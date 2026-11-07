Bluetooth sắp tăng tốc gần 4 lần, mở đường cho thế hệ tai nghe và thiết bị AI mới

Hiệp hội Bluetooth SIG vừa công bố công nghệ High Data Throughput (HDT), cho phép các thiết bị không dây truyền dữ liệu với tốc độ cao hơn đáng kể. Nhờ cải tiến này, tốc độ tối đa của Bluetooth Low Energy (LE) có thể tăng từ 2 Mbps lên 7,5 Mbps, tương đương gần 4 lần.

Bluetooth LE tăng tốc lên 7,5 Mbps

Theo CNET, HDT sẽ trở thành một phần của chuẩn Bluetooth Core 7.0. Những sản phẩm đầu tiên tích hợp công nghệ mới dự kiến xuất hiện vào đầu năm 2027, trong đó tai nghe không dây được xem là nhóm sản phẩm có thể hưởng lợi sớm nhất. Bluetooth hiện đã trở thành chuẩn kết nối phổ biến trên điện thoại, máy tính bảng và thiết bị đeo thông minh. Công nghệ này cho phép các thiết bị trao đổi dữ liệu mà không cần kết nối bằng dây cáp.

Tuy nhiên, sự phát triển của đồng hồ thông minh, kính có tích hợp AI và các thiết bị nhà thông minh đang kéo theo nhu cầu truyền tải lượng dữ liệu ngày càng lớn. Đây cũng là lý do Bluetooth SIG tập trung cải tiến Bluetooth LE, chuẩn kết nối vốn được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm năng lượng.

Điểm thay đổi quan trọng nằm ở phương thức thiết bị truyền và nhận tín hiệu. HDT sử dụng phương thức điều chế mới, cho phép truyền nhiều dữ liệu hơn trong cùng một khoảng thời gian. Nhờ đó, tốc độ kết nối có thể được nâng lên mà không nhất thiết kéo theo mức tiêu thụ điện năng cao hơn.

Tai nghe không dây có thể hưởng lợi đầu tiên

Tai nghe không dây được kỳ vọng là nhóm sản phẩm đầu tiên tận dụng lợi thế từ tốc độ truyền dữ liệu cao hơn. Băng thông lớn hơn có thể tạo điều kiện để các nhà sản xuất phát triển những tính năng âm thanh cao cấp, vốn đòi hỏi lượng dữ liệu trao đổi lớn hơn giữa điện thoại và phụ kiện.

Không chỉ giới hạn ở lĩnh vực âm thanh, HDT còn mở ra khả năng ứng dụng trên đồng hồ thông minh, kính thông minh và các thiết bị gia dụng.

Dù được kỳ vọng mở rộng khả năng của Bluetooth, HDT vẫn chưa thể đến tay người dùng ngay lập tức. Bluetooth SIG hiện chưa công bố danh sách thiết bị hỗ trợ cũng như thời điểm mở bán cụ thể.

Theo CNET, các nhà sản xuất có thể cần nhiều thời gian, thậm chí vài năm, để tích hợp một chuẩn kết nối mới vào sản phẩm thương mại. Bên cạnh đó, mức 7,5 Mbps là tốc độ tối đa theo thông số kỹ thuật. Hiệu suất thực tế còn phụ thuộc vào phần cứng được sử dụng cũng như điều kiện kết nối.

Vì vậy, dù Bluetooth LE 7.0 với HDT có thể tạo bước tiến đáng kể về tốc độ truyền dữ liệu, khả năng người dùng thực sự tận dụng được mức tốc độ này sẽ phụ thuộc vào thời điểm các thiết bị tương thích xuất hiện trên thị trường.