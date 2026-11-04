BMW bị chỉ trích vì gọi Toyota thập niên 90 là 'nhàm chán'

BMW mới đây đã đăng tải hình ảnh một chiếc Toyota Corolla 1991 không logo trên Instagram, gọi thiết kế của mẫu xe này là 'nhàm chán' so với BMW X5 2027. Tuy nhiên, so sánh này không nhận được sự đồng thuận, thậm chí bị nhiều người dùng mạng phản bác mạnh mẽ.

BMW đăng ảnh Toyota Corolla 1991 không logo, gọi là "nhàm chán" gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: Carscoops

Trong bài đăng trên Instagram, BMW đã chia sẻ hình ảnh một chiếc Toyota Corolla đời 1991 được tạo ra bằng công nghệ AI, loại bỏ logo và một số chi tiết như đèn xi-nhan để tránh vi phạm bản quyền. Mẫu xe này thuộc thế hệ thứ bảy (E100), sản xuất từ năm 1991 đến 1997, với thiết kế đèn pha halogen và các chi tiết nhựa chưa sơn trên cản trước, lưới tản nhiệt và gương chiếu hậu.

Bức ảnh thứ hai trong bài đăng là phần đầu xe BMW X5 G65 thế hệ mới, trang bị gói M Sport với các hốc gió đặc trưng trên cản trước. Dòng chú thích kèm theo viết: “Chúng tôi không chỉ thiết kế xe. Chúng tôi tạo nên cá tính. Rõ ràng là BMW. Được tạo khác biệt để cảm nhận khác biệt.”

So sánh này nhanh chóng bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Phần lớn bình luận lên tiếng bảo vệ Toyota Corolla đời cũ, ca ngợi thiết kế đơn giản, bền bỉ và tính thực dụng của mẫu xe Nhật. Nhiều người cho rằng thiết kế của Toyota không hề nhàm chán mà mang nét cổ điển, thậm chí đề nghị nên đảo ngược nhãn mác trên hai mẫu xe.

Một số ý kiến chỉ trích BMW sử dụng chiến thuật marketing gây tranh cãi, gọi đây là chiêu trò 'kích động' dư luận. Trong khi đó, một số fan trung thành của BMW vẫn thể hiện sự ủng hộ dành cho các mẫu xe cổ điển như E30 và E39, nhấn mạnh giá trị và cảm giác lái đặc trưng của thương hiệu Đức.

BMW cũng đã phản hồi một bình luận khen ngợi, cho biết hãng đã bỏ nhiều công sức để tạo nên cảm giác đặc trưng cho mỗi chiếc xe BMW. Dù vậy, bài đăng vẫn bị nhiều người xem là không phù hợp khi so sánh một mẫu xe sang hiện đại với một chiếc sedan phổ thông đã hơn ba thập kỷ tuổi.

Sự việc cho thấy việc sử dụng hình ảnh và ngôn từ trong truyền thông mạng xã hội cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh phản tác dụng. Nếu muốn tạo sự chú ý, BMW có thể lựa chọn đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc hoặc cùng thời kỳ để có sự so sánh hợp lý hơn.