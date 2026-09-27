BLV Quang Huy: 'Hoàng Đức trở lại sẽ giải quyết mọi vấn đề của tuyển Việt Nam'

Tuyển Việt Nam đã thắng Philippines 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Đình Bắc. Tuy nhiên, đây là trận đấu chật vật của "Các chiến binh sao vàng" khi chúng ta cầm bóng ít hơn, dứt điểm kém hơn Philippines và nhờ đến Patrik Lê Giang cùng yếu tố may mắn (bóng dội xà, VAR can thiệp) để bảo toàn chiến thắng tối thiểu.

BLV Quang Huy nhận định các vấn đề của đội tuyển đều bắt đầu từ hàng tiền vệ bất ổn. HLV Kim không thể bố trí cặp tiền vệ số 1 là Hoàng Đức và Thành Long đá chính, do đó khả năng thu hồi bóng, luân chuyển bóng và hỗ trợ phòng ngự ở giữa sân có vấn đề. Hoàng Hên đã chơi đầy nỗ lực nhưng chỉ đáp ứng phần nào yêu cầu so với khi đội tuyển có Hoàng Đức trên sân.

Hoàng Hên chỉ là phương án "chữa cháy"

"Hoàng Đức chỉ mới hồi phục chấn thương và có lẽ không sẵn sàng thể lực. Tôi nghĩ HLV Kim sẽ xếp Minh Khoa đá thay Hoàng Đức nhưng lựa chọn cuối cùng là Hoàng Hên. Trước khi Hên rời sân ở giữa hiệp 2, cậu ấy thi đấu nỗ lực nhưng không thể làm tốt cùng lúc quá nhiều vai trò ở giữa sân. Khoảng trống Hoàng Đức để lại ở đội tuyển là điều không tiền vệ nào có thể khỏa lấp trọn vẹn", BLV Quang Huy nhận định cùng Tiền Phong.

"Hoàng Hên nỗ lực di chuyển nhưng cường độ hoạt động, tầm bao quát ở giữa sân không thể tốt như Hoàng Đức. Sự kết nối giữa Hoàng Hên và Thành Long không tốt, dẫn đến các tình huống đánh chặn từ xa và hỗ trợ phòng ngự còn hạn chế. Tuyến giữa của Việt Nam ở nhiều thời điểm bị gãy, mở ra nhiều khoảng trống cho đối thủ, do đó áp lực Philippines dồn vào hàng phòng ngự cùng lớn hơn", BLV Quang Huy nêu quan điểm.

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Hoàng Hên thi đấu nỗ lực ở vai trò trái sở trường. Ảnh: Hữu Phạm.

Hoàng Hên từng chơi trong vai trò tiền vệ trung tâm ở thời gian đầu gia nhập V.League. Khi đó, tuyển thủ Việt Nam khoác áo CLB Bình Định, được bố trí đá giữa sân để tận dụng khả năng cầm bóng và kiến thiết. Sau này, khi Hoàng Hên khoác áo Nam Định, đến CLB Hà Nội và chơi trong hệ thống của HLV Kim ở đội tuyển, anh ra sân nhiều nhất trong vai trò tiền đạo lệch phải, hoặc sẽ chơi ở trung tuyến nhưng thiên hẳn về tấn công.

Ở trận đấu mới nhất, Hoàng Hên hoạt động chủ yếu ở khu vực vòng tròn trung tâm. Việt Nam chơi với sơ đồ 5-3-2, Thành Long đá thấp nhất hàng tiền vệ để thu hồi bóng, đánh chặn; Hoàng Hên sẽ chơi công - thủ toàn diện ở giữa sân như một box-to-box (tiền vệ con thoi). Với kiểu chơi đó, Hoàng Hên phải di chuyển liên tục, là điểm nhận bóng thường xuyên ở giữa sân và phải tìm cách thoát pressing, đưa trái bóng lên trên.

Vai trò của ngoại binh gốc Brazil khác hẳn tại ASEAN Cup 2026 - nơi mà Hoàng Hên được giải phóng hoàn toàn nhiệm vụ phòng ngự, sẽ nhận bóng để tổ chức các đợt tấn công sáng tạo cho đội tuyển. Nói một cách đơn giản, Hoàng Hên phải thay Hoàng Đức làm nhiệm vụ của một tiền vệ đá "bao sân", từ kéo bóng, hỗ trợ phòng ngự, chuyền dài, chuyền ngắn đều ở mức khá trở lên và đòi hỏi này quá sức với tiền vệ của CLB Hà Nội.

"Việt Nam cần Hoàng Đức trở lại ở trận đại chiến Thái Lan. Khi đó, mọi vấn đề của đội tuyển sẽ được giải quyết. Trong sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3, chúng ta chỉ có 2 tiền vệ ở giữa sân. Bộ đôi Hoàng Đức - Thành Long quá quan trọng với đội tuyển ở thời điểm này. Ngay cả khi HLV Kim dùng Minh Khoa, độ trơn tru ở tuyến giữa khó được tái hiện như khi Hoàng Đức ra sân", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

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Điểm rơi phong độ của đội tuyển sẽ đặt vào trận đại chiến Thái Lan. Ảnh: Hữu Phạm.

Tuyển Việt Nam chưa "nóng máy"

"Dưới góc độ của một CĐV, hãy nhìn thoáng về kết quả của đội tuyển trước Philippines là chúng ta đã thắng để giành trọn 3 điểm. Đó là trận đấu vất vả của thầy trò HLV Kim khi Philippines quy tụ gần hết đội hình là cầu thủ nhập tịch. Việt Nam chơi trận ra quân FIFA ASEAN Cup trong tình trạng không có lực lượng tốt nhất, phải thử nghiệm nhiều vị trí mang tính chữa cháy và kiểm chứng năng lực của các tân binh, do đó lối chơi của chúng ta chệch choạng là điều dễ hiểu", BLV Quang Huy phân tích sâu về màn trình diễn của đội tuyển.

Anh nhận định về Philippines: "Xem Philippines đối đầu Việt Nam, tôi vừa bất ngờ và cũng không bất ngờ. Bất ngờ vì Philippines rất khác so với chính họ ở ASEAN Cup 2026 cách đây một tháng. Và không bất ngờ khi Philippines có sự tiến bộ nhanh như vậy. Hãy nhìn sang đội nữ Philippines để thấy họ thành công với chiến lược nhập tịch, 'vịt hóa thiên nga' như thế nào. Philippines vốn có nhiều nguồn cầu thủ nhập tịch, Philippines kiều, do đó họ sẽ càng mạnh hơn trong tương lai".

Tình huống hàng tiền vệ kèm người hời hợt và Việt Nam suýt nhận bàn thua.

Dưới góc nhìn của BLV Quang Huy, Việt Nam cần cải thiện phòng ngự ở trận quyết đấu Thái Lan, đây là nền tảng để "Các chiến binh sao vàng" hướng đến mục tiêu chiến thắng, hoặc ít nhất là giành một điểm để tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua ở bảng B.

"Bộ ba Xuân Mạnh, Việt Anh và Adou Minh lần đầu sát cánh cùng nhau ở đội tuyển nên chưa hiểu ý nhau. Từ đây, hệ thống phòng ngự của Việt Nam mắc nhiều sai sót và chúng ta cũng may mắn khi không thủng lưới trước Philippines. HLV Kim cũng không còn phương án nào để thay thế hàng thủ, nên chỉ còn một cách là kỳ vọng các trung vệ, hậu vệ sẽ chơi tốt trước Thái Lan", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

Tình thế khó khăn về lực lượng của Việt Nam chính là cơ hội để HLV Kim thể hiện khả năng xoay chuyển, thử nghiệm các tân binh hoặc tuyển thủ ít có cơ hội lên tuyển.

BLV Quang Huy kết luận: "Tôi tin là HLV Kim cố giấu bài trước trận đại chiến Thái Lan. Chúng ta vẫn có thể chơi tốt hơn nữa trước Philippines nhưng chừng đó là đủ để đạt kết quả như ý. Những gì tốt nhất của đội tuyển sẽ để dành cho trận đấu định đoạt sắp tới".