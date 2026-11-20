Lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên chiều, giúp nhiều cổ phiếu bluechip đảo chiều và kéo VN-Index thoát khỏi vùng đáy trong ngày 20/11

Phiên giao dịch ngày 20/11 khép lại với diễn biến hồi phục đáng chú ý sau khi thị trường trải qua phần lớn thời gian chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên, trong bối cảnh chứng khoán Mỹ lao dốc và các thị trường châu Á đồng loạt suy yếu, đã đẩy VN-Index có thời điểm mất hơn 23 điểm, tương đương 1,37%, xuống vùng 1.666 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc trong phiên chiều, tập trung vào nhóm cổ phiếu bluechip, giúp chỉ số lấy lại gần như toàn bộ số điểm đã mất.

Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 0,83 điểm, tương đương 0,05%, xuống 1.688,79 điểm. Mức giảm không đáng kể nếu so với mức đáy trong phiên, cho thấy lực cầu đã có sự cải thiện rõ rệt. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 736,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 15.933 tỷ đồng, tăng gần 13% về khối lượng và 6% về giá trị so với phiên trước.

Điểm đáng chú ý trong phiên 20/11 là sự thay đổi rõ rệt của dòng tiền giữa hai phiên sáng và chiều. Sau khi lực cung áp đảo khiến thị trường giảm sâu trong buổi sáng, hoạt động mua chủ động xuất hiện mạnh hơn từ đầu giờ chiều. Thanh khoản HoSE tăng 22% so với phiên sáng, trong khi thanh khoản nhóm VN30 tăng gần 24%, phản ánh dòng tiền đang tập trung tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu vốn hóa lớn đã giảm sâu.

Nhiều cổ phiếu trụ đảo chiều tích cực, góp phần kéo VN-Index thoát khỏi vùng đáy. VIC từ mức giảm 0,75% cuối phiên sáng chuyển sang tăng 0,79% khi đóng cửa, đóng góp hơn 3 điểm cho chỉ số. VHM cũng thu hẹp hoàn toàn mức giảm 2,15% trước đó để trở về tham chiếu.

Đáng chú ý hơn là diễn biến của TCB. Từ khoảng 13h45, lực cầu gia tăng đáng kể giúp cổ phiếu này đảo chiều mạnh, đóng cửa tăng 2,91%, tương ứng mức cải thiện 4,69% so với giá chốt phiên sáng. CTG cũng chuyển từ trạng thái giảm sang tăng 0,33%, trong khi GAS tăng 1,73%.

Thống kê trong rổ VN30 cho thấy có tới 25 cổ phiếu tăng giá so với mức đóng cửa buổi sáng, trong đó 17 mã tăng trên 1%. Nhờ sự hồi phục của nhóm cổ phiếu dẫn dắt, VN30-Index chỉ còn giảm 1,67 điểm, tương đương 0,09%, với 13 mã tăng và 13 mã giảm. Đây là sự cải thiện đáng kể so với trạng thái tiêu cực trong buổi sáng.

Ở nhóm cổ phiếu tài chính, SSI tăng 2,3%, STB tăng 2,61%, TCB tăng 2,91%, trong khi VND tăng 3,89%. Một số cổ phiếu khác như TCH tăng 4,91%, PVD tăng 3,51%, cùng BSR, VPL, VNM và GAS duy trì sắc xanh. Diễn biến này cho thấy dòng tiền bắt đáy không chỉ tập trung ở các cổ phiếu trụ mà đã bắt đầu lan sang một số mã có thanh khoản tốt.

Tuy nhiên, sự hồi phục của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ trạng thái của toàn thị trường. Kết phiên HoSE vẫn có 217 mã giảm, áp đảo so với 96 mã tăng. Đáng chú ý, có tới 142 cổ phiếu giảm trên 1%, tương đương khoảng 38% số mã có giao dịch. Số cổ phiếu giảm trên 2% còn 70 mã.

Như vậy, dù VN-Index gần như lấy lại toàn bộ số điểm đã mất trong phiên, phần lớn cổ phiếu mới chỉ thu hẹp biên độ giảm chứ chưa thực sự đảo chiều. Khoảng 52,7% số cổ phiếu có giao dịch ghi nhận biên độ phục hồi từ đáy trong ngày từ 1% trở lên, nhưng lực cầu vẫn tập trung chủ yếu ở những vùng giá thấp. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu và dòng tiền chưa sẵn sàng giải ngân trên diện rộng.

Tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, TCH là điểm sáng khi tăng 4,91%, với khối lượng khớp lệnh hơn 15,7 triệu đơn vị. DXS, NO1, HDC, ITD, PVD và VND cũng ghi nhận mức tăng từ 2,5% đến gần 4%. Trái lại, áp lực bán vẫn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu như BKG, HSL, KOS, HPX, HHP và VRC khi các mã này giảm sàn.

Trên HNX, HNX-Index giảm 4,35 điểm, tương đương 1,82%, xuống 234,59 điểm, với 40 mã tăng và 80 mã giảm. UpCoM-Index giảm 1,22 điểm, tương đương 1,01%, xuống 119,14 điểm. Như vậy, diễn biến hồi phục chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên HoSE, trong khi mặt bằng chung của thị trường vẫn chưa thực sự cải thiện.

Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 46,14 điểm, tương đương 2,66%, đánh dấu chuỗi 4 phiên điều chỉnh liên tiếp và đưa chỉ số về vùng thấp nhất kể từ cuối tháng 7. Việc chỉ số đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm cũng khiến rủi ro ngắn hạn gia tăng, nhất là khi áp lực bán vẫn lan tỏa trên diện rộng.

Phiên hồi phục cuối tuần cho thấy lực cầu bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện rõ nét hơn, đặc biệt tại nhóm bluechip. Dù vậy, sự phân hóa lớn giữa diễn biến chỉ số và độ rộng thị trường cho thấy đây chưa phải tín hiệu xác nhận xu hướng đảo chiều. Khả năng duy trì nhịp hồi phục trong những phiên tới, cùng sự cải thiện đồng đều hơn về thanh khoản và độ rộng, sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá liệu thị trường đã thực sự tìm được vùng cân bằng mới hay chưa.