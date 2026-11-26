Paultan đưa tin, theo Autohome, nhà máy BMW Brilliance tại Thẩm Dương (Trung Quốc) vừa chính thức xuất xưởng những chiếc SUV điện iX3 L trục cơ sở dài đầu tiên, với hoạt động mở bán và giao xe bắt đầu từ ngày 25/11.

BMW iX3 L kéo dài tại Trung Quốc. Ảnh: BMW

"Với sự xuất hiện của một thế hệ sản phẩm mới, BMW đang bước vào một kỷ nguyên mới tại Trung Quốc", ông Johann Wieland, thành viên hội đồng phụ trách sản xuất của Tập đoàn BMW chia sẻ và nói thêm: "Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa thêm nhiều mẫu xe vào dây chuyền sản xuất nhằm làm phong phú hơn nữa danh mục sản phẩm dành cho khách hàng Trung Quốc".

Tại Trung Quốc, BMW iX3 L được phân phối với ba phiên bản gồm 30L, 40L xDrive và 50L xDrive.

Hai phiên bản đầu tiên là cấu hình dành riêng cho Trung Quốc. Trong đó bản 30L đạt công suất 195 kW, còn bản 40L xDrive sản sinh công suất 275 kW. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất 50L xDrive sở hữu thông số tương tự bản trục cơ sở tiêu chuẩn (SWB) đang bán tại Malaysia, cho ra công suất 345 kW.

Cung cấp năng lượng cho mô tơ điện đơn đặt ở cầu sau trên bản 30L là bộ pin LFP dung lượng 77 kWh thay thế cho dòng pin NMC kém phổ biến hơn trên các bản còn lại, mang lại phạm vi hoạt động 630 km theo chu trình thử nghiệm CLTC (tương đương hơn 500 km theo chuẩn WLTP).

Trục cơ sở bản L dài hơn gần 110 mm so với bản thường. Ảnh: BMW

Trong khi đó, cụm pin 86,9 kWh trên bản 40L và 113,4 kWh trên bản 50L cho tầm vận hành theo chuẩn CLTC lần lượt là 702 km (khoảng 600 km WLTP) và 919 km (khoảng 780 km WLTP), so với mức 805 km WLTP của phiên bản trục cơ sở ngắn 50 xDrive.

BMW iX3 L tiếp tục được trang bị tiêu chuẩn kiến trúc điện 800V, cho thời gian sạc nhanh DC từ 10% lên 80% mất 22 phút đối với bản 30L và 21 phút đối với cả bản 40L (công suất sạc tối đa 300 kW) lẫn bản 50L (công suất tối đa 400 kW).

Tuy nhiên, hai phiên bản 30L và 40L chỉ hỗ trợ sạc chậm AC tối đa 7 kW, mất lần lượt hơn 10,75 giờ và 13 giờ để sạc đầy pin, còn bản 50L hỗ trợ sạc AC 11 kW với thời gian sạc đầy là 11,25 giờ.

Để dễ so sánh, phiên bản 50 xDrive tiêu chuẩn hiện tại có thể tiếp nhận nguồn sạc AC lên tới 22 kW, giúp sạc đầy pin chỉ trong 5,5 giờ.

Không gian nội thất BMW iX3 L. Ảnh: BMW

Sở hữu kích thước dài 4.885 mm, rộng 1.895 mm và cao 1.634 mm, iX3 L dài hơn 103 mm so với bản iX3 tiêu chuẩn. Thậm chí trục cơ sở còn được kéo dài thêm tới 108 mm để đạt mức 3.005 mm.

Bên trong khoang cabin, biến thể trục cơ sở dài (LWB) tạo sự khác biệt nhờ bộ ghế ngồi dày dặn hơn với đệm đỡ đùi kéo dài, bệ đỡ bắp chân chỉnh điện tích hợp cho ghế phụ phía trước (chỉ có trên bản 50L), cùng hàng ghế sau có thể ngả tối đa tới 121 độ.

Tính năng làm mát hàng ghế trước và gối tựa đầu cho hàng ghế sau được trang bị tiêu chuẩn (các thị trường quốc tế không có trang bị này), kết hợp cùng tính năng sưởi cho cả hai hàng ghế và massage cho ghế lái.