Mẫu sedan điện này được trang bị thiết kế thế hệ mới, khoang nội thất tích hợp công nghệ iDrive toàn cảnh và hệ truyền động eDrive thế hệ thứ sáu. Đáng chú ý, BMW i3 2027 có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 1.028 km theo tiêu chuẩn CLTC ở phiên bản cao cấp nhất, trong khi giá bán khởi điểm từ 249.900 Nhân dân tệ (tương đương 970,27 triệu đồng). Mẫu xe sedan hạng sang chạy điện này được cung cấp 3 phiên bản và dự kiến bắt đầu bàn giao cho khách hàng Trung Quốc từ tháng 1/2027.

BMW i3 phiên bản trục cơ sở dài.

BMW i3 mới được phát triển trên nền tảng Neue Klasse thuần điện, mang ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của hãng xe Đức. Phần đầu xe nổi bật với hệ thống chiếu sáng Digital Angel Wing, kết hợp lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng của BMW và cụm đèn pha bốn mắt được tái thiết kế theo phong cách hiện đại.

Khu vực đầu xe cũng tích hợp các cảm biến phục vụ hệ thống hỗ trợ lái thông minh, trong khi cản trước được trang bị lưới hút gió chủ động cùng các khe dẫn khí hai bên nhằm tối ưu hiệu quả khí động học. Tổng thể thiết kế vẫn duy trì những đặc trưng quen thuộc của BMW với phần đầu xe ngắn, chiều dài cơ sở lớn, đường mui dốc và các vòm bánh xe mở rộng.

Ở phía sau, BMW i3 2027 sử dụng cụm đèn hậu LED hình chữ L nằm ngang, kéo dài từ khu vực logo trung tâm, tạo sự đồng nhất với thiết kế đèn chạy ban ngày dạng số 7 ở phía trước. Mẫu sedan điện có kích thước dài 4.864 mm, rộng 1.865 mm và cao 1.490 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.005 mm.

Đây là phiên bản trục cơ sở dài được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc, hướng đến nhu cầu sử dụng xe có không gian hàng ghế sau rộng rãi hơn. Xe còn có khoang hành lý phía trước dung tích 31 lít và khoang hành lý phía sau 420 lít, bổ sung tính thực dụng cho một mẫu sedan điện hạng sang.

Khách hàng mua BMW i3 mới có thể lựa chọn trong chín màu sơn ngoại thất gồm xanh Isle of Man, xanh Eucalyptus, xanh Le Castellet, bạc Frozen Space, đỏ Fire, bạc Space, xám Polar Day, đen Carbon và trắng Mineral. Những tùy chọn màu sắc đa dạng giúp mẫu xe có thêm khả năng cá nhân hóa, đồng thời tạo sự khác biệt so với các thế hệ BMW i3 trước đây.

Khoang nội thất BMW i3 2027 được thiết kế theo hướng số hóa với bảng điều khiển thông minh iDrive toàn cảnh, sử dụng cách phối màu tương phản cao và bố cục tối giản. Điểm nhấn trung tâm là màn hình giải trí kích thước 17,9 inch với thiết kế không viền, kết hợp hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái toàn cảnh kích thước 43,3 inch và màn hình HUD 3D. Cách bố trí này giúp người lái tiếp cận nhiều thông tin vận hành và giải trí mà không cần thao tác quá nhiều trên màn hình trung tâm.

Ngoài các màn hình công nghệ cao, BMW i3 mới còn được trang bị vô-lăng đa chức năng thiết kế riêng, hệ thống điều hòa tự động ba vùng, ghế chỉnh điện đa chức năng và hệ thống âm thanh Harman Kardon. Những trang bị này cho thấy BMW không chỉ tập trung vào khả năng vận hành của một mẫu sedan điện thế hệ mới mà còn chú trọng nâng cao trải nghiệm tiện nghi cho người lái và hành khách.

Về khả năng vận hành, BMW i3 2027 sử dụng hệ truyền động điện một mô-tơ eDrive thế hệ thứ sáu. Động cơ điện có công suất tối đa 315 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,7 giây và đạt tốc độ tối đa 200 km/h. Đây là cấu hình hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và khả năng di chuyển đường dài, đồng thời kế thừa những công nghệ truyền động mới nhất của BMW trên nền tảng Neue Klasse.

Điểm đáng chú ý là BMW cung cấp ba tùy chọn pin với dung lượng và công nghệ khác nhau cho các phiên bản i3 30L, 40L và 50L. Phiên bản i3 30L sử dụng bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 77 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động tối đa 708 km theo tiêu chuẩn CLTC. Trong khi đó, phiên bản i3 40L được trang bị pin lithium ternary dung lượng 86,9 kWh của CATL, nâng phạm vi hoạt động lên 802 km.

Ở phiên bản cao cấp nhất, BMW i3 50L sử dụng bộ pin lithium ternary dung lượng 113,4 kWh do Eve Energy cung cấp. Nhờ dung lượng pin lớn hơn, mẫu sedan điện này đạt phạm vi hoạt động tối đa 1.028 km theo tiêu chuẩn CLTC, trở thành một trong những mẫu xe điện có tầm hoạt động đáng chú ý trong phân khúc.

Đáng chú ý, trong một thử nghiệm được thực hiện trước đó, chiếc BMW i3 mới từng đạt quãng đường di chuyển 1.213 km. Tuy nhiên, BMW chưa công bố cụ thể điều kiện thử nghiệm, do đó con số này cần được phân biệt với phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC.

- Video cận cảnh BMW i3 2027. Nguồn: China Auto Show.