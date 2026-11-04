BMW 3 Series mới có trục cơ sở gần bằng 5 Series?

Theo CarNewsChina, BMW 3 Series thế hệ thứ 8 dành cho thị trường Trung Quốc vừa xuất hiện trong hồ sơ đăng ký sản phẩm tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nước này (MIIT). Khác với phiên bản quốc tế, mẫu sedan do liên doanh BMW Brilliance Automotive sản xuất được kéo dài kích thước tổng thể nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng địa phương.

Theo hồ sơ đăng ký, BMW 3 Series thế hệ mới tại Trung Quốc có kích thước dài 4.865 mm, rộng 1.852 mm và cao 1.461 mm. Đáng chú ý, chiều dài cơ sở của mẫu sedan đạt 2.970 mm, tăng 110 mm so với phiên bản quốc tế.

Con số này chỉ thấp hơn 25 mm so với BMW 5 Series thế hệ G60, mẫu sedan được định vị ở phân khúc cao hơn. Việc kéo dài trục cơ sở trên những mẫu xe dành riêng cho Trung Quốc không còn xa lạ với các thương hiệu ôtô hạng sang.

Thiết kế của BMW 330L tại Trung Quốc. Ảnh: MIIT.

Tại đất nước tỷ dân, nhiều khách hàng có xu hướng ưu tiên những mẫu xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế sau. Vì vậy, các nhà sản xuất thường phát triển thêm phiên bản trục cơ sở kéo dài dành riêng cho thị trường này. BMW 3 Series thế hệ mới cũng được điều chỉnh một số chi tiết thiết kế để đáp ứng yêu cầu tại Trung Quốc.

Trong đó, tay nắm cửa ẩn có thể bật ra trên phiên bản toàn cầu được thay bằng thiết kế bán ẩn. Thay đổi xuất hiện trước thời điểm Trung Quốc dự kiến áp dụng lệnh cấm tay nắm cửa ẩn hoàn toàn từ năm 2027 do những lo ngại về an toàn.

Bên cạnh đó, mẫu sedan mới được trang bị bộ mâm 19 hoặc 20 inch, với kích thước lốp khác nhau giữa trục trước và sau. Theo hồ sơ đăng ký, BMW 325L có khối lượng không tải 1.740 kg, trong khi phiên bản 330L nặng 1.753 kg.

Dù ngành công nghiệp ôtô đang đẩy mạnh điện hóa, BMW 3 Series thế hệ mới tại Trung Quốc vẫn có các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Xe được phát triển trên nền tảng CLAR cải tiến, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 2.0L thuộc dòng B-series.

Trong đó, phiên bản BMW 325L sử dụng động cơ B48B20K, sản sinh công suất 231 mã lực và có tốc độ tối đa 233 km/h. Phiên bản cao cấp hơn là BMW 330L được trang bị động cơ B48B20N, với công suất tăng lên 283 mã lực. Tốc độ tối đa đạt 250 km/h.

Hãng còn mở bán BMW 325L tại thị trường tỷ dân. Ảnh: MIIT.

Hiện BMW chưa công bố thông tin cụ thể về hệ dẫn động và hộp số của 2 phiên bản. Theo kế hoạch, BMW 3 Series thế hệ mới dự kiến có mặt tại thị trường Trung Quốc vào năm 2027.

Đáng chú ý, mẫu xe xuất hiện trong bối cảnh BMW đang gặp khó khăn tại đất nước tỷ dân. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng xe BMW và Mini bàn giao tại Trung Quốc giảm 21,8% so với cùng kỳ, còn khoảng 376.000 chiếc.

Cùng thời điểm, truyền thông địa phương đưa tin liên doanh BMW Brilliance Automotive đã bắt đầu cắt giảm khoảng 1.800 nhân sự, tương đương 10% lực lượng lao động. Thông tin về đợt cắt giảm chưa được BMW chính thức xác nhận.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc ra mắt BMW 3 Series thế hệ mới với những điều chỉnh riêng cho khách hàng Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giúp hãng xe Đức tăng sức cạnh tranh tại một trong những thị trường quan trọng nhất của thương hiệu.