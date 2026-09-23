Blue-chips 'quay xe', VN-Index rơi tư do hơn 15 điểm

Sắc đỏ bao trùm bảng điện khi hàng loạt blue-chips 'quay xe' xả hàng, đẩy VN-Index trượt dài xuống sát mốc tâm lý 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch giữa tuần đã để lại nhiều dư vị tiếc nuối cho giới đầu tư. Bắt đầu ngày mới với tâm lý có phần tích cực, chỉ số đại diện sàn TP. Hồ Chí Minnh đã có những phút giây giằng co và ngập ngừng trong sắc xanh, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,12% (tương đương 2,21 điểm) vào cuối phiên sáng. Tuy nhiên, gió đổi chiều quá nhanh vào phiên chiều. Trạng thái dè dặt nhường chỗ cho lực bán chủ động dồn dập, kéo VN-Index trượt dài và đóng cửa giảm 0,84% (-15,28 điểm), lùi thẳng về sát mốc tâm lý quan trọng: 1.800 điểm.

Biến động tiêu cực của VN-Index chiều nay mang đậm dấu ấn của rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Đồ thị của chỉ số này nhiều lần vẽ những nhịp giật cục, đảo chiều từ tăng thành giảm trước khi hoàn toàn buông xuôi trong những phút giao dịch cuối cùng, khép lại phiên với mức giảm 0,53% và mất hơn 10 điểm.

Sự thay đổi về độ rộng trong rổ blue-chips là minh chứng rõ ràng nhất cho tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" và mất trụ. Chốt phiên, VN30 chỉ còn giữ lại được vỏn vẹn 8 mã tăng, trong khi có tới 22 mã chìm trong sắc đỏ. Đáng chú ý, thống kê cho thấy có tới 27/30 cổ phiếu thuộc rổ này đã bị ép giá lùi sâu hơn so với mức chốt buổi sáng, duy nhất LPB nỗ lực lội ngược dòng khi nhích lên được 3 bước giá.

Trái ngược với những kỳ vọng lạc quan về một kịch bản giao dịch bùng nổ đón sóng nâng hạng thị trường, dòng vốn ngoại lại thể hiện tâm lý phòng thủ cao độ. Nhóm nhà đầu tư này thẳng tay bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, thiết lập mức cao nhất trong vòng ba tuần trở lại đây. Áp lực xả hàng tập trung mạnh mẽ vào nhóm cổ phiếu "vua" đầu ngành như VPB, ACB, TCB và HDB. Ở chiều mua vào, giá trị giải ngân khá èo uột, chưa chạm ngưỡng 1.500 tỷ đồng, rơi xuống mức thấp nhất trong một tháng qua.

Khi các trụ đỡ gãy đổ, hiệu ứng domino lan rộng ra toàn thị trường. Số lượng cổ phiếu giảm giá gia tăng đột biến, xác nhận diễn biến điều chỉnh không chỉ cục bộ ở vài mã lớn. Số cổ phiếu giảm mạnh từ 1% trở lên tăng gần gấp đôi so với phiên sáng, chạm mốc 81 mã, trong đó có tới 9 mã thuộc rổ VN30. Các mã bị bán mạnh với thanh khoản cao có thể kể đến VIC (731,1 tỷ đồng), VHM (463 tỷ), PVT (199,9 tỷ), PNJ (145,8 tỷ) và GAS (100,2 tỷ).

Nhóm chứng khoán trải qua một phiên nhào lộn như "tàu lượn siêu tốc" khi liên tục đổi màu. Kết phiên, chỉ còn HCM và VPX trụ lại trên tham chiếu, trong khi hàng loạt tên tuổi lớn như SSI, VCI, VND, TCX đều ngậm ngùi đóng cửa trong sắc đỏ. Cùng chung cảnh ngộ, nhóm dầu khí đồng loạt thoái lui theo diễn biến tiêu cực của giá dầu thế giới (hạ nhiệt nhanh chóng về mốc 90 USD/thùng). Các mã tiêu biểu như BSR, PLX, GAF, PVT... để mất từ 0,2% đến 4%.

Dù thị trường giảm sâu, phiên 23/9 vẫn ghi nhận một tín hiệu tích cực là sự nhập cuộc của dòng tiền. Thanh khoản toàn thị trường tăng vọt hơn 5.000 tỷ đồng so với phiên trước, vươn lên mốc gần 18.000 tỷ đồng, trong đó rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn một nửa. TCB trở thành "ngôi sao thanh khoản" khi dẫn đầu sàn với giá trị khớp lệnh đạt 1.288 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Dù chịu áp lực chốt lời khiến biên độ tăng thu hẹp từ mức đỉnh buổi sáng (lùi lại 0,75%), TCB vẫn xuất sắc giữ được mức tăng 2,63% lúc đóng cửa. Các mã ngân hàng khác như HDB, VIB cũng bảo toàn được sắc xanh.

Bên cạnh đó, dòng tiền vẫn râm ran tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, tạo ra những mạch đập đi ngược dòng ấn tượng. FRT bùng nổ với mức tăng 6,95%, GEE bứt phá 6,62%, MSB tăng 4,81%, TPB tăng 3,51%. Đặc biệt, có 24 cổ phiếu đóng cửa tăng trên 1% đi kèm thanh khoản vượt mức 10 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ hiệu suất danh mục vẫn có thể nở hoa nếu nhà đầu tư có chiến lược chọn lọc kỹ lưỡng, dù cơ hội lướt sóng ngắn hạn đang dần trở nên đắt đỏ.

Chốt phiên ở mức 1.801,65 điểm, VN-Index hiện đang đứng trước ranh giới mỏng manh. Dù vậy, mốc hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm vẫn chưa chính thức bị xuyên thủng và chỉ số vẫn cách một khoảng an toàn so với đáy điều chỉnh đầu tuần trước (1.776,85 điểm).

Nhận định về xu hướng sắp tới, bộ phận phân tích từ Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) giữ góc nhìn cẩn trọng: “Kịch bản điều chỉnh và kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.715 - 1.750 điểm hoàn toàn có thể xảy ra. Để thị trường xác nhận tín hiệu hồi phục thực sự, chỉ số cần bứt phá khỏi các kháng cự mạnh trên 1.800 điểm, đồng thời phải có sự đồng thuận từ thanh khoản và sự áp đảo của số lượng mã tăng giá”. Tuy nhiên, chuyên gia của TPS cũng nhấn mạnh, trong nguy luôn có cơ, các nhịp rung lắc sắp tới chính là cơ hội vàng để nhà đầu tư tích lũy có chọn lọc những cổ phiếu tiềm năng cho danh mục trung và dài hạn.