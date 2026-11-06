Bluemarq Group (DXG): Lợi nhuận quý III giảm 98%, hơn 30.800 tỷ đồng nằm ở hàng tồn kho và các khoản phải thu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Bluemarq Group ghi nhận doanh thu thuần 683 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ môi giới bất động sản tiếp tục đóng góp lớn nhất với 410 tỷ đồng, chiếm 60% tổng doanh thu, giảm 33% so với cùng kỳ. Doanh thu bán căn hộ và đất nền giảm mạnh hơn với 54%, xuống 156 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu dịch vụ quản lý, cho thuê và bất động sản đầu tư tăng 5%, lên 107 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán giảm 25%, thấp hơn tốc độ sụt giảm doanh thu, khiến lợi nhuận gộp giảm 45%, còn 329 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 56% xuống 48%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 42%, lên 59 tỷ đồng, toàn bộ đến từ lãi tiền gửi và cho vay. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 22%, lên 76 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay với 75 tỷ đồng, tăng 25%.

Trừ chi phí, Bluemarq Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế 17 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 3 tỷ đồng, giảm 98%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp ghi nhận 2.823 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 51%, xuống 253 tỷ đồng.

Hơn 30.800 tỷ đồng nằm ở hàng tồn kho và các khoản phải thu

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bluemarq Group ở mức 41.170 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 89%, tương đương 36.637 tỷ đồng.

Hàng tồn kho là khoản mục lớn nhất trên bảng cân đối kế toán với 16.330 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, chiếm gần 40% tổng tài sản. Theo thuyết minh, bất động sản dở dang chiếm 11.949 tỷ đồng, trong khi bất động sản thành phẩm ghi nhận 3.885 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 12%, lên 14.539 tỷ đồng, tương đương 35% tổng tài sản. Riêng khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 33%, lên 7.046 tỷ đồng.

Phải thu ngắn hạn khác ghi nhận 6.367 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có 3.343 tỷ đồng ký quỹ, ký cược phục vụ các hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án, cùng 2.127 tỷ đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng dự án.

Tính chung, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn có giá trị 30.869 tỷ đồng, chiếm khoảng 75% tổng tài sản của Bluemarq Group.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 58% so với đầu năm, xuống 1.309 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 133%, lên 3.811 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản cho vay ngắn hạn trị giá 3.247 tỷ đồng và tiền gửi có kỳ hạn 488 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 9 ghi nhận 20.054 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, tương đương 49% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 15%, lên 16.409 tỷ đồng; nợ dài hạn tăng 28%, lên 3.645 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ở mức 5.576 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm, gồm 2.051 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 3.525 tỷ đồng nợ dài hạn.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu gần như đi ngang ở mức 21.116 tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 95%, còn dư nợ vay tài chính tương đương 26% vốn chủ sở hữu.