Môn Thể hình trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã chính thức khởi tranh, quy tụ 145 vận động viên đến từ 14 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Không chỉ là cuộc tranh tài về sức mạnh và vẻ đẹp hình thể, giải đấu còn là nơi thể hiện thành quả của quá trình tập luyện bền bỉ, kỷ luật và ý chí chinh phục đỉnh cao của các vận động viên.