Blue Origin phát triển tháp năng lượng mặt trời cho căn cứ Mặt Trăng

Vào ngày 25/9, Blue Origin đã chia sẻ video mô phỏng quá trình hạ cánh và triển khai tháp năng lượng này.

Power Tower có chiều cao 20 mét và sẽ được vận chuyển tới Mặt Trăng bằng tàu đổ bộ Blue Moon MK1. Sau khi hạ cánh, hệ thống sẽ sử dụng cột trục dạng ống để nâng cụm phát năng lượng lên cao, sau đó mở rộng cánh tay đỡ và trải rộng hai tấm pin mặt trời lớn. Hệ thống này có khả năng cung cấp hơn 10 kW điện, giúp giải quyết một trong những thách thức lớn nhất trong việc thám hiểm Mặt Trăng lâu dài: sản xuất điện trong điều kiện khắc nghiệt của vùng cực.

Tại vùng cực của Mặt Trăng, Mặt Trời luôn gần đường chân trời, tạo ra bóng dài trên các miệng núi lửa và địa hình thấp. Một số khu vực cao gần hai cực có thể tiếp nhận ánh sáng Mặt Trời trong thời gian dài, trong khi các vùng trũng lại chìm trong bóng tối. Do đó, vị trí và độ cao của cụm pin mặt trời là rất quan trọng để duy trì hoạt động liên tục.

Bằng cách triển khai tấm pin quang điện trên cấu trúc thẳng đứng, Power Tower có thể nâng bề mặt thu năng lượng lên trên các chướng ngại vật, tiếp cận ánh sáng Mặt Trời tại đây - vốn không thể chiếu tới mặt đất. Điều này giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng trong những đêm Mặt Trăng kéo dài 14 ngày.

Hệ thống Power Tower có thể được kết nối với nhau để tạo thành lưới điện, truyền năng lượng từ tàu đổ bộ đến xe tự hành, thiết bị khoa học và căn cứ dài hạn. Blue Origin đã thử nghiệm triển khai tháp năng lượng trên Trái Đất vào ngày 22/7/2026.

Hệ thống này được phát triển dựa trên công nghệ Lunar Array Mast and Power System (LAMPS) do Honeybee Robotics, một công ty con của Blue Origin, phát triển và thử nghiệm tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston vào năm 2024.

Tháp năng lượng của Blue Origin sẽ hỗ trợ hoạt động cho căn cứ Mặt Trăng mà NASA dự kiến xây dựng trong khuôn khổ chương trình Artemis. Dự án căn cứ Mặt Trăng của NASA hiện đang trong giai đoạn đầu tiên và dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2029, với kế hoạch đi vào hoạt động vào năm 2032.