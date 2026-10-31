BMW i7 2027 trình làng Đông Nam Á với tầm hoạt động 727 km/sạc

BMW i7 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (G70 LCI) được phân phối tại Đông Nam Á dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Xe có hai phiên bản gồm i7 50 xDrive M Sport giá 6,999 triệu baht (khoảng 5,4 tỷ đồng) và i7 50 xDrive M Sport Two-Tone giá 7,599 triệu baht (khoảng 5,8 tỷ đồng). Đáng chú ý, thị trường này chỉ được phân bổ 12 chiếc.

Với kích thước dài 5.395 mm, rộng 1.950 mm và cao 1.558 mm, BMW i7 mang dáng vẻ bề thế của một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn. Chiều dài cơ sở đạt 3.215 mm, trong khi khoang hành lý có dung tích 500 lít. Xe được trang bị gói M Sport cùng bộ mâm BMW Individual 21 inch phối màu tương phản.

BMW i7 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (G70 LCI).

Khả năng vận hành êm ái được hỗ trợ bởi hệ thống treo khí nén thích ứng trên cả hai trục và công nghệ đánh lái bánh sau Integral Active Steering. Ngoại thất còn nổi bật với lưới tản nhiệt phát sáng Iconic Glow, đèn pha pha lê BMW Individual và mái kính toàn cảnh Panorama Sky Lounge. Cửa xe đóng mở tự động cũng được trang bị nhằm tăng tính tiện nghi.

Khách hàng tại Thái Lan có thể lựa chọn các màu sơn Black Sapphire, Oxide Grey, Dravit Grey hoặc phối hai màu theo chương trình BMW Individual. Nội thất bọc da Merino với ba tùy chọn màu Đen, Nâu Mocha và Nâu Tartufo. Cả hai hàng ghế đều có chức năng sưởi ấm, làm mát và massage, trong khi hàng ghế sau sở hữu thiết kế Executive Lounge, điều hòa 4 vùng và rèm che nắng chỉnh điện.

Hệ thống giải trí phía sau gồm màn hình BMW Theatre Screen 31,3 inch với độ phân giải 8K và dàn âm thanh Bowers & Wilkins Diamond 35 loa hỗ trợ Dolby Atmos. Xe còn có màn hình BMW Passenger Screen, công nghệ BMW Panoramic Vision và màn hình HUD 3D hiển thị thông tin trên kính lái. Những trang bị này góp phần nâng cao trải nghiệm tiện nghi cho cả người lái lẫn hành khách.

Nội thất bọc da Merino với ba tùy chọn màu.

BMW i7 sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian xDrive, sản sinh công suất 455 mã lực và mô-men xoắn 660 Nm. Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,5 giây, đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Hệ truyền động được thiết lập để đáp ứng nhu cầu di chuyển mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái.

Bộ pin lithium-ion dung lượng 118,1 kWh hoạt động trên nền tảng điện áp 400V, cho phạm vi di chuyển tối đa 727 km theo chuẩn WLTP hoặc 692 km theo chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc AC 22 kW và sạc nhanh DC tối đa 250 kW. Khi sử dụng trạm sạc tương thích, pin có thể tăng dung lượng từ 10% lên 80% trong khoảng 28 phút.

Ngoại thất còn nổi bật với lưới tản nhiệt phát sáng Iconic Glow.

Về an toàn, BMW i7 được trang bị các gói Driving Assistant Plus và Parking Assistant Plus, cùng nhiều tính năng như giữ làn, cảnh báo chệch làn, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Xe còn có hỗ trợ tránh chướng ngại vật và hệ thống giám sát an ninh xung quanh. Tại Thái Lan, xe được bảo hành 4 năm không giới hạn số km, trong khi pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.