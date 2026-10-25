BLV Anh Quân xin lỗi khán giả vì lạm dụng AI

BLV Anh Quân vừa thông báo ngừng sử dụng AI để tạo giọng đọc cho các video trên hệ thống kênh của mình, sau khi thừa nhận việc lạm dụng công nghệ đã ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả.

Trong bài đăng trên Facebook cá nhân, nam bình luận viên gửi lời xin lỗi người xem vì đã sử dụng giọng đọc AI trong thời gian dài. Anh cho biết việc đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc, từ sản xuất nội dung đến quản lý các hạng mục, khiến khối lượng thu âm hàng ngày trở thành áp lực.

Để giảm tải, Anh Quân từng lựa chọn công nghệ cá nhân hóa giọng nói bằng AI, cho phép tạo các bản thu âm mang đặc điểm giọng nói của mình mà không cần trực tiếp đọc toàn bộ nội dung. Đây là lựa chọn để đáp ứng khối lượng không việc, dù người này chia sẻ không thích AI, chưa sử dụng thành thạo.

Tuy nhiên, anh thừa nhận bản thân đã quá tự tin vào giải pháp này, trong khi trải nghiệm của khán giả không được như mong đợi.

Sau khi dành một ngày nghe lại những video đã đăng trên hệ thống kênh, Anh Quân quyết định dừng hoàn toàn việc sử dụng Voice AI (giọng đọc AI).

“Tôi đã dành cả một ngày để nghe lại những video trên kênh và đi đến quyết định: Loại bỏ hoàn toàn việc dùng Voice AI bắt đầu từ hôm nay”, BLV viết trên trang cá nhân.

Bài đăng trên Facebook cá nhân của BLV Anh Quân thông báo ngừng sử dụng AI để tạo giọng đọc cho các video trên hệ thống kênh. Ảnh: Xuân Sang.

AI có thể tạo giọng nói dựa trên dữ liệu âm thanh mẫu, trong đó có khả năng mô phỏng giọng của một người cụ thể. Khi được cá nhân hóa, hệ thống có thể chuyển văn bản thành lời nói mà không cần người đó trực tiếp thu âm từng video.

Công nghệ này giúp giảm thời gian ghi âm và hỗ trợ các kênh duy trì tần suất sản xuất nội dung. Tuy nhiên, giọng nói được tái tạo không phải lúc nào cũng thể hiện đầy đủ cách ngắt nghỉ, nhấn nhá và cảm xúc như giọng đọc thật.

Với những kênh bình luận bóng đá, giọng đọc còn gắn với phong cách dẫn chuyện và cách truyền tải cảm xúc của người bình luận. Đây cũng là yếu tố Anh Quân muốn khôi phục khi quyết định tự thu âm trở lại.

Theo nam bình luận viên, thay đổi này có thể khiến tiến độ sản xuất bị chậm, một số video không kịp đăng đúng khung giờ như trước. Dù vậy, anh chấp nhận đánh đổi để khán giả được nghe giọng đọc thật, kể cả những lúc bị khàn hoặc ảnh hưởng bởi sức khỏe.

Anh Quân cho biết sẽ trở lại thói quen tự thu âm như trước đây, đồng thời cam kết cải thiện chất lượng nội dung và hình ảnh trên hệ thống kênh trong thời gian tới.