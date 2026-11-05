Bluemarq Group báo lãi 9 tháng giảm hơn 50%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30/9/2026, doanh thu thuần 9 tháng của Bluemarq Group đạt hơn 2.822,7 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 30,1%, lên gần 1.497,3 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 15,9%, còn 1.325,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 7,1%, lên 578 tỷ đồng; riêng chi phí lãi vay tăng 45,3%, đạt hơn 416,2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 52,1%, còn 285,28 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 315,38 tỷ đồng, giảm 49%; lợi nhuận sau thuế đạt 252,59 tỷ đồng, giảm 50,6%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 106,25 tỷ đồng, giảm 52,3%.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần đạt 682,6 tỷ đồng, giảm 36,1%. Lợi nhuận trước thuế chỉ còn 17,39 tỷ đồng, giảm 91,1%; lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ đồng, giảm gần 98% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Bluemarq Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 252,5 tỷ đồng, giảm 50,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản vượt 41.000 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 16.300 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Bluemarq Group đạt hơn 41.170 tỷ đồng, tăng 8,3% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho đạt gần 16.330 tỷ đồng, tăng 4,3%. Đáng chú ý, bất động sản dở dang chiếm gần 11.949 tỷ đồng, bất động sản thành phẩm đạt khoảng 3.885 tỷ đồng và bất động sản hàng hóa hơn 484 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt khoảng 14.588 tỷ đồng, tăng 12,6%. Trong đó, phải thu khác có giá trị ghi sổ hơn 6.366 tỷ đồng, sau khi trừ dự phòng còn khoảng 6.062 tỷ đồng.

Phần lớn khoản mục này là ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án bất động sản, với giá trị ghi sổ hơn 3.342 tỷ đồng. Báo cáo tài chính ghi nhận các khoản ký quỹ, ký cược liên quan đến dự án Tiền Hải Center City hơn 549,4 tỷ đồng, dự án Dragon Smart City hơn 332,8 tỷ đồng và các dự án khác hơn 2.460,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản phải thu khác còn bao gồm vốn góp từ hợp đồng hợp tác kinh doanh và tiền đặt cọc đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án. Tổng giá trị ghi sổ của các khoản phải thu khác ngắn hạn và dài hạn đạt hơn 6.381 tỷ đồng, với dự phòng giảm giá hơn 304 tỷ đồng.

Ở chiều tiền mặt, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ hơn 3.146 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 1.309 tỷ đồng, tương ứng giảm 58,4%. Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 1.638 tỷ đồng lên hơn 3.797 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, Bluemarq Group vốn hóa hơn 202,96 tỷ đồng chi phí đi vay vào giá trị các dự án bất động sản đang triển khai, giảm 20,2% so với mức 254,18 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền kinh doanh chuyển âm 578 tỷ đồng

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 của Bluemarq Group âm 578,45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương hơn 1.233,65 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 2.070 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức âm 36,86 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, tiền chi cho vay và gửi ngân hàng có kỳ hạn lên tới hơn 4.639 tỷ đồng, trong khi tiền thu hồi đạt khoảng 466,74 tỷ đồng.

Ở hoạt động tài chính, dòng tiền thuần dương 811,36 tỷ đồng, giảm 45,2% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp thu về hơn 3.013 tỷ đồng từ hoạt động đi vay và chi hơn 2.234 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Tính chung ba hoạt động, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm âm hơn 1.837 tỷ đồng, trái ngược với mức dương hơn 2.679 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.