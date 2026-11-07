BMW 3 Series mới có phiên bản kéo dài

Paultan đưa tin, chỉ sau hơn một tháng BMW 3 Series mới chính thức được giới thiệu, phiên bản trục cơ sở kéo dài của mẫu xe (LWB) đã xuất hiện trong tài liệu đăng ký với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT).

BMW 3 Series mới bản trục cơ sở kéo dài sắp bán tại Trung Quốc. Ảnh: Paultan

Những hình ảnh do trang Autohome đăng tải đã mang đến cái nhìn toàn diện về mẫu sedan BMW 3 Series bản kéo dài. Phiên bản này sẽ chỉ có ở thị trường Trung Quốc, không xuất hiện tại châu Âu.

Do là bản LWB nên mã hiệu xe sẽ khác với 3 Series thường, có chiều dài 4.865mm, rộng 1.852mm và cao 1.461mm, tức dài hơn 100mm và cao hơn 6mm so với bản G50 tiêu chuẩn. Trong khi đó, chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 110mm, đạt mức 2.970mm. Chiều dài cơ sở này gần bằng BMW 5 Series tiêu chuẩn.

Xe cũng sở hữu một vài chi tiết độc đáo riêng như tay nắm cửa dạng truyền thống thay vì loại ẩn tự bật ra như trên G50 tiêu chuẩn. Đây là giải pháp nhằm đáp ứng lệnh cấm sắp tới của Trung Quốc đối với các loại tay nắm cửa mở bằng điện, có hiệu lực từ đầu năm 2027.

Đuôi xe có chữ L thể hiện là bản trục cơ sở dài. Ảnh: Paultan

Hiện chưa có hình ảnh nào về không gian nội thất được công bố, nhưng nhiều khả năng 3 Series LWB vẫn giữ nguyên thiết kế tối giản của bản tiêu chuẩn.

Trong đó nội thất nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 17,9 inch cùng màn hình hiển thị toàn cảnh Panoramic Vision trải dài hết chiều rộng kính lái.

Các trang bị này có thể sẽ đi kèm với các tùy chọn phối màu hai tông màu mở rộng cùng hàng ghế thiết kế lại nhằm tăng cường độ thoải mái, tương tự như những gì hãng từng làm trên các mẫu iX3, i3 và X5 LWB.

Được sản xuất tại nhà máy Thẩm Dương của liên doanh Brilliance-BMW, 3 Series LWB sẽ tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 2.0L B48 quen thuộc.

Nhưng đáng chú ý, dữ liệu từ MIIT lại liệt kê thêm một bộ thông số công suất thứ hai, cho thấy khả năng xe sẽ có thêm bản sử dụng hệ thống mild-hybrid 48V hoàn toàn mới.