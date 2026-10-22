BMW iX7 thuần điện lộ diện trên đường thử

Carscoops đưa tin, sau màn ra mắt bản thuần điện của X5 có tên iX5 2027, tham vọng của BMW chưa dừng lại ở đó khi phiên bản thử nghiệm của mẫu SUV lớn hơn đã bị bắt gặp chạy thử trên đường đua Nurburgring của Đức. Điều này cho thấy quá trình phát triển mẫu xe thuần điện 3 hàng ghế cỡ lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra.

BMW iX7 lộ diện trên đường thử. Ảnh: Carscoops

Các thợ săn ảnh cho biết đã chụp được chiếc iX7 phô diễn khả năng vận hành êm ái gần như tuyệt đối trên đường thử dài gần 21km.

Mẫu EV 3 hàng ghế này vốn không được thiết kế cho đường đua song vẫn chạy tại Nurburgring để kiểm tra độ bền cũng như đánh giá động lực học. Mọi chiếc BMW dù xe cỡ nhỏ hay sedan cỡ lớn sang trọng đều phải trải qua quy trình đánh giá tương tự.

Tuy nhiên qua hình ảnh có thể thấy iX7 sẽ không sử dụng nền tảng thuần điện Neue Klasse, tương tự như iX3, iX4 và iX5. Xe vẫn trung thành với kết cấu đèn pha phân tầng được giới thiệu từ năm 2023, tương tự như 7-Series khi nhận bản nâng cấp vào đầu năm nay.

Tương tự như iX5 và X5, iX7 cùng người anh em X7 vẫn phát triển trên nền tảng kiến trúc CLAR nâng cấp hiện tại, nhưng việc giữ nguyên khung gầm này không đồng nghĩa với việc iX7 bị tụt hậu về công nghệ.

Xe vẫn hưởng lợi từ bí quyết công nghệ pin cell hình trụ tiên tiến và hệ thống điện của BMW, giúp mang lại tốc độ sạc ấn tượng lên tới 460 kW, cùng phạm vi hoạt động công bố đủ sức khiến các đối thủ như Range Rover Electric mới hay thậm chí là Cadillac Escalade IQ phải kiêng nể.

Mẫu iX5 vốn đã sở hữu bộ pin dung lượng lớn 144 kWh, mà theo BMW là cho phạm vi hoạt động đạt 700km (theo chuẩn EPA). Tuy nhiên, vì iX7 nhiều khả năng sẽ dài hơn nên sàn xe sẽ có thêm không gian cho một bộ pin cỡ lớn hơn nữa.

Khoang nội thất dự kiến sẽ ghi nhận nhiều điểm chung hơn, bởi BMW đang triển khai hệ thống Panoramic iDrive mới trên toàn bộ dải sản phẩm.

Tuy nhiên dự kiến, iX7 sẽ không ra mắt trước năm 2027 và sẽ chính thức bán ra vào mùa thu năm sau đó.