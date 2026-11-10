Bluemarq Group báo lợi nhuận giảm 50%

Doanh thu tăng, lợi nhuận 9 tháng giảm hơn 50%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30/9/2026, Công ty Cổ phần Bluemarq Group ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt hơn 2.822,8 tỷ đồng, tăng 3,5% so với mức hơn 2.727,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng khoảng 30,1%, lên gần 1.497,3 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 15,9%, còn hơn 1.325,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 224,2 tỷ đồng, giảm 8,5%. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 45,3%, lên hơn 416,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 7,1%, đạt gần 578 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13,4%, lên gần 539,9 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 285,3 tỷ đồng, giảm 52,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 315,4 tỷ đồng, giảm 49%. Sau thuế, doanh nghiệp lãi gần 252,6 tỷ đồng, giảm 50,6%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 106,2 tỷ đồng, giảm 52,3%.

Kết quả kinh doanh quý III/2026 của Bluemarq Group cũng ghi nhận sự suy giảm đáng kể. Doanh thu thuần đạt gần 682,6 tỷ đồng, giảm 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán giảm 24,6%, xuống 354 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 45,1%, còn gần 328,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng 22,1%, lên hơn 76 tỷ đồng; trong đó chi phí lãi vay đạt gần 74,7 tỷ đồng, tăng 25,2%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 21,1%, lên hơn 148,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế quý III chỉ đạt gần 17,4 tỷ đồng, giảm 91,1%. Lợi nhuận sau thuế còn hơn 3,2 tỷ đồng, giảm khoảng 98% so với mức gần 163,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Bluemarq Group báo lãi 9 tháng giảm 50%

Hơn 16.300 tỷ đồng hàng tồn kho, chủ yếu là bất động sản dở dang

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bluemarq Group đạt hơn 41.170 tỷ đồng, tăng 8,3% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt gần 16.330 tỷ đồng, tăng 4,3%.

Đáng chú ý, bất động sản dở dang chiếm phần lớn với hơn 11.949 tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm và chiếm khoảng 73,2% tổng hàng tồn kho. Bất động sản thành phẩm đạt gần 3.884,6 tỷ đồng, giảm 11,4%; bất động sản hàng hóa đạt hơn 484,2 tỷ đồng, tăng khoảng 15%.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong 9 tháng đầu năm, Bluemarq Group đã vốn hóa hơn 202,9 tỷ đồng chi phí đi vay vào các dự án bất động sản đang triển khai, giảm 20,2% so với mức hơn 254,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là các khoản chi phí vay liên quan đến việc tài trợ xây dựng và phát triển dự án.

Bên cạnh hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 14.588,7 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 58,4%, từ hơn 3.146,5 tỷ đồng xuống còn gần 1.309,4 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh đảo chiều âm hơn 578 tỷ đồng

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Bluemarq Group trong 9 tháng đầu năm 2026 âm hơn 578,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương gần 1.233,7 tỷ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các khoản phải thu tăng làm giảm dòng tiền hơn 1.632 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng khiến dòng tiền giảm thêm hơn 675,3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các khoản phải trả tăng giúp doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền vào hơn 2.343,9 tỷ đồng.

Trong hoạt động đầu tư, doanh nghiệp chi hơn 4.639,7 tỷ đồng để cho vay và gửi tiền có kỳ hạn, trong khi thu hồi gần 466,7 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư vì vậy âm hơn 2.070 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức âm gần 36,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Ở hoạt động tài chính, dòng tiền thuần dương hơn 811,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp thu hơn 3.013 tỷ đồng từ đi vay và chi hơn 2.234,6 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Tính chung ba hoạt động, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng âm hơn 1.837 tỷ đồng. Vì vậy, lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm còn gần 1.309,4 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 20.054 tỷ đồng, tăng 17,1% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt gần 3.150,9 tỷ đồng, giảm khoảng 9%; vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt gần 3.525 tỷ đồng, tăng 33%.

Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 46,6%, lên hơn 9.056,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 21.116 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,1% so với cuối năm 2025.

Như vậy, dù doanh thu 9 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng, Bluemarq Group ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh ở cả quý III và lũy kế. Cùng với đó, hàng tồn kho chủ yếu tập trung ở bất động sản dở dang, các khoản phải thu tăng và dòng tiền kinh doanh chuyển sang trạng thái âm là những diễn biến đáng chú ý trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp.