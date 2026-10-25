BMW đền bù gần 19 tỷ đồng, nhân viên tranh nhau nghỉ việc đến sập hệ thống

Tuần trước, BMW đã gửi email tới hàng chục nghìn nhân viên, kèm đường dẫn đến cổng thông tin để họ kiểm tra khoản trợ cấp thôi việc dự kiến được nhận. Tờ Handelsblatt đã tiếp cận một bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và cho biết một số nhân viên được đề nghị khoản tiền lên tới hàng trăm nghìn Euro nếu đồng ý rời công ty.

Cụ thể, hãng xe Đức đang đề xuất các gói trợ cấp thôi việc cho một số nhân viên có giá trị lên tới hơn 650.000 Euro, tương đương gần 19 tỷ đồng. Động thái này nằm trong kế hoạch dự kiến cắt giảm 8.000 việc làm tại BMW vào cuối năm 2027.

Đây được coi là một con số hấp dẫn, khiến sức hút của chương trình tăng cao. Lượng truy cập để tìm hiểu về khoản bồi thường theo đó cũng tăng vọt tới mức cổng thông tin trực tuyến dành cho nhân viên đã gặp trục trặc ngay sau khi BMW gửi đề xuất.

BMW hiện phải sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với những người đăng ký nguyện vọng nghỉ việc trước khi quyết định ai sẽ rời công ty và mức trợ cấp cụ thể dành cho từng trường hợp.

Giá trị trợ cấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm độ tuổi, thời gian làm việc tại BMW và mức lương của từng người. Nhân viên chấp nhận đề nghị có thể lựa chọn nhận toàn bộ tiền một lần, chia thành nhiều đợt thanh toán, chuyển một phần vào tài khoản tiết kiệm hưu trí, đóng vào hợp đồng bảo hiểm hoặc kết hợp nhiều hình thức.

BMW đưa ra hai thời điểm nghỉ việc dành cho những nhân viên đồng ý với thỏa thuận. Người rời công ty trước ngày 31/3/2027 sẽ đủ điều kiện nhận thêm khoản thưởng đặc biệt mang tên “Turbo Bonus”, dù giá trị cụ thể chưa được công bố.

Trong khi đó, những người nghỉ việc trước ngày 31/10/2027 vẫn được hưởng gói trợ cấp nhưng không nhận khoản thưởng bổ sung này.

Theo Handelsblatt, nhân viên tròn 55 tuổi trước ngày 31/10/2027 có thể được tham gia chương trình dành cho người nghỉ hưu của BMW. Chương trình mang lại một số quyền lợi, chẳng hạn ưu đãi khi mua ô tô BMW mới hoặc đã qua sử dụng. Một số nhân sự cấp cao cũng có thể được tạo điều kiện mua lại chiếc xe công ty mà họ đang sử dụng.

Dù các khoản thanh toán có thể lên tới hàng trăm nghìn USD, BMW vẫn đặt mục tiêu giảm mạnh chi phí hoạt động. Tiền lương và các khoản liên quan đến nhân sự thường chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí của doanh nghiệp, khiến cắt giảm lao động trở thành một trong những biện pháp được cân nhắc để cải thiện hiệu quả tài chính.

Tổng giám đốc BMW Milan Nedeljković muốn tiết kiệm 1 tỷ Euro mỗi năm từ năm 2028. Mục tiêu của hãng là nâng biên lợi nhuận hoạt động từ 3% lên 5% vào thời điểm đó. Về dài hạn, BMW đặt kỳ vọng đưa biên lợi nhuận lên mức 8-10% vào đầu thập niên 2030.

Ông Nedeljković được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc BMW vào tháng 12 năm ngoái và chính thức tiếp quản vị trí từ người tiền nhiệm Oliver Zipse vào tháng 5/2026.

Dưới sự điều hành của ông, hãng xe Đức đang lên kế hoạch tung ra tổng cộng 40 mẫu xe mới hoặc phiên bản nâng cấp trước cuối năm 2027. Trong số này, BMW đã công bố một số sản phẩm đáng chú ý, bao gồm i3 thế hệ mới và dòng 3-Series mới.