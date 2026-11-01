Bluemarq Group (DXG): Tiền khách hàng trả trước vượt 9.100 tỷ đồng, củng cố nguồn thu dài hạn

Doanh thu 9 tháng duy trì đà tăng và điểm sáng từ dòng tiền khách hàng trả trước

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần Bluemarq Group (mã chứng khoán DXG) ghi nhận những tín hiệu tích cực về khả năng duy trì doanh thu lũy kế. Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, vươn lên mức gần 2.823 tỷ đồng. Kết quả này giúp công ty thực hiện được 57% chỉ tiêu doanh thu và 40% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm 2026 với mức lãi ròng đạt hơn 106 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý III năm 2026, nguồn thu từ hoạt động bán căn hộ và đất nền mang về hơn 156 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Mảng dịch vụ môi giới bất động sản đóng góp hơn 410 tỷ đồng, cũng ghi nhận mức giảm 33%. Sự đi xuống của hai mảng kinh doanh cốt lõi kéo tổng doanh thu thuần trong quý giảm 36%, lùi về gần 683 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ quý II năm 2023. Trong bối cảnh doanh thu giảm, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lại đồng loạt gia tăng, khiến lợi nhuận ròng của Bluemarq Group chỉ còn hơn 15 tỷ đồng, lao dốc 84%. Lãnh đạo Bluemarq Group lý giải mặt bằng lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao khiến khách hàng trở nên thận trọng hơn khi ra quyết định giao dịch, tạo ra những thách thức trực tiếp cho hoạt động kinh doanh bất động sản.

Điểm sáng hiếm hoi trên bảng cân đối kế toán của Bluemarq Group chính là sự gia tăng đột biến của dòng tiền khách hàng ứng trước. Tính đến cuối quý III, tổng nợ phải trả ghi nhận hơn 20 ngàn tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm đầu năm. Sự gia tăng này chủ yếu xuất phát từ khoản tiền người mua trả trước ngắn hạn phình to lên mức gần 9.1 ngàn tỷ đồng, tương đương mức tăng 47%. Đây là khối lượng doanh thu chưa thực hiện khổng lồ, sẵn sàng được hạch toán vào kết quả kinh doanh khi các dự án đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng.

Về cơ cấu tài sản, hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 16.3 ngàn tỷ đồng. Việc gia tăng các khoản phải thu cũng tạo ra áp lực lớn khi tính đến cuối quý III, các khoản phải thu đạt gần 14.6 ngàn tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, với khoản dự phòng phải thu khó đòi gần 586 tỷ đồng. Hệ thống cũng ghi nhận các khoản cho vay đạt hơn 3.2 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với đầu năm. Trong đó, có khoản cho vay "cá nhân A" trị giá gần 984 tỷ đồng không được thuyết minh chi tiết, cùng với việc phát sinh khoản phải thu gần 183 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDNC). Sự gia tăng của các khoản phải thu khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng ghi nhận mức âm hơn 578 tỷ đồng.

Sẵn sàng chu kỳ tăng trưởng mới với quỹ đất lớn và tối ưu bộ máy vận hành

Sở hữu quỹ đất quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Bluemarq Group đang nắm giữ lợi thế để đón đầu đà phục hồi của thị trường bất động sản. Trong ngắn hạn, dự án Gem Sky World tiếp tục giữ vai trò là nguồn thu chủ đạo của doanh nghiệp. Khoảng 200 sản phẩm tại dự án này, chủ yếu là dòng shophouse, dự kiến được bàn giao cho khách hàng trong nửa cuối năm 2026, đóng góp trực tiếp vào dòng tiền hoạt động. Tiếp nối Gem Sky World, dự án The Prive được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng doanh thu chính từ năm 2027. Đối với quỹ đất tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án Gem Premium được đánh giá là con bài chiến lược để bứt phá khi sức mua của thị trường chung ấm lên.

Theo dự báo từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS), các dự án của Bluemarq Group tại tỉnh Bình Dương bao gồm Opal Luxury, DXH Park View, Opal Cityview và DXH Park City sở hữu tiềm năng đóng góp khoảng 38.000 tỷ đồng dòng tiền bán hàng trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2032. Triển vọng khả quan này được hỗ trợ mạnh mẽ bởi nhu cầu ở thực đối với căn hộ phân khúc trung cấp, quá trình đô thị hóa nhanh và sự phát triển của hạ tầng khu vực.

Đối với mảng dịch vụ môi giới, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán DXS) vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi thanh khoản thị trường chững lại. Lãi suất vay mua nhà neo cao làm chậm tốc độ hấp thụ sản phẩm và giảm số lượng giao dịch trên thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu phí môi giới. Để thích ứng với điều kiện kinh doanh thực tế, doanh nghiệp đã chủ động tinh gọn bộ máy vận hành. Tính đến cuối quý III, quy mô nhân sự của toàn hệ thống Bluemarq Group được điều chỉnh xuống còn 3.365 nhân viên, giảm 795 người so với đầu năm, giúp tối ưu hóa chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động trên mỗi nhân sự.