BMW 3 Series 2027 dự kiến bán tại Mỹ đầu năm tới

Theo Motor1, BMW giới thiệu 3 Series 2027 với diện mạo theo ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse, khoang lái ứng dụng hệ thống iDrive mới và ba phiên bản tại Mỹ gồm 330, 330 xDrive và M350 xDrive.

BMW M350 xDrive.

Đáng chú ý nhất là M350 xDrive, phiên bản M Performance mạnh nhất từng xuất hiện trên dòng 3 Series. Xe sử dụng động cơ xăng 3.0 I6 tăng áp, công suất 437 mã lực và mô-men xoắn 580 Nm, kết hợp hộp số tự động Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh xDrive.

Động cơ của BMW M350 xDrive.

Theo BMW, M350 xDrive có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 3,9 giây. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở 249km/h.

Điểm mới trên M350 xDrive là tính năng "Drift Moment". Khi kích hoạt, hệ thống có thể ngắt truyền lực tới cầu trước, đưa chiếc xe dẫn động bốn bánh về trạng thái truyền lực cầu sau nhằm hỗ trợ người lái thực hiện drift.

Đây là lần đầu công nghệ này xuất hiện trên một mẫu BMW M Performance. Tuy nhiên, tính năng chưa có ngay khi xe bán ra mà dự kiến được bổ sung thông qua bản cập nhật phần mềm trong năm 2027.

Phiên bản thấp hơn BMW 330 sử dụng động cơ xăng 2.0 tăng áp 4 xi-lanh, công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400Nm. Khách hàng có thể lựa chọn dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh xDrive, đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Thời gian tăng tốc 0-96km/h là 5,9 giây.

Nội thất của BMW M350 xDrive.

Về ngoại hình, 3 Series mới áp dụng phong cách Neue Klasse tương tự mẫu xe điện i3 nhưng vẫn giữ lưới tản nhiệt phía trước dành cho động cơ đốt trong. Xe sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn, vành 19 inch tiêu chuẩn hoặc tùy chọn 20 inch.

Riêng M350 xDrive được nhận diện bằng cản trước và sau thể thao hơn, ốp ngoại thất màu đen, cánh gió phía sau và bốn ống xả. Gói M Sport bổ sung ốp sườn cùng cùm phanh màu xanh.

Khoang lái cũng được thiết kế lại. Hệ thống Panoramic iDrive hiển thị thông tin trải dài phía dưới kính chắn gió, kết hợp màn hình trung tâm 17,9 inch. Trợ lý giọng nói sử dụng công nghệ Amazon Alexa, trong khi hệ thống My Modes cho phép tùy chỉnh giao diện hiển thị và ánh sáng nội thất.

BMW 3 Series 2027 dự kiến bán tại Mỹ từ đầu năm 2027. Bản 330 có giá từ 49.900 USD (khoảng 1,31 tỷ đồng), 330 xDrive từ 51.900 USD (1,36 tỷ đồng) và M350 xDrive từ 65.900 USD (1,73 tỷ đồng).