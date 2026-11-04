BMW lao đao tại Trung Quốc, gần 2.000 nhân sự mất việc?

Theo CarNewsChina, BMW Trung Quốc đang triển khai kế hoạch cắt giảm khoảng 1.800 nhân sự tại liên doanh BMW Brilliance Automotive (BBA), tương đương 10% lực lượng lao động.

Đợt cắt giảm được cho là bắt đầu từ ngày 2/11, ảnh hưởng đến cả nhân sự hành chính và công nhân sản xuất tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc).

Đáng chú ý, đây là nơi đặt tổ hợp sản xuất ôtô lớn nhất thế giới của BMW Group, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của thương hiệu Đức tại thị trường tỷ dân.

Thông tin cắt giảm nhân sự xuất hiện trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của BMW đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại Trung Quốc. Theo số liệu được CarNewsChina dẫn lại, BMW và Mini chỉ bàn giao khoảng 376.000 ôtô tại thị trường này trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm 21,8% so với cùng kỳ.

Đà suy giảm tại Trung Quốc cũng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh toàn cầu của hãng. Trong cùng giai đoạn, BMW Group bàn giao khoảng 1,71 triệu ôtô trên toàn thế giới, giảm 4,9%.

Trước đây, Trung Quốc luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong doanh số của BMW. Tuy nhiên tỷ trọng đóng góp của thị trường này trong tổng lượng xe bán ra toàn cầu đã giảm từ 32,3% vào năm 2023 xuống còn 25,4% trong năm 2025.

Không chỉ đối mặt với áp lực doanh số, khả năng sinh lời của BMW cũng suy giảm mạnh. Trong nửa đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn giảm 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biên lợi nhuận EBIT của mảng kinh doanh ôtô chỉ đạt 3,6%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu dài hạn 8-10%. Những kết quả này cho thấy thách thức của BMW không chỉ nằm ở việc duy trì doanh số, mà còn liên quan đến hiệu quả hoạt động và khả năng kiểm soát chi phí.

Không chỉ suy giảm về doanh số, lợi nhuận của BMW cũng giảm mạnh. Ảnh minh họa: Phan Nhật.

Theo AI4Robo, nhiều nhân viên BMW tại Trung Quốc đã xác nhận thông tin về đợt cắt giảm lao động mới nhất. Trong số khoảng 1.800 người bị ảnh hưởng, phần lớn là công nhân trực tiếp trên các dây chuyền sản xuất tại Thẩm Dương.

Bên cạnh đó, các vị trí hành chính và quản lý trực tiếp cũng nằm trong phạm vi tinh giản. Đáng chú ý, không chỉ nhân sự mới làm việc 3-5 năm, những lao động có thâm niên dài cũng được cho là nằm trong danh sách.

Theo chia sẻ của nhân viên, BMW áp dụng chính sách hỗ trợ thôi việc theo công thức "N+5". Trong đó, N tương ứng số năm làm việc, với khoản bồi thường được tính dựa trên lương tháng trước thuế. Phần hỗ trợ bổ sung 5 tháng được tính theo lương cơ bản, không bao gồm thưởng hiệu suất.

Dù vậy, BMW chưa chính thức xác nhận kế hoạch cắt giảm 1.800 nhân sự tại Trung Quốc, cũng chưa cho biết động thái này có liên quan đến chương trình tái cấu trúc trên toàn cầu hay không.

Việc cắt giảm nhân sự tại một trong những cơ sở sản xuất quan trọng nhất cho thấy những khó khăn mà BMW đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

Trong bối cảnh lượng xe bàn giao liên tục suy giảm và biên lợi nhuận chịu nhiều áp lực, hãng xe Đức đang đứng trước bài toán cân bằng giữa quy mô sản xuất, chi phí vận hành và khả năng duy trì sức cạnh tranh tại thị trường lớn nhất châu Á.