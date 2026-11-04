BMW M 1000 RS 2027 ra mắt: Công suất 218 mã lực, giới hạn 1.000 chiếc, giá gần 1,2 tỷ đồng

BMW M 1000 RS 2027 là thành viên mới trong gia đình xe hiệu suất cao M của BMW Motorrad, hướng đến những người đam mê tốc độ và trải nghiệm lái thể thao. Mẫu xe được phát triển với nhiều công nghệ và trang bị kế thừa từ dòng siêu môtô M 1000 RR, đồng thời sở hữu những điều chỉnh riêng về thiết kế, tư thế lái và khả năng vận hành để phù hợp với phong cách naked bike.

BMW M 1000 RS 2027.

Việc giới hạn sản xuất ở mức 1.000 chiếc càng làm tăng tính độc quyền của mẫu xe này. Tại Đức, BMW M 1000 RS có giá bán từ 40.000 euro (tương đương 1,158 triệu đồng).

Điểm nhấn lớn nhất trên BMW M 1000 RS 2027 nằm ở khối động cơ bốn xi lanh thẳng hàng được phát triển từ siêu môtô M 1000 RR. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 218 mã lực, truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp. Với cấu hình động cơ hiệu suất cao, mẫu naked bike của BMW Motorrad có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,2 giây và đạt tốc độ tối đa 283 km/h.

Không chỉ tập trung vào sức mạnh động cơ, BMW còn điều chỉnh tư thế lái của M 1000 RS theo hướng thể thao hơn so với M 1000 R. Xe được trang bị hệ thống gác chân M thừa hưởng từ M 1000 RR, kết hợp với chiều cao yên tăng thêm 20 mm. Những thay đổi này giúp người lái có tư thế ngồi hướng về phía trước nhiều hơn, tạo cảm giác chủ động khi điều khiển xe ở tốc độ cao và tăng khả năng kiểm soát bánh trước.

Để tối ưu trọng lượng và nâng cao hiệu suất vận hành, BMW M 1000 RS 2027 sử dụng hàng loạt chi tiết chế tạo từ vật liệu cao cấp. Hệ thống ống xả M được làm hoàn toàn bằng titan, trong khi nhiều bộ phận thân xe sử dụng sợi carbon hoàn thiện dạng mờ. Đáng chú ý, xe còn được trang bị cánh gió M bằng sợi carbon với ký hiệu RS, vừa tạo điểm nhấn nhận diện vừa góp phần tăng tính khí động học.

Phần đuôi xe được kế thừa thiết kế từ M 1000 RR, kết hợp với bình xăng bằng nhôm phay xước và yên xe M bọc da Alcantara có thêu chữ RS. Những chi tiết này không chỉ nhấn mạnh chất thể thao mà còn tạo nên sự khác biệt cho phiên bản sản xuất giới hạn.

Về trang bị vận hành, BMW M 1000 RS 2027 sở hữu bộ vành M Carbon nhằm giảm khối lượng không được treo và cải thiện khả năng phản hồi khi điều khiển. Hệ thống phanh M hiệu suất cao được trang bị để đáp ứng khả năng giảm tốc tương xứng với sức mạnh động cơ 218 mã lực.

Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống kiểm soát giảm chấn điện tử DDC, các chế độ lái Pro và hệ thống hỗ trợ sang số Pro, giúp người lái khai thác hiệu quả khả năng vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau. Các tiện nghi như hệ thống kiểm soát hành trình và tay nắm sưởi cũng được tích hợp, mang đến sự thuận tiện hơn khi sử dụng xe trên những hành trình dài.

Tên gọi RS trên mẫu xe mới là viết tắt của từ Rennsport trong tiếng Đức, có nghĩa là đua xe thể thao. Đây cũng là ký hiệu thể hiện rõ di sản motorsport và định hướng hiệu suất cao của BMW Motorrad.

- Video cận BMW M 1000 RS 2027. Nguồn: BMW Motorrad Australia.