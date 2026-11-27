Trong nhiều năm, không ít người tin rằng logo hình tròn của BMW mô phỏng cánh quạt máy bay đang quay. Tuy nhiên, hãng xe Đức khẳng định đây không phải nguồn gốc thực sự của biểu tượng đã gắn liền với thương hiệu suốt hơn một thế kỷ.

Câu chuyện về logo BMW trước đây thường được giải thích bằng hình ảnh một chiếc máy bay với cánh quạt đang quay. Cách lý giải này được xem là có vẻ hợp lý bởi BMW từng là nhà sản xuất động cơ máy bay. Thế nhưng, theo chính hãng xe Đức, biểu tượng quen thuộc này thực chất bắt nguồn từ hai yếu tố khác, đó là logo của công ty tiền thân Rapp Motorenwerke và màu sắc của bang Bavaria.

Nguồn gốc của sự nhầm lẫn bắt đầu từ một quảng cáo in năm 1929, là hơn một thập kỷ sau khi logo BMW được đăng ký thương hiệu vào tháng 10/1917. Trong quảng cáo này, biểu tượng hình tròn của BMW được đặt chồng lên hình ảnh cánh quạt máy bay đang quay. Hình ảnh trực quan và dễ ghi nhớ đã khiến công chúng liên tưởng logo với lịch sử sản xuất động cơ hàng không của hãng.

Logo BMW qua nhiều thời kỳ lịch sử

Đáng chú ý, BMW từng tiếp tục củng cố cách giải thích này trong một ấn phẩm nội bộ xuất bản năm 1942. Từ một ý tưởng quảng cáo, câu chuyện về logo cánh quạt dần được xem như nguồn gốc chính thức của biểu tượng. Dù vậy, các tài liệu lịch sử cho thấy điều này không chính xác.

Khi logo được đăng ký vào năm 1917, BMW đã là một nhà sản xuất động cơ máy bay. Tuy nhiên, thiết kế biểu tượng không mô phỏng cánh quạt mà kết hợp vòng tròn màu đen từ logo của Rapp Motorenwerke (đây là công ty tiền thân của BMW) với 2 màu xanh và trắng của bang Bavaria.

Một chi tiết thú vị nằm ở cách sắp xếp màu sắc. Do quy định về nhãn hiệu tại địa phương không cho phép sử dụng trực tiếp màu sắc theo đúng thứ tự trên quốc kỳ bang Bavaria, BMW đã đảo vị trí các màu trong màu của logo để tránh những rắc rối pháp lý.

Logo BMW lần đầu xuất hiện trên một phương tiện giao thông vào năm 1923, đó là trên mẫu mô tô R32. Tuy nhiên, 6 năm sau biểu tượng này mới được sử dụng trên xe ô tô thương mại, cụ thể là mẫu BMW 3/15 PS DA 2 ra mắt năm 1929.

BMW đính chính sự thật về logo cánh quạt nổi tiếng

Trong hơn một thế kỷ, cấu trúc cơ bản của logo BMW gần như không thay đổi, dù hãng đã nhiều lần điều chỉnh kiểu chữ, màu sắc và cách hoàn thiện để phù hợp với xu hướng thiết kế từng thời kỳ.

Phiên bản đầu tiên năm 1917 sử dụng chữ màu vàng cùng đường viền tương ứng. Đến năm 1933, phần chữ và đường viền được làm đậm hơn. Năm 1954, BMW chuyển sang kiểu chữ màu trắng và sắc xanh nhạt hơn. Sang thập niên 1970, logo tiếp tục được đơn giản hóa.

Năm 1997, biểu tượng BMW có diện mạo 3 chiều với hiệu ứng kim loại, trước khi chuyển sang phong cách phẳng và trong suốt vào năm 2020. Dù vậy, logo gắn trên các mẫu xe thương mại vẫn giữ lại vòng tròn màu đen bên ngoài.

Lần điều chỉnh gần nhất của hãng diễn ra vào năm 2025. Trên mẫu Neue Klasse iX3, BMW sử dụng phiên bản logo mới với thiết kế khác biệt, loại bỏ vòng crom bên trong.

Dù hình ảnh cánh quạt đã trở thành một phần quen thuộc trong cách công chúng nhìn nhận BMW, nhưng lịch sử thực tế cho thấy biểu tượng này được hình thành từ dấu ấn của công ty tiền thân và bản sắc vùng Bavaria, chứ không phải xuất phát từ ngành hàng không như nhiều người vẫn nghĩ.

Nguồn: Carscoop