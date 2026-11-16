Bluemarq Group (DXG) đón dòng vốn ngoại quy mô lớn, doanh thu 9 tháng duy trì đà tăng trưởng

Khối ngoại và cổ đông nội bộ dồn lực giải ngân hàng chục triệu cổ phiếu

Cơ cấu sở hữu tại Công ty Cổ phần Bluemarq Group (DXG, mã chứng khoán: DXG) đang ghi nhận sự dịch chuyển theo chiều hướng tích cực khi nhóm quỹ ngoại Dragon Capital liên tục gia tăng tỷ trọng đầu tư. Số liệu thống kê giao dịch cho thấy lượng cổ phiếu do nhóm nhà đầu tư quốc tế này nắm giữ đã tăng ròng 17,45 triệu đơn vị trong khoảng thời gian từ ngày 04/11 đến ngày 12/11/2026. Đáng chú ý, báo cáo cập nhật công bố ngày 13/11 tiếp tục ghi nhận nhóm này mua ròng thêm 2,6 triệu cổ phiếu, chính thức nâng tổng số lượng sở hữu từ 75,9 triệu lên hơn 78,5 triệu đơn vị. Tương ứng với khối lượng giải ngân mới, tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital gia tăng từ 5,99% lên 6,19% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Phân bổ chi tiết trong đợt giao dịch 2,6 triệu cổ phiếu, quỹ Norges Bank dẫn đầu với khối lượng mua vào 800.000 đơn vị. Kế tiếp là quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited và quỹ Wareham Group Limited với khối lượng gom đạt 750.000 cổ phiếu mỗi tổ chức. Quỹ tín thác đầu tư Gates Foundation Trust cũng giải ngân mua thêm 200.000 đơn vị, trong khi quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua 100.000 đơn vị. Tính theo mức thị giá 11.100 đồng mỗi cổ phiếu, lượng cổ phiếu mua ròng đợt này có giá trị khoảng 28,9 tỷ đồng. Tổ chức nắm giữ khối lượng cổ phiếu lớn nhất trong nhóm quỹ ngoại này hiện là Hanoi Investments Holdings Limited với 27,35 triệu đơn vị, tương đương 2,16% vốn điều lệ. Trước đó vào ngày 04/11, Dragon Capital cũng đã mua ròng 5 triệu cổ phiếu, qua đó chính thức trở lại vị thế cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Lực cầu quy mô lớn từ dòng vốn ngoại và cổ đông nội bộ đã tạo động lực phục hồi rất tích cực cho thị giá trên sàn chứng khoán. Từ mức 9.860 đồng vào ngày 02/11, thị giá đã vươn lên mốc 11.100 đồng mỗi cổ phiếu khi kết thúc phiên 13/11, tương ứng mức tăng trưởng gần 13% đi kèm thanh khoản đột biến đạt 38,6 triệu đơn vị trong phiên 04/11 và 31,6 triệu đơn vị trong phiên 06/11. Cùng lúc dòng vốn ngoại gia tăng tỷ trọng, Thành viên Hội đồng quản trị Hà Đức Hiếu cũng đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 03/11 đến ngày 02/12/2026. Hoàn tất đợt giải ngân, lượng cổ phiếu ông Hiếu nắm giữ dự kiến đạt gần 15,5 triệu đơn vị, tương đương 1,22% vốn điều lệ.

Doanh thu chín tháng duy trì đà tăng, tối ưu hóa lợi nhuận hoạt động

Sự tin tưởng của dòng vốn đầu tư quốc tế diễn ra cùng lúc doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính với những kết quả phản ánh nỗ lực duy trì sự ổn định hoạt động kinh doanh. Doanh thu thuần lũy kế chín tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp đạt khoảng 2.823 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm trước. Việc giữ vững được đà tăng trưởng doanh thu cho thấy năng lực phân phối sản phẩm và duy trì hoạt động bán hàng của doanh nghiệp vẫn phát huy hiệu quả rất tốt trên thị trường.

Từ việc bảo đảm được dòng tiền thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi, lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau ba quý hoạt động tiếp tục ghi nhận mức dương với khoảng 253 tỷ đồng. Trong cơ cấu này, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ chốt lại ở mức 106 tỷ đồng. Các kết quả tài chính phản ánh khả năng quản trị rủi ro và nỗ lực bảo vệ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tạo vùng đệm tài chính an toàn trong chu kỳ điều chỉnh chung của toàn ngành bất động sản.

Phân tích riêng kết quả kinh doanh quý 3 năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp ghi nhận ở mức khoảng 683 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3,2 tỷ đồng. Mặc dù các chỉ tiêu lợi nhuận hạch toán trong quý chịu áp lực điều chỉnh so với mức nền cao của cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp vẫn kiểm soát chặt chẽ chi phí để bảo vệ thành công trạng thái kinh doanh có lãi. Sự rót vốn mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư lớn quốc tế cùng dòng tiền giải ngân của cổ đông nội bộ đang củng cố bộ đệm vốn, tạo tiền đề vững chắc để doanh nghiệp gia tăng thị phần và ghi nhận các nguồn thu mới trong quý cuối năm tài chính.