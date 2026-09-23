BMW bị kiện vì dầu truyền động 'trọn đời', khách hàng đặt nghi vấn tuổi thọ dầu

BMW đang chịu áp lực pháp lý tại Mỹ khi nhiều chủ xe cáo buộc hãng không hướng dẫn thay dầu vi sai đúng cách, dẫn đến hỏng hóc bộ vi sai trước và hộp phân phối lực kéo trên các mẫu SUV X5, X6 và X7. Vụ kiện tập trung vào việc BMW quảng cáo dầu truyền động dùng cho 'tuổi thọ xe' nhưng thực tế gây tổn thất lớn cho người dùng.

Hình minh họa hệ dẫn động xDrive của BMW. Ảnh: Driving.ca

Một trong những nguyên đơn là chủ xe BMW X5 M50i đời 2020, đã phải chi 6.199 USD để thay thế bộ vi sai trước sau khi xe chỉ chạy được khoảng 75.600 km. Người này cho rằng việc không được thông báo về việc thay dầu vi sai định kỳ đã khiến bộ phận này bị mòn nhanh chóng.

Trước đây, BMW từng quy định lịch thay dầu vi sai nhưng trong thập niên 2010 đã chuyển sang hướng dẫn dầu dùng trọn đời mà không nhấn mạnh việc bảo dưỡng định kỳ. Điều này gây tranh cãi khi dầu bôi trơn có thể suy giảm chất lượng theo thời gian, ảnh hưởng đến tuổi thọ linh kiện truyền động.

BMW đã cập nhật hướng dẫn bảo dưỡng cho một số mẫu xe từ năm 2025, trong đó khuyến nghị thay dầu vi sai và hộp phân phối lực kéo sau 5 năm hoặc 80.000 km. Tuy nhiên, các xe của nguyên đơn đã hỏng trước khi đạt đến những mốc này, làm dấy lên nghi vấn về tính chính xác của hướng dẫn trước đó.

Vụ kiện thứ hai liên quan đến lỗi ly hợp trong hộp phân phối lực kéo trên các mẫu BMW sản xuất từ năm 2019 đến 2025. Sự cố này gây rung giật khi vận hành và có thể dẫn đến hỏng hóc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trải nghiệm lái và độ bền xe.

Hiện cả hai vụ kiện vẫn đang trong quá trình xử lý tại tòa án và các cáo buộc chưa được chứng minh. BMW chưa có phản hồi chính thức về các vụ kiện này, nhưng sự việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng và giới chuyên môn.

Vấn đề liên quan đến dầu truyền động và bảo dưỡng hệ dẫn động xDrive của BMW đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác đến khách hàng. Đây cũng là bài học quan trọng về việc bảo dưỡng định kỳ để tránh các hư hỏng không đáng có.

Trong bối cảnh thị trường xe sang ngày càng cạnh tranh, các vụ kiện này có thể ảnh hưởng đến uy tín của BMW tại thị trường Mỹ, đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng của minh bạch trong hướng dẫn bảo dưỡng và chăm sóc xe.