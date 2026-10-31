Bluemarq Group: Môi giới hụt hơi, hàng nghìn tỷ đồng nằm ở các khoản phải thu và cho vay

CTCP Bluemarq Group (HoSE: DXG) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III/2026 đạt 682,6 tỷ đồng, giảm 36,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm chậm hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp còn 328,6 tỷ đồng, giảm 45,1%.

Hoạt động môi giới tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của doanh nghiệp, với doanh thu quý III/2026 đạt 410,4 tỷ đồng, giảm 33,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn dịch vụ môi giới vẫn tăng nhẹ lên 227,2 tỷ đồng, khiến biên lợi nhuận của mảng này giảm từ 63,9% xuống 44,6%.

Ở mảng bán căn hộ và đất nền, doanh thu đạt 156,4 tỷ đồng, giảm 53,8%. Đáng chú ý, giá vốn ghi nhận 24,2 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 84,5%, cao hơn đáng kể mức 49,7% cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu từ dịch vụ quản lý và cho thuê đạt 107 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,7% so với quý III/2025. Tuy nhiên, mức tăng của mảng này chưa đủ bù đắp sự suy giảm ở hai hoạt động kinh doanh chính.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Bluemarq Group đạt 17,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 91% so với cùng kỳ. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận 14,2 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ còn 3,2 tỷ đồng, giảm hơn 98%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.822,8 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 252,6 tỷ đồng, giảm 50,6% so với cùng kỳ; trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 106,2 tỷ đồng, giảm 52,3%.

Năm 2026, Bluemarq Group đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận 268 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp thực hiện khoảng 56,5% kế hoạch doanh thu.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bluemarq Group đạt khoảng 41.170 tỷ đồng, tăng 8,3% so với đầu năm. Hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục lớn nhất, với giá trị 16.330 tỷ đồng, tương đương gần 40% tổng tài sản.

Trong cơ cấu tồn kho, bất động sản dở dang chiếm khoảng 11.949,3 tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm; bất động sản thành phẩm ghi nhận 3.884,6 tỷ đồng, giảm 11,4%. Diễn biến này cho thấy phần lớn giá trị tồn kho vẫn nằm ở các dự án đang triển khai, thay vì sản phẩm đã hoàn thành.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 14.588,7 tỷ đồng, tăng 12,6%. Trong đó, khoản trả trước cho người bán đạt 7.046,2 tỷ đồng, tăng 33%. Đây là nhóm tài sản cần tiếp tục theo dõi về tiến độ thực hiện hợp đồng và khả năng chuyển hóa thành hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh.

Hoạt động môi giới tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của Bluemarq Group (Ảnh: DXG).

Một điểm đáng chú ý khác là tiền và các khoản tương đương tiền giảm 58,4% so với đầu năm, còn 1.309,4 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 131,8%, lên 3.797,7 tỷ đồng. Dù vậy, tổng lượng tiền và tiền gửi không đủ phản ánh toàn bộ khả năng thanh khoản nếu chưa xét đến kỳ hạn, điều kiện sử dụng và các nghĩa vụ phải thanh toán.

Các khoản cho vay ngắn hạn tại cuối kỳ đạt 3.246,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1.158,9 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, báo cáo ghi nhận khoản cho vay đối với một cá nhân được ký hiệu là "Cá nhân A" trị giá 983,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản trả trước cho các đối tác là cá nhân đạt 3.320,8 tỷ đồng, tăng 144% so với đầu năm. Doanh nghiệp cũng ghi nhận tiền đặt cọc với "Cá nhân B" là 1.828,4 tỷ đồng và "Cá nhân C" là 227,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại ngày 30/9/2026, khoản đặt cọc với Cá nhân C trùng khớp giá trị với khoản "ứng tiền nhận chuyển nhượng đất" cho người có liên quan đến người nội bộ của công ty, được trình bày trong thuyết minh giao dịch với bên liên quan.

Tính riêng khoản cho vay và trả trước cho các cá nhân, tổng giá trị vào khoảng 4.304 tỷ đồng. Nếu cộng thêm hai khoản đặt cọc nêu trên, tổng quy mô các khoản mục liên quan đến những cá nhân này lên khoảng 6.360 tỷ đồng. Đây là các khoản cần được theo dõi về mục đích giao dịch, tiến độ thực hiện và khả năng thu hồi.

Bên cạnh đó, chi phí trả trước cho hoạt động môi giới đạt 2.028,4 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với đầu năm. Khoản mục này dự kiến được phân bổ vào chi phí trong các kỳ tiếp theo theo tiến độ ghi nhận doanh thu từ các dự án liên quan.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối quý III/2026 đạt 20.054 tỷ đồng, tăng 17%. Người mua trả tiền trước đạt 9.056,7 tỷ đồng, tăng 46,6% so với đầu năm. Đây là khoản tiền doanh nghiệp đã nhận từ khách hàng nhưng còn gắn với nghĩa vụ bàn giao sản phẩm hoặc thực hiện các cam kết theo hợp đồng.

Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt 5.575,8 tỷ đồng, tăng 16,3%. Trong cơ cấu vay ngân hàng, dư nợ tại VPBank khoảng 2.833 tỷ đồng, MB khoảng 886 tỷ đồng và VietinBank khoảng 599 tỷ đồng.

Trong tháng 9/2026, doanh nghiệp phát hành lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, thông qua CTCP Chứng khoán Quốc Gia. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, nguồn vốn thu được được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.

Trong tổng dư nợ vay ngắn hạn 2.050,9 tỷ đồng, có 554 tỷ đồng vay ngân hàng dài hạn đến hạn trả trong 12 tháng tới và lô trái phiếu 235 tỷ đồng liên quan đến dự án GSW, phát hành ngày 28/6/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn khoảng tháng 6/2027.