhân hoá chiếc xe bằng việc lựa chọn màu sơn ngoại thất giá 80 triệu đồng, mâm M giá 25 triệu đồng, cùm phanh M màu đỏ giá 30 triệu đồng.

Ghế M Sport trong gói tuỳ chọn hiệu năng cao M Performance Track. Ảnh: Đại lý

Theo tiết lộ của các tư vấn bán hàng, gói tuỳ chọn hiệu năng cao M Performance Track có tổng giá trị khoảng 1,21 tỷ đồng. Gói này bao gồm nội thất M Carbon, ghế M Sport, ốp nội thất carbon, vô-lăng M bọc Alcantara, dây đai an toàn M, BMW Live Cockpit Professional và điều khiển hành trình thích ứng. Mức giá của gói này tương đương với giá bán lẻ niêm yết của mẫu xe Subaru Forester nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

BMW Việt Nam cũng sẽ cung cấp thêm cả gói tuỳ chọn M Experience với mức giá khoảng 200 triệu đồng, các trang bị đặt thêm riêng lẻ đều có giá khoảng vài chục triệu đồng.