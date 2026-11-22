BLV Nam Giang chỉ ra những ứng viên sáng giá trong cuộc đua huy chương Đại hội thể thao toàn quốc
BLV Nam Giang đánh giá đội tuyển Hà Nội sở hữu lực lượng mạnh ở cả nội dung nam và nữ, nhưng các đội TP.HCM, Bắc Ninh, Nghệ An...vẫn có thể tạo nên bất ngờ tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/blv-nam-giang-chi-ra-nhung-ung-vien-sang-gia-trong-cuoc-dua-huy-chuong-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-post1896587.tpo